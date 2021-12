----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER START ERWARTET - Dem Dax droht nach der deutlichen Vortagserholung am Donnerstag der nächste Dämpfer. Im Schlepptau der vor allem im Späthandel abgerutschten US-Börsen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,15 Prozent tiefer auf 15 295 Punkte. Der Dax fällt damit wohl wieder in die Mitte seiner jüngsten Spanne von 15 000 bis 15 500 Punkten zurück. Experten sehen die Schwankungen weiter als Ausdruck der Nervosität der Anleger. Die New Yorker Börsen waren am Vorabend im späten Handel klar ins Minus abgerutscht, nachdem auch in den USA der erste Fall der neuen Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden war.

USA: - SCHWACH - Der erste Fall einer Omikron-Infektion in den USA hat am Mittwoch einen Erholungsversuch der angeschlagenen US-Börsen rasch beendet. Nach zunächst deutlichen Erholungsgewinnen drehten die wichtigsten Indizes im späteren Verlauf in die Verlustzone. Besonders steil abwärts ging es in den letzten Handelsminuten. Erste Fälle der neuen Corona-Variante gibt es inzwischen auch in Grossbritannien, der Schweiz, Norwegen und Brasilien. Der Dow Jones Industrial büsste 1,34 Prozent auf 34 022,04 Punkte ein. Er schloss damit auf dem tiefsten Stand Anfang Oktober und sackte auch unter die vielbeachtete 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 0,7 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 0,37 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte mit 0,32 Prozent ebenfalls leicht zu. Die Omikron-Variante bleibt für die Märkte der entscheidende Belastungsfaktor.

DAX 15472,67 2,47 XDAX 15162,95 0,21 EuroSTOXX 50 4179,15 2,86 Stoxx50 3666,37 2,03 DJIA 34022,04 -1,34 S&P 500 4513,04 -1,18 NASDAQ 100 15877,72 -1,60

RENTEN:

Bund-Future 172,34 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1322 0,10 USD/Yen 113,0520 0,22 Euro/Yen 128,0010 0,32

ROHÖL:

Brent 69,74 0,87 USD WTI 66,41 0,84 USD

bis 6.45 Uhr:

- Die USA verzögern eine Vereinbarung mit Grossbritannien zur Aufhebung der Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Trump-Ära. Grund sind Bedenken wegen Nordirland-Klausel im Brexit-Abkommen, FT

- Christian Rusche, Experte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW), rechnet bei 2G-Regel mit grossen Umsatzeinbussen im Handel, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Virologe Klaus Stöhr warnt vor Omikron-Alarmismus: Mutante ist kein Turbovirus, Neue Osnabrücker Zeitung

- DGB-Chef Reiner Hoffmann für 2G-plus/Tests auch für Geimpfte und Genesene nötig, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) droht Impfverweigerern mit Bussgeld und Ausschluss vom Arbeitsplatz, HB

- Schäuble, Bär, Esken: Mehr als 150 Spitzenpolitiker und Bundestagsabgeordnete sprechen sich für allgemeine Impfpflicht aus. Kuban, Theurer und Gysi lehnen Pflicht ab, Watson

- Anne Spiegel (Grüne), designierte Bundesfamilienministerin: Schulen so lange wie möglich offen halten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 5.00 Uhr:

- Die Streitfälle der Verbraucher mit Fluggesellschaften, Bahn- und Busunternehmen sind in diesem Jahr deutlich zurückgegangen, Funke

- Kurz vor den Beratungen von Bund und Ländern hat sich der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ür einen Inzidenzwert zwischen 300 und 400 ausgesprochen, ab dem strenge Massnahmen zur Corona-Eindämmung ergriffen werden sollten, Rheinische Post

- Der Einzelhandel befürchtet erhebliche Umsatzverluste durch eine mögliche Einführung der 2G-Regel, Interview mit Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, Rheinische Post

- Ampel will 30 Prozent Öko-Landwirtschaft: Agrarland Niedersachsen darf deutlich drunter bleiben, Neue Osnabrücker Zeitung

- Führende Wirtschaftsverbände fordern die Ampel-Koalition auf, von der geplante Mindestlohn-Erhöhung auf zwölf Euro abzusehen, Bild

- Die Chefökonomin der Industrieländerorganisation OECD, Laurence Boone, warnt vor dauerhaft höheren Inflationsraten und steigender Staatsverschuldung, Bild

- Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, spricht sich gegen eine allgemeine Impfpflicht gegen das Corona-Virus aus, Bild Live

bis 23.45 Uhr

- Der zu Wallstreet Online gehörende Smartbroker wächst stark, Interview mit Smartbroker-Chef Matthias Hach. "Das geplante Verbot des Payment for Orderflow würde jeden Trade verteuern", kritisiert der Manager, BöZ

- Grünen-Chefin Annalena Baerbock sieht trotz der Querelen um die Postenvergabe in der neuen Bundesregierung keine Rückkehr der Flügelkämpfe in ihrer Partei, Interview, Tageszeitung

- Die designierte Aussenministerin Annalena Baerbock will einen härteren Kurs gegenüber China einschlagen und Missstände in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt klar ansprechen, Interview, Tageszeitung

bis 21.00 Uhr:

- Der Werbevermarkter Ströer will seinen Anteil am Online-Kosmetikhändler Asambeauty verkaufen, HB

- Die Zweifel, ob Herbert Diess Volkswagen-Chef bleibt, wachsen. Noch keine Einigung im Aufsichtsrat, HB

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dämpft Erwartungen an Bund-Länder-Gipfel: "Keine Totalrevision des Infektionsschutzgesetzes", HB

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) macht den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für Probleme in der laufenden Impfkampagne verantwortlich, Interview HB

- Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, äussert sich vorsichtig mit Blick auf Corona-Impfungen für 5 bis 11-jährige Kinder. Gerade weil Corona-Infektionen bei Kindern in der Regel harmlos verliefen, müsse man umso sicherer sein, dass die Impfung auf Dauer gut verträglich sei, Podcast der FAZ

- Der Vorstandschef des Autozulieferers Magna rechnet mit einer Entspannung der Chipkrise im kommenden Jahr, Interview, HB

- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) rechnet mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland, Interview, ARD-Sendung Maischberger

- Landkreistag will Impfpflicht-Verweigerer laut dessen Präsidenten Reinhard Sager (CDU) mit hohen Bussgeldern belegen, Welt

