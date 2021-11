Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem Rückschlag vom Rekord dürfte der Dax zu Wochenbeginn wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Montag zwei Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 16 192 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax nach einer inzwischen fast siebenwöchigen Rally bei 16 290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Vom Oktober-Tief bei 14 818 Punkten gewann er damit fast 10 Prozent. Die Marktstrategen von JPMorgan sehen die grassierende vierte Corona-Welle nicht als Problem für ihren grundsätzlichen Optimismus für den Aktienmarkt. Die Einschränkungen dürften zwar wieder zunehmen, aber nicht das Niveau vom Winter 2020 erreichen - sowohl was Länge als auch Strenge angehe, schrieb das Team um Mislav Matejka in einer aktuellen Studie. Sie sehen jede Schwäche als Kaufchance.

USA: - TECHS IM PLUS, DOW VERLIERT - An der US-Technologiebörse Nasdaq ist die Rekordjagd am Freitag in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Tech-Indizes als auch die schwer gewichteten Einzelwerte Alphabet , Apple und Microsoft erreichten im Handelsverlauf Höchststände. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber litt unter der Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Pandemie, nachdem Österreich angesichts der massiven vierten Corona-Welle die Notbremse gezogen hatte und ab Montag erneut in einen Lockdown gehen wird. Auch in den USA steigen die Infektionszahlen wieder.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem kleinen Plus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt rund ein halbes Prozent hinzu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um etwa ein halbes Prozent nachgab.

DAX 16159,97 -0,38% XDAX 16146,56 -0,62% EuroSTOXX 50 4356,47 -0,62% Stoxx50 3772,78 -0,26% DJIA 35601,98 -0,75% S&P 500 4697,96 -0,14% NASDAQ 100 16573,34 0,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,14 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1273 -0,14% USD/Yen 114,16 0,14% Euro/Yen 128,69 0,01%

ROHÖL:

Brent 78,60 -0,29 USD WTI 75,80 -0,14 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Jens Spahn (CDU), geschäftsführender Gesundheitsminister, zu Biontech-Bestellobergrenzen: "Frage der verfügbaren Menge", ZDF-Sendung Berlin direkt

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD): Deutschland bekommt zusätzlichen Impfstoff von BioNTech. "Müssen dem Unternehmen wirklich dankbar sein", Bild

- Tobias Hans (CDU), saarländischer Ministerpräsident: "Impfpflicht nicht die Debatte, die wir jetzt brauchen", ARD-Sendung Anne Will

- RKI-Chef Wieler: Niemand möchte gerne eine Impfpflicht, ZDF-Sendung Heute-Journal

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD): Müssen anfangen, über Impfpflicht nachzudenken, Bild

- Activision-Blizzard-Chef Bobby Kotick ist bereit die Firma zu verlassen, wenn er die internen kulturellen Probleme bei dem Hersteller von Computerspiele nicht lösen kann, WSJ

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) hält es für ungerecht, dass ungeimpfte Beamte in Quarantäne im Gegensatz zu Arbeitern weiter ihre Bezüge bekommen, Bild

- CDU-Streit um Briefwahl bei der Mitgliederbefragung. Kandidaten Friedrich Merz und Helge Braun wollen Verfahren vereinfachen, Norbert Röttgen blockiert, Bild

bis 20.30 Uhr

- US-Grossbank JPMorgan will mehr Geschäft mit deutschen Mittelständlern machen und so Deutsche Bank und Commerzbank angreifen, Interview mit Bankchef Jamie Dimon, HB

- Fondsgesellschaft Union Investment kritisiert die Wahl des neuen Aufsichtsratschefs der Deutschen Bank, Gespräch mit Janne Werning, HB

- Neuer Wacker-Chemie-Chef Christian Hartel verspricht beschleunigtes Wachstum für die nächsten Jahre, Interview, HB

- Verpoorten-Management: "Eierlikör war nie out", Interview mit Viktoria und William Verpoorten, HB

- Edding-Chef Per Ledermann zu weniger bekannten Geschäftsfeldern des Marker-Herstellers: "Der Trend zum Tattoo wird zunehmen", Interview, FAZ

- SPD-Chefin Saskia Esken mahnt zu vielen Tests und Masketragen in Schulen, Rheinische Post

- DIHK-Umfrage: Steigende Strom- und Gaspreise verhindern Investitionen, Welt

- Wegen Biontech-Begrenzung: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entschuldigt sich bei den Ländern - und verspricht schnellen Nachschub, Business Insider

- FDP im Bundestag kritisiert geplante begrenzte Auslieferung von Biontech-Impfstoff, Gespräch mit gesundheitspolitischer Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, Welt

- Union im Bundestag lehnt allgemeine Impfpflicht ab: "Dürfte verfassungswidrig sein", Welt

- Krankenhausgesellschaft fordert Länder zu mehr Einsatz bei Impfzentren auf, Gespräch mit Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, Rheinische Post

- Kinderärzte drängen auf Impfpflicht für Lehrer. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält Impfpflicht an Schulen für nicht unbedingt notwendig, Rheinische Post

