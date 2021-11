Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,27 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 16 025 Punkte. Er dürfte damit aber über der Marke von 16 000 Punkten bleiben, die von Börsianern derzeit als richtungweisend angesehen wird. Negative Impulse gibt es von den New Yorker Börsen. Während die europäischen Märkte am Vortag noch die sich weiter beschleunigende US-Inflation abschüttelten, seien die US-Märkte nicht annähernd so widerstandsfähig gewesen, sagte Marktbeobachter Michael Hewson von Markets.com. Der Dow Jones Industrial etwa ging nach Börsenschluss in Europa auf Konsolidierungskurs.

USA: - INFLATION BEREITET SORGE - Eine sich weiter beschleunigende Inflation hat die Laune der Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch getrübt. Anfangs noch hatten sich die US-Preisdaten kaum nachteilig ausgewirkt auf die Börsenkurse, dann aber gerieten sie mit den steigenden Renditen am Anleihemarkt stärker unter Druck. Nach ihren jüngsten Rekorden befinden sich die Börsen-Indizes in New York nun auf Konsolidierungskurs. Der Dow Jones Industrial verlor 0,66 Prozent auf 36 079,94 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong trat hingegen auf der Stelle, während der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,6 Prozent zulegte. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat sich mit einer weiteren Zinszahlung auf Anleihen offenbar erneut Luft verschafft.

DAX 16067,83 0,17 XDAX 16007,42 -0,18 EuroSTOXX 50 4348,82 0,10 Stoxx50 3761,29 0,26 DJIA 36079,94 -0,66 S&P 500 4646,71 -0,82 NASDAQ 100 15985,57 -1,44

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,32 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1479 0,01 USD/Yen 113,9635 0,06 Euro/Yen 130,8225 0,07

ROHÖL:

Brent 82,80 0,16 USD WTI 81,52 0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Helge Braun will für den CDU-Vorsitz kandidieren, Welt

- Lufthansa erwartet Wettbewerbsnachteile durch Klimagesetze der EU, Welt

- Extremismusforscher Udo Baron stellt Radikalisierung der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" durch Unterwanderung extremistischer Linker fest, Welt

"Liberale dürfen mit ihrem Veto nicht durchkommen", SPD-Politikerin und Co-Vorsitzende des Vereins Forum Demokratische Linke 21, Ülker Radziwill, fordert höhere Steuern für Besserverdiener, Interview, Welt

- Studie: AfD-Anhänger stimmen überdurchschnittlich häufig antisemitischen Aussagen zu, Welt

- Lanxess-Chef Matthias Zachert hadert mit der Energie- und Klimapolitik, Interview, Wiwo

- Nike vernichtet Neuware/Laut Umweltministerium ein möglicher Rechtsverstoss, Zeit

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans: Ampel-Gespräche auf gutem Weg/FDP: Liegen gut im Zeitplan, Augsburger Allgemeine

- Susanne Johna, Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund: Testpflicht notfalls auch für Geimpfte und Genesene, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening: Apotheken bei Legalisierung bereit zu Verkauf von Cannabis, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Vor Spiel der DFB-Elf: Intensivmediziner Uwe Janssens kritisiert volles Stadion, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, hofft auf Impfstoff gegen Geflügelpest, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ex-Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge über hohe Spielergehälter: "versteht kein normaler Mensch", Passauer Neue Presse

bis 23.45 Uhr:

- Mehr Börse wagen, Gastbeitrag von Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, BöZ

- "Was wir anbieten, ist eine neue Form der Geldanlage", Gespräch mit Unitplus-Chef Fabian Mohr, BöZ

- "Die EZB muss die Inflationsrisiken im Blick behalten", Gespräch mit Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, BöZ

- "Debatte dreht sich um Stablecoins", Gespräch mit Margo Tank, Partnerin bei der Kanzlei DLA Piper, über Herausforderungen der US-Behörden bei der Kryptoregulierung, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Wir müssen das Unternehmen verändern", Gespräch mit VW-Chef Herbert Diess, HB

- Adler-Tochter Consus hat bereits im vergangenen Jahr einen Frankfurter Compliance-Experten mit einer forensischen Untersuchung beauftragt, HB

- Im Streit um die Zukunft von Opel in Deutschland will sich Opelchef Uwe Hochgeschurtz am 19. November mit den Wirtschaftsministern aus Thüringen, Rheinland-Pfalz und Hessen treffen, Wiwo

- Wegen der Flutkatastrophe vom Juli haben deutlich mehr Menschen als üblich ihre Häuser vollständig gegen Naturgefahren versichert, Rheinische Post

- Die Parteilinke in der SPD fordert deutliche Zugeständnisse der FDP in den Koalitionsverhandlungen, vor allem in der Frage von Steuererhöhungen, Welt

- EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell will militärische Handlungsfähigkeit der EU stärken, FAZ

- Jens Spahn kandidiert nicht für den CDU-Vorsitz, Welt

- Vertraulicher EU-Bericht zur Migrationskrise in Polen - Mehrzahl der Schleuser wohnt in Deutschland, Welt

- "Hilfen für den Klimaschutz sind keine Almosen", Gespräch mit UNDP-Chef Achim Steiner, HB

- Klimaschutz, Ausbau der Infrastruktur, Wettbewerbsfähigkeit: Die EU muss ihre weltweiten strategischen Interessen neu ausrichten, Gastbeitrag von EIB-Präsident Werner Hoyer, HB

- Kürzere Öffnungszeiten im Handel wegen Personalmangel, Bild

- "Die Sitten sind etwas verdorben", Gespräch mit dem Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern Reinhard Meyer (SPD) über die rot-rote Koalition, die Schuldenbremse und den "echten Norden", FAZ

- "Der Druck bewegt sich nur in eine Richtung", Gespräch mit der Direktorin der London School of Economics, Nemat "Minouche" Shafik, über internationale Zusammenarbeit, Bildung und einen neuen Gesellschaftsvertrag, FAZ

(AWP)