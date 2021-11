Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent könnte der Dax am Freitag wieder fast an seinen Vortagesrekord von 16 290 Punkten heran rücken. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp gut zwei Stunden vor Handelsstart auf 16 281 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax seine inzwischen siebenwöchige Rally nach plus 7,5 Prozent mit einem weiteren Höchststand gekrönt. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnert an den monatlichen Optionsverfall an den Terminbörsen, der zu grösseren Schwankungen führen könnte. Marken mit grossen Positionen sieht er in diesem Zusammenhang im Dax bei 16 100 Punkten und im Eurostoxx 50 bei 4400 Punkten. Insgesamt konstatiert Altmann weiter grossen Optimismus. "Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann", sagte er.

USA: - TECHS IM PLUS, DOW IM MINUS - Dank starker Geschäftszahlen von Nvidia sind die US-Technologiewerte am Donnerstag wieder in den Rekordmodus übergegangen. Der Branchenindex Nasdaq 100 krönte seine Mitte letzter Woche begonnene Aufholjagd mit einer Bestmarke bei fast 16 502 Punkten. Der Dow Jones Industrial hingegen litt unter einem Kursrutsch bei den Aktien von Cisco und weitete seine Vortagesverluste etwas aus. Der Dow fiel am Ende um 0,17 Prozent auf 35 870,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 aber ging es um 0,34 Prozent auf 4704,54 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 schloss 1,07 Prozent im Plus bei 16 482,97 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH- Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein halbes Prozent im Plus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann rund ein Prozent hinzu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt gut 1,3 Prozent einüsste-

DAX 16'221,73 -0,18% XDAX 16'247,44 -0,14% EuroSTOXX 50 4'383,70 -0,39% Stoxx50 3'782,80 -0,67% DJIA 35'870,95 -0,17% S&P 500 4'704,54 0,34% NASDAQ 100 16'482,97 1,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,23 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1353 -0,18% USD/Yen 114,35 0,11% Euro/Yen 129,82 -0,07%

ROHÖL:

Brent 81,88 +0,64 USD WTI 79,65 +0,64 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr

- Klimaschutz: CDU kritisiert Nichtberücksichtigung deutscher Firmen bei EU-Milliardenvergabe, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert für offene Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie, beklagt aber fehlende Voraussetzungen dafür, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Virologe Hendrik Streeck beklagt angesichts der niedrigen Corona-Impfquote politische Versäumnisse und plädiert für eine erneute Intensivierung der Impfkampagne, Maybrit Illner

- Deutscher Landkreistag lobt Verständigung von Bundesländern und Bundeskanzlerin auf eine Impfpflicht für Pflegekräfte sowie für Angestellte in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr

- Pfandbriefbanken kritisieren Basel III, Gespräch mit VDP-Präsident Louis Hagen, BöZ

- "Das habe ich in 30 Jahren noch nie erlebt", Gespräch mit Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, BöZ über Corona und Engpässe, BöZ

- Chemieverband: Kein Anspruch auf Lohnfortzahlung und Home-Office für Ungeimpfte, Bild

- Ampel-Parteien wollen Abgabe von Cannabis legalisieren, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Siemens will nach starkem Geschäftsjahr operative Margen und Dividende weiter steigern, Gespräch mit Finanzchef Ralf Thomas, EaS

- Augenklinik-Ketten Sanoptis und Veonet rücken in den Fokus von privaten Beteiligungsfirmen, HB

- Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bis Mitte 2022 weiter aufrechtzuerhalten, HB

- Ex-Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier zweifelt an Zulässigkeit einer Impfpflicht für Berufsgruppen, HB

- Der Apothekerverband Nordrhein begrüsst den Vorstoss des Robert-Koch-Instituts, Apotheker auch Corona-Impfungen verabreichen zu lassen, Rheinische Post

- Die Grünenpolitikerin Maria Klein-Schmeink erhofft sich durch die Ministerpräsidentenkonferenz vom Donnerstag ein gemeinsames Miteinander der Länderchefs, Watson

- Bremen will klare Zusage für Finanzierung von Impfzentren, Watson

- Bundesarbeitsministerium: Ungeimpfte sind selbst für 3G-Nachweis verantwortlich, Welt

- Ampel-Verhandlungen: Grosse Bahn-Reform unwahrscheinlich, Welt

- Einzelhandel warnt vor neuen Problemen wegen abgesagter Weihnachtsmärkte, Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, EaS

- Städte- und Gemeindebund: Dramatische Lage erfordert Kontaktbeschränkungen, Rheinische Post

- Die deutsche Inflationsangst ist übertrieben, Gastbeitrag von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding, HB

- "Eher zwei als 0,3 Prozent", Gespräch mit Dr. Klein-Chef Michael Neumann über die gestiegenen Bauzinsen, EaS

----------

/mis/jb

(AWP)