AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach zwei schwachen Wochen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15 280 Punkte. Im Zuge der vierten Corona-Welle und zuletzt verstärkt durch die Omikron-Variante war der Dax in den vergangenen zwei Wochen um etwas mehr als sechs Prozent abgestürzt, nachdem er Mitte November noch auf rekordhohen 16 290 Punkten notiert hatte. Zu Wochenbeginn lasse nun ein Bericht aus Südafrika über wohl vergleichsweise milde Symptome der Omikron-Variante von Covid die Anleger zunächst aufatmen, schrieb Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in seinem Morgenkommentar. Zudem hätten die meisten Patienten, die wegen Omikron in Kliniken liegen, Vorerkrankungen, heisse es aus Südafrika. Natürlich sei die Datenbasis gering, so Halley, aber die Anleger machten es sich einfach: "Omikron-Variante milder - Marktwende - alles kaufen".

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen sind am Freitag nach einem freundlichen Handelsauftakt in die Verlustzone gedreht. Besonders deutlich ging es für die technologielastigen Nasdaq-Indizes abwärts, während sich der Dow Jones Industrial von seinen Tagesverlusten weitgehend erholte. Der Dow beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,17 Prozent auf 34 580,08 Punkte und büsste im Wochenverlauf damit 0,9 Prozent ein. Seit seinem Rekordhoch im November bei knapp 36 566 Punkten hat er inzwischen rund fünfeinhalb Prozent eingebüsst. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,84 Prozent auf 4538,43 Zähler. An der Nasdaq sackte der Auswahlindex 100 um 1,74 Prozent auf 15 712,04 Punkte ab, was ein Wochenminus von knapp zwei Prozent bedeutet.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag nur teilweise von womöglich hoffungsvoll stimmenden Nachrichten aus Südafrika zur Omikron-Variante des Coronavirus profitiert. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf einen Bericht aus Südafrika über wohl vergleichsweise milde Symptome bei einer Erkrankung an der Omikron-Variante von Covid. Dass sich Investoren dennoch eher zurückhielten könnte an Evergrande liegen. Der chinesische Immobilienkonzern hatte kurz vor dem Wochenende vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent im Minus.

DAX 15169,98 -0,61 XDAX 15161,68 -1,19 EuroSTOXX 50 4080,15 -0,68 Stoxx50 3613,81 -0,35 DJIA 34580,08 -0,17 S&P 500 4538,43 -0,84 NASDAQ 100 15712,04 -1,74

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,77 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1285 -0,21 USD/Yen 113,05 0,25 Euro/Yen 127,57 0,03

ROHÖL:

Brent 71,46 +1,58 USD WTI 67,87 +1,62 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Der aktivistische Investor Engine Capital soll das Management der US-amerikanischen Warenhauskette Kohl's drängen, über einen Verkauf der Firma oder eine Abspaltung der E-Commerce-Sparte nachzudenken, WSJ

- Hensoldt-Strategie-Chefin Celia Pelaz fordert eine europäische digitale Sicherheitsstrategie gegen Hackerangriffe, Gastbeitrag, HB

- Der Online-Modehändler BestSecret will Finanzkreisen zufolge im Sommer 2022 an die Börse und könnte mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet werden, HB

- Susanne Johna, Vorsitzenden der Ärztegewerkschaft Marburger Bund: An Wochenenden so viel wie möglich impfen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Sachsens Innenminister Roland Wöller fordert hartes Vorgehen bei Corona-Verstössen, Bild

- Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident: Würde Lauterbach als Gesundheitsminister begrüssen, ARD-Sendung 'Anne Will'

- Umfrage: Mehrheit findet Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte richtig, Augsburger Allgemeine

- CDU-Politiker Wolfgang Schäuble für gesetzliche Regelung zur Corona-Impfung, RTL-Jahresshow '2021! Menschen, Bilder, Emotionen'

- Lloyds-Chef Charlie Nunn will die Umsatzströme seines Unternehmens weiter diversifizieren und weg vom traditionellen Privatkunden- und Kreditgeschäft, FT

bis 5.00 Uhr

- Linke-Vorsitzende Janine Wissler sieht ihre Partei nach der Niederlage bei der Bundestagswahl in einer existenzbedrohenden Phase, Interview, Rheinische Post

- Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) bringt eine Neujahrsruhe auch für Geimpfte in Gespräche, Interview, Welt

bis 20.30 Uhr

- Der französische Medienkonzern Vivendi arbeitet mit der italienischen Bank Cassa Depositi e Prestiti an einem Plan, den Telekomkonzern auch ohne eine Übernahme durch KKR, wieder zu besseren Geschäften zu verhelfen, Il Messaggero

- Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Patrick Schnieder, fordert von der künftigen Bundesregierung einen Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht, Gastbeitrag, FAZ

- Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Uni

Köln (EWI) wecken Zweifel an der Umsetzbarkeit der Energiepläne der Ampelkoalition. Eine Stromlücke droht, HB

- Der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger rechnet unter einem Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mit einem Bruch mit China, Interview, HB

- Post-Chef Frank Appel soll neuer Chefkontrolleur der Telekom werden, HB

- Die Vaude-Chefin Antje von Dewitz will den Outdoorausrüster 2022 komplett klimaneutral, Interview, HB

- Die ameri­ka­ni­sche Invest­ment­bank Houli­han Lokey sieht sich nach der Über­nah­me des heimi­schen Konkur­ren­ten GCA als Bera­tungs­haus mit den meis­ten Trans­ak­tio­nen in Deutsch­land, Interview mit Houli­han Lokeys globa­lem Ko-Leiter Scott Adel­son und dem von GCA Altium kommen­de Ko-Leiter des euro­päi­schen Tech­no­lo­gie-Teams, Sascha Pfeif­fer, FAZ

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Auftragseingang, Industrie Oktober Monatsvergleich -0,3 +1,3 Jahresvergleich +5,5 +9,7 10.30 Uhr Eurozone Sentix-Konjunkturindikator Dezember 12,5 18,3 (in Pkt.) GROSSBRITANNIEN --- keine entscheidenden Daten erwartet --- USA --- keine entscheidenden Daten erwartet ---

