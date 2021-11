---------- AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt scheinen die Anleger auch am Dienstag auf hohem Kursniveau weiterhin nicht bereit zu sein, Aktien im grösseren Stil zu verkaufen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,1 Prozent schwächer auf 16 133 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seine Rekordrally mit kleinen Schritten fortgesetzt bis auf fast 16 150 Punkte. Unterstützung kommt nun auch immer mehr durch den weiter abwertenden Euro. Das hilft der exportorientierten deutschen Wirtschaft tendenziell. Ausserdem gibt es Entspannungssignale im Verhältnis zwischen den USA und China.

USA: - STABIL - An der Wall Street hat sich nach den Gewinnen am Freitag wieder Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Indizes traten am Montag nach einem recht zähen Handel am Ende nahezu auf der Stelle. Robuste Konjunkturdaten hatten im Verlauf die Renditen am Anleihemarkt steigen lassen und Befürchtungen geweckt, dass die US-Notenbank die Zinsen doch früher als gedacht erhöhen könnte, um der steigenden Inflation Herr zu werden. Am Freitag waren entsprechende Befürchtungen noch in den Hintergrund getreten. Der Dow Jones Industrial schloss 0,04 Prozent tiefer bei 36 087,45 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Für eine positive Grundstimmung sorgte der erste Online-Gipfel von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Biden warnte dabei vor einer Konfrontation zwischen den weltgrössten Volkswirtschaften. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,1 Prozent zu und der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann 0,15 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent fester.

DAX 16148,64 0,34 XDAX 16140,61 0,30 EuroSTOXX 50 4386,19 0,36 Stoxx50 3786,46 0,52 DJIA 36087,45 -0,04 S&P 500 4682,80 0,00 NASDAQ 100 16189,12 -0,07

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,57 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1376 0,14 USD/Yen 114,1410 -0,02 Euro/Yen 129,8455 0,11

ROHÖL:

Brent 82,86 0,81 USD WTI 81,50 0,62 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 49,50 (47) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 17,80 (18,40) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 29 (31,10) EUR - 'BUY' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 102 (108) EUR - 'NEUTRAL' - WDH/BAADER BANK HEBT EQS GROUP AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 63 (49) EUR - WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 79 (78) EUR - 'BUY' - WDH/SOCGEN HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 75 (77) EUR

- BARCLAYS HEBT BARRY CALLEBAUT AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL W) - ZIEL 2630 (2270) CHF - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 150 (123) CHF - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MARKS & SPENCER AUF 265 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTET ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIT 'BUY' - ZIEL 3,80 EUR - BERENBERG STARTET ROYAL UNIBREW A/S MIT 'BUY' - ZIEL 984 DKK - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 69 (66) EUR - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN STARTET STORSKOGEN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 44 SEK - HSBC HEBT KERING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 850 (820) EUR - JPMORGAN SENKT CREDIT SUISSE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - JPMORGAN SENKT CREDIT-SUISSE-KURSZIEL AUF 10,40 (11,30) CHF - JPMORGAN STARTET STORSKOGEN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 51 SEK - WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GEBERIT AUF 640 (610) CHF - 'VERKAUFEN'

---------- PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr: - Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink stellt Bedingungen für geplantes 3G-Auskunftsrecht der Arbeitgeber, HB - Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), lehnt Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ab, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Niederländische Regierung will unter anderem von Konzernen wie Shell und Unilever Quellensteuer auf Dividende abschaffen und sucht die Unterstützung des Parlaments, FT - VW erwägt Formel-1-Wiedereinstieg mit zwei Teams. Die VW-Tochter Audi befindet sich in sehr führen Gesprächen über eine Kooperation mit McLaren. Zudem werde über ein Porsche-Team diskutiert, FT

bis 23.45 Uhr: - "Wir suchen grosse und kleine Partner", Gespräch mit Vantage-Towers-Finanzchef Thomas Reisten, BöZ - Daimler Truck kündigt deutlich höhere Preise an, Gespräch mit Firmenchef Martin Daum und Finanzvorstand Jochen Götz, BöZ - Vonovia-Chef erwartet von der Ampel Teilung der CO2-Kosten für Mieter, Gespräch mit Rolf Buch, Rheinische Post - "Wir müssen über den Fleischkonsum nachdenken", Gespräch mit Deirdre Cooper, Fondsmanagerin für den Ninety One Global Environment Fund, BöZ - Datenschützer und Internetverband fordern von Ampel-Parteien endgültige Abkehr von der Vorratsdatenspeicherung, HB

