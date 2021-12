Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Wechsel von Rückfall und Erholung dürfte sich am Freitag bei deutschen Aktien fortsetzen. Nach den erneuten Verlusten am Vortag folgt nun im Schlepptau festerer US-Börsen die nächste Erholung. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,69 Prozent höher auf 15 369 Punkte. Das von Nervosität geprägte Hin und Her im Bereich von 15 000 und 15 500 Punkten geht damit wohl in die nächste Runde. Anleger schwanken weiter zwischen Virusangst und der täglichen Verlockung, gefallene Kurse zum Einstieg zu nutzen. Angesichts der Unsicherheit, die derzeit wegen der aufgetretenen Omikron-Variante des Coronavirus herrscht, verglich Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets die vergangenen Tage mit einer Achterbahnfahrt der Kurse und der Gefühle.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben am Donnerstag einen neuen Erholungsversuch gewagt. Auf die kräftigen Verluste der vergangenen zwei Handelstage folgten deutliche Gewinne. Der schwankungsreiche Handel setzt sich damit fort. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,82 Prozent auf 34 639,79 Punkte und machte so zumindest sein Vortagesminus mehr als wett. Am Mittwoch war das US-Börsenbarometer auf ein Achtwochentief gesackt und hatte sich damit um sieben Prozent von seinem Rekordhoch Anfang November entfernt.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND ETWAS ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag überwiegend etwas von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein Prozent fester. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 0,77 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,28 Prozent nachgab. Die von der neuen Corona-Variante Omikron ausgehende Unsicherheit bleibt weiter hoch.

DAX 15263,11 -1,35% XDAX 15345,01 +1,20% EuroSTOXX 50 4108,02 -1,70% Stoxx50 3626,34 -1,09% DJIA 34639,79 +1,82% S&P 500 4577,10 +1,42% NASDAQ 100 15990,76 +0,71%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,80 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1299 0,01 USD/Yen 113,2010 0,02 Euro/Yen 127,9055 0,02

ROHÖL:

Brent 70,99 1,32 USD WTI 67,83 1,33 USD

PRESSESCHAU

- Gernot Marx, Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, fordert schärfere Kontaktbeschränkungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt hält Corona-Beschlüsse für unzureichend, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert Nachbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Der designierte SPD-Chef Lars Klingbeil rechnet damit, dass der Parteitag am Samstag den Ampelkoalitionsvertrag mit grosser Mehrheit billigen wird und kritisiert Kommunikation zu epidemischer Lage, T-Online

- Der Informatiker und Modellierer Kai Nagel: Schon nach fünf statt erst nach sechs Monaten boostern, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Ifo-Chef Clemens Fuest fordert Investitionsplan von der Ampel-Koalition, Focus

- Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst (SPD), plädiert dafür, Sorgen von Eltern in der Schulpolitik zu berücksichtigen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Aussenpolitiker von SPD und FDP für Vertragsverletzungsverfahren gegen Türkei im Europarat, Welt

- Grünen-Vize Ricarda Lang will Geimpften durch eine allgemeine Impfpflicht die Aussicht auf Freiheit zurückgeben, Interview, Rheinische Post

- Der Städte- und Gemeindebund begrüsst Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie, Interview mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Rheinische Post

- Für Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes HDE, sind die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern "reine Symbolpolitik", Rheinische Post

- DIHK-Präsident Peter Adrian warnt nach den Bund-Länder-Beschlüssen über schärfere Corona-Massnahmen vor massiven Umsatzeinbussen vor allem bei kleineren Unternehmen und fordert schnelle Wirtschaftshilfen, Rheinische Post

- Um einen weiteren Lockdown und Schulschliessungen zu verhindern, fordern mehrere Wirtschaftsverbände eine allgemeine Impfpflicht, Welt

- Pyro-Verband wehrt sich gegen Verkaufsverbot: "3000 Jobs sind in Gefahr", sagt der Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI), Klaus Gotzen, Bild

- Wirtschaftsverbände üben scharfe Kritik am geplanten Mindestlohn in Höhe von 12 Euro je Stunde, FAZ

- Jürgen Keller, Deutschlandchef des Autoherstellers ­Hyundai, ist gegen eine Senkung der Innovationsprämie für Elekroautos. Das werde die Nachfrage bremsen, Interview FAZ

- Der Finanzplatz Frankfurt will sich als führender Standort in Sachen Sustainable Finance etablieren. "Wir tun jetzt alles, um aufzuholen", sagt Philipp Nimmermann, Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, BöZ

- Der Chef des Windkraftkonzerns Energiekontor, Peter Szabo, fordert von der Politik mehr Unterstützung vor allem, wenn es um langwierige Genehmigungsverfahren geht, Interview, BöZ

- Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will, dass Joachim Nagel, aktuell bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Nachfolger von Jens Weidmann als Bundesbankpräsident wird, FT

- Der neue Metro-Vorstandsvorsitzende Steffen Greubel sorgt sich um die Durchhaltefähigkeit seiner Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie in der Corona-Krise, Interview, FAZ

- Für Unternehmer und Selbstständige auf Weihnachtsmärkten, deren Geschäft jetzt ausfällt, plant die Bundesregierung besondere Erleichterungen bei den finanziellen Corona-Hilfen, HB

- Der designierte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will Ausgangssperren und Schulschliessungen in der vierten Welle der Corona-Pandemie vermeiden, Interview, Welt

- Der künftige Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Absicht begründet, künftig Immobilienkäufe mit Bargeld zu untersagen, Interview, FAZ

- Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, begrüsst die geplante 2G-Pflicht im Handel und die allgemeine Impfpflicht, Interview, Rheinische Post

- Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts Udo di Fabio hält eine Impfpflicht für verfassungsrechtlich vertretbar, Interview, Welt

- Kinobetreiber fordern Ausnahmen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche sowie eine Ausweitung der Corona-Überbrückungshilfen, Interview mit Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Branchenverbands HDF Kino, Rheinische Post

- Die USA wollen sich mit anderen Demokratien zu einer Internet-Allianz zusammenschliessen, um den technologischen Bestrebungen autoritärer Länder wie China entgegenzutreten, HB

- Der Regierungschef von Liechtenstein, Daniel Risch, kritisiert den einseitigen Fokus auf höhere Steuern in der Debatte um eine globale Mindeststeuer. Vielmehr gehe es auch um einen schlanken Staat, Interview, HB

- BASF-Chef Martin Brudermüller warnt vor dem Hintergrund der geplanten Chemikalienstrategie der EU vor Verboten und plädiert für mehr Innovationsfreude, Interview, HB

