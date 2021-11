---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Nach dem jüngsten Rückschlag winkt dem Dax am Mittwoch eine gewisse Stabilisierung zurück Richtung 16 000 Punkten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15 986 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax bei 16 290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach einer fast siebenwöchigen Rally mit rund 10 Prozent Zuwachs kam er dann jedoch zuletzt bis auf 15 866 Punkte zurück. Mit dem Ifo-Geschäftsklima am Vormittag, einem ganzen Strauss von US-Daten am frühen Nachmittag und dem Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung am Abend ist die Tagesagenda prall gefüllt. Gerade das Protokoll der Fed-Sitzung steht nach Einschätzung der Credit Suisse im Fokus, hatten die Notenbanker hier doch den Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen eingeläutet. Das Protokoll dürfte gestiegene Unsicherheit bezüglich der Inflationsentwicklung zeigen, hiess es.

USA: - DOW IM PLUS, TECHS IM MINUS - Auch am Dienstag sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte an der Wall Street freundlich tendierten, setzte die Technologiebörse Nasdaq ihren Korrekturpfad nach der jüngsten Rekordrally fort. Am Markt werde inzwischen eine schneller als bislang erwartete Rücknahme geldpolitischer Stimuli befürchtet, hiess es. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 35 813,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 4690,70 Punkte aufwärts. Der Nasdaq 100 fiel hingegen um 0,45 Prozent auf 16 306,72 Zähler, machte dabei aber mehr als die Hälfte seines zwischenzeitlichen Verlustes im späten Handel wieder gut.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent. nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel gut eineinhalb Prozent, allerdings war in Tokio am Vortag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.

DAX 15937,00 -1,11% XDAX 15978,36 -0,56% EuroSTOXX 50 4283,82 -1,26% Stoxx50 3733,94 -0,94% DJIA 35813,80 0,55% S&P 500 4690,70 0,17% NASDAQ 100 16306,72 -0,45%

Bund-Future 171,09 +0,28%

Euro/USD 1,1243 -0,06% USD/Yen 114,95 -0,17% Euro/Yen 129,25 -0,24%

Brent 82,63 +0,32 USD WTI 78,90 +0,40 USD

- CDU-Politiker Friedrich Merz für weitgehenden Lockdown für Ungeimpfte, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Jens Spahn (CDU), geschäftsführender Bundesgesundheitsminister zu Ungeimpften: "Was muss eigentlich noch passieren?", Rheinische Post

- Thomas Mertens,Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko): Stiko will Impfempfehlung für Kinder ab fünf im Dezember vorlegen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Hedgefonds Third Point macht bei Rivian-Börsengang 300 Millionen Dollar Gewinn, FT

- Mehrheit der Kultusminister gegen verlängerte Weihnachtsferien, Bild

- Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst (SPD) rechtfertigt ihre Entscheidung, alle Schüler des Landes wegen der Corona-Pandemie drei Tage früher in die Weihnachtsferien zu schicken, Bild

- KI als Herausforderung für das Risikomanagement in der Bank- und Finanzindustrie, Gastbeitrag von Simon Grieser, Partner, Reed Smith LLP, Frankfurt, BöZ

- Die Tesla-Belegschaft in Grünheide setzt einen Betriebsrat durch, Business Insider

- Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt im Dieselskandal auch gegen den ehemaligen Continental-Chef Karl-Thomas Neumann, HB

- Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht einen Grund für die besonders hohen Coronavirus-Infektionszahlen in Bayern in der Zahl der Corona-Tests im Freistaat, Watson

- Kassenärzte fordern Priorisierung der vulnerablen Gruppen bei der Booster-Impfung, Bild

- VDA-Präsidentin kündigt höhere Mitgliederbeiträge an, Gespräch mit Hildegard Müller, HB

- Ukraine wirft Deutschland Verzögerungstaktik bei Nord-Stream-Kompensationen vor, Welt

- "Spezialisierung ist der Erfolgsfaktor", Gespräch mit Honorarfinanz-Vorstand Davor Horvat über funktionierende Geschäftsmodelle von Finanzberatern, HB

- Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, spricht sich für eine partielle Impfpflicht aus, Watson

- Belarus: Kurden-Premier fordert mehr Hilfen von Europa gegen erneute Migrationskrise, Gespräch mit Masrour Barzani, Welt/FAZ

- Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält ein Vorziehen der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9. Dezember auf einen früheren Zeitpunkt angesichts der Corona-Lage in Sachsen für möglich, Rheinische Post

- Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich angesichts der vierten Corona-Welle über die vielen Impfunwilligen beklagt, Rheinische Post

- Der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Christian Haase hat sich für eine bundesweite Einmalprämie für die Mitarbeiter der Ordnungsämter ausgesprochen, die für die Kontrollen der Corona-Massnahmen zuständig seien, FAZ

- Mecklenburgische Klimastiftung unterstützt aktiv Fertigstellung von Nord Stream 2, HB

- Angesichts der steigenden Infektionszahlen an Schulen und der Aufhebung der Präsenzpflicht in Brandenburg warnt Bildungsforscher Ludger Wössmann vor erneuten Schulschliessungen, Wiwo

- Das Ethikrats-Mitglied Susanne Schreiber spricht sich angesichts der Corona-Lage für eine allgemeine Impfpflicht aus, Rheinische Post

- Im Streit um die Impfpflicht gegen das Coronavirus lehnt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einen Zwang für Kinder ab, Rheinische Post

- Die künftigen ökonomischen Beziehungen zwischen

Europa und den USA hängen von übereinstimmenden Regeln und Werten ab, Gastbeitrag von AmCham-Germany-Präsidentin Simone Menne, HB

- Oberbürgermeister von Eisenach und Weimar kritisieren Thüringens Landesregierung für Absage von Weihnachtsmärkten, Welt