bis 21.00 Uhr: - Kampf um Softwareentwickler: Mercedes stellt innerhalb weniger Monate rund 500 Programmierer ein, Business Insider - "RTL+ soll zum Abo für jedermann werden", Gespräch mit RTL-Co-Geschäftsführern Matthias Dang und Stephan Schäfer, HB - Der Galeria-Investor René Benko baut auf das Zusammenspiel mit den Kommunen für seine Kaufhauskette, FAZ - Der Galeria-Investor René Benko wehrt sich gegen Korruptionsvorwürfe, FAZ - Benko-Holding Signa steigert Immobilienvermögen auf mehr als 21 Milliarden Euro, FAZ - Verbraucherschützer gewinnen Negativzins-Klage gegen Sparda-Bank Berlin, HB - Der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Volker Ullrich, unterstützt den Grünen-Vorstoss zur Einführung einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, HB - Umfrage: SPD und Union legen zu, Bild - Der Vorstand der Stiftung für Patientenschutz, Eugen Brysch, findet eine tägliche Testpflicht sinnvoller als eine Impfpflicht für die Pflege zum Schutz gegen Corona, Watson - Corona-Verstösse: Ost-Bundesländer führen die meisten Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte, T-Online - Der SPD-Generalsekretär und designierte Parteivorsitzende Lars Klingbeil hat die Forderungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach bundesweit einheitlichen Regeln zur Corona-Bekämpfung zurückgewiesen und dessen Kurs scharf kritisiert, Bild - Länder zögern bei Verlängerung von Luca-App-Lizenz, Rheinische Post - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat SPD, FDP und Grünen vorgeworfen, mit widersprüchlichen Aussagen zu einer Impfpflicht für bestimmte Berufe Verwirrung zu stiften, HB - Städte und Gemeinden: Impfzentren können nicht sofort wieder an den Start gehen, Rheinische Post - Apotheken melden Ansturm auf Corona-Gratistests, Rheinische Post - Epidemiologe Timo Ulrichs für schnellstmögliche 3G-Regelung in Bahnen, Watson - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht die Vorstellungen der Ampel-Parteien im Sozial-und Klimabereich mit Sorge, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Rheinische Post - Angesichts der Pläne der künftigen Ampelkoalitionäre, 3G in Bussen und Bahnen einzuführen, hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf eine Einheitlichkeit gepocht, Rheinische Post - Patientenschützer Eugen Brysch hat die vom Land NRW genannte Auffrischungsimpfquote in den Pflegeheimen von 90 Prozent hinterfragt, Rheinische Post - Paris fordert Euro-Reform, Gespräch mit Finanzminister Bruno Le Maire, HB - Kurz vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen über eine Ampel trommeln die Versicherer für eine umfassende Reform der staatlichen und privaten Altersvorsorge., Gespräch mit GDV-Chef Jörg Asmussen, HB - Start-ups an Gesellschaft: Lasst uns reden, Gastbeitrag von ID-Now-Chef Felix Haas, HB

----------

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Zooplus, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Pharma SGP, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 10:00 DEU: VCI Pk zur Branchenkonjunktur Q3/21 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 14:00 SWE: Autoliv, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Strabag, Q3-Umsatz AUT: Mayr-Melnhof, Q3-Zahlen DEU: Krones, Kapitalmarkttag DEU: DekaBank, 9Monatszahlen GBR: Centrica, Capital Markets Day USA: Qualcomm, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 09/21 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/21 08:00 DEU: Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe Jahr 2020 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/21 08:00 ROU: BIP Q3/21 (vorab) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig) 09:00 HUN: BIP Q3/21 (vorläufig) 09:30 NLD: Konsumausgaben 09/21 09:30 NLD: BIP Q3/21 (vorläufig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/21 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/21 15:15 USA: Industrieproduktion 10/21 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/21 16:00 USA: NAHB-Index 11/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Zweiter Tag Wirtschaftskongress der Süddeutschen Zeitung + 09.00 Frank Appel, Deutsche Post + 16.30 CSU-Chef Markus Söder 09:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft 2021 - Treffen der Wohnungswirtschaft Deutschland DEU: Start der neuen Messe "European Rotors" für Helikopter und Drohnen, Köln 09:00 DEU: Online-Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates zum Thema "Chinas Wirtschaft aktuell" u.a. mit dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer in China sowie Geschäftsführer und Generalbevollmächtigter der BASF China, Jörg Wuttke (als Webex-Videokonferenz), Stuttgart 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen - Verstossen die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht?, Luxemburg 10:00 DEU: Deutscher Arbeitgebertag, Berlin + Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + Nach der Eröffnung durch Arbeitgeberpräsident Dulger Reden von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz + 13.20 Uhr Dialog mit Grünen-Chefin Baerbock, CDU-Chef Laschet, FDP-Chef Lindner und CSU-Chef Söder DEU: Auftakt Fachmesse Productronica für Industrieelektronik und Mikrofertigung + 13.00 h Pk des Zentralverbands der Elektronischen Industrie (ZVEI) zur Marktlage bei elektronischen Komponenten, mit Philip Harting, Vorsitzender ZVEI-Fachverband Electronic Components, und Nicolas Schweizer, Vorsitzender ZVEI-Fachverband Electronic Systems

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI Oktober Monatsvergleich +0,5 +0,5* Jahresvergleich +3,2 +3,2* 10.00 Uhr Italien Verbraucherpreise Oktober Jahresvergleich +3,1 +3,1* 11.00 Uhr Eurozone Bruttoinlandsprodukt Q3 Quartalsvergleich +2,2 +2,2* Jahresvergleich +3,7 +3,7* GROSSBRITANNIEN 08.00 Uhr Arbeitslosenquote 3 Monate bis September 4,4 4,5 USA 14.30 Uhr Einzelhandelsumsatz, Okt Monatsvergleich +1,4 +0,7 ohne Autoumsätze +1,0 +0,8 Einfuhrpreise, Okt +1,0 +0,4 15.15 Uhr Industrieproduktion, Okt +0,8 -1,3 Kapazitätsauslastung, Okt 75,9 75,2 16.00 Uhr Lagerbestände Unternehmen, Sept +0,6 +0,6 NAHB Hausmarktindex, Nov 80 80 (in Pkt)

---------- WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX DIENST

----------

- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr - 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine - 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA - 08:20 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 2

----------

/jha/

(AWP)