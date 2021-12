----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Vor den ab der Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Weichenstellungen grosser Notenbanken bleiben die Dax-Anleger am Dienstag zurückhaltend. Die zunehmende Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron mahnt ebenfalls zur Vorsicht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,02 Prozent auf 15 625 Punkte. Am Vortag war der Dax noch bis an die 15 800 Punkte herangelaufen, ehe die Anleger der Mut verliess. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Dienstag negativ.

USA: - VERLUSTE - Die Anleger an der Wall Street haben nach den jüngsten Kursgewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Montag gerieten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck. Die Investoren agierten vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron herrscht. Zudem war am Markt zu Wochenbeginn wieder die Furcht vor einer schärferen Geldpolitik zur Bekämpfung der ungebrochen hohen Inflation zu spüren. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag um 0,89 Prozent auf 35 650,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,91 Prozent auf 4668,97 Zähler. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 1,53 Prozent auf 16 082,55 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hinterlässt an den Börsen Asiens nun doch wieder Spuren. Zudem hielten sich Investoren am Dienstag angesichts womöglich wegweisender geldpolitischer Entscheidungen grosser Notenbanken, die in den kommenden Tagen anstehen, zurück. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 1,4 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Minus.

DAX 15621,72 -0,01% XDAX 15605,08 -0,2% EuroSTOXX 50 4183,04 -0,38% Stoxx50 3712,30 -0,24% DJIA 35650,95 -0,89% S&P 500 4668,97 -0,91% NASDAQ 100 16082,55 -1,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,65 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1280 -0,04% USD/Yen 113,56 -0,03% Euro/Yen 128,10 -0,07%

ROHÖL:

Brent 74,35 -0,04 USD WTI 71,18 -0,11 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Boeing-Ingenieur warnt vor Qualitätsmängeln und fehlender Sicherheitskultur bei dem Flugzeughersteller, Spiegel

- US-Arbeitsministerium untersucht Vorwürfe gegen Apple wegen Umgang mit Whistleblowerin, FT

bis 5.00 Uhr:

- Österreich drängt auf schnelle Inbetriebnahme von Nord Stream 2 - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP): "Nord Stream 2 sollte nicht als Druckmittel gegen Moskau benutzt werden", Interview, Welt

- Laut Umweltexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) benötigt Deutschland sieben neue Windräder pro Tag, CSU-Politiker Florian Hahn: Ampel-Ziele "vollkommen unrealistisch", Bild

- Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnt vor russischem Kriegsbefehl gegen Ukraine, Gastbeitrag, Bild

- INSA-Meinungstrend: SPD vergrössert Abstand zur Union, Bild

- Gehälter der EU-Beamten steigen um 1,9 Prozent, Bild

- Omikron-Ausbreitung: Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen fordert konkrete Vorsorgemassnahmen, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über Expertenrat: "Der stärkere Einbezug der Wissenschaft wird meine Arbeit prägen", Rheinische Post

- Kinderärzte-Verband klagt über späte Impfstoff-Lieferung für Kinder, Gespräch mit Axel Gerschlauer, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein, Rheinische Post

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen erwartet von Expertenrat mehr Unterstützung für Impfkampagne, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Commerzbank sieht weiteren Spielraum für Verwahrentgelte bei Privatkunden: "Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen", Interview mit Finanzchefin Bettina Orlopp, BöZ

- Deutschlands drittgrösster Energiekonzern EnBW warnt vor zu hohen Anforderungen an Gaskraftwerke in der EU-Taxonomie, Interview mit EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- BMW will SUV X5 künftig auch in China bauen und eine Elektroversion des 3ers exklusiv in der Volksrepublik fertigen, HB

- Daimler will Mehrheit an dem zusammen mit BAIC betriebenen chinesischen Joint Venture BBAC übernehmen, HB

- VW will Ladenetz in USA bis Ende 2025 auf 1700 Stationen ausbauen, Interview mit Chef der US-Tochter Electrify America, Giovanni Palazzo, HB

- Volkswagen und Zulieferer Bosch wollen Kräfte bei Softwareentwicklung bündeln, HB

- Ökonom Hanno Lustig: Im Frühjahr verabschiedetes US-Fiskalpaket mit 1,9 Billionen Dollar war zu gross - "Gefährliches Eigenleben der Inflation", Interview, FAZ

- Präsident der Weltbank warnt vor einer globalen Inflations- und Schuldenkrise: "Wir brauchen eine andere Geldpolitik", Interview mit David Malpass, HB

- UBS will wegen Milliarden-Schuldspruch in Paris in Berufung gehen, HB

- Airbnb-Mitgründer Nathan Blecharczyk: Corona bedeutet "Revolution des Reisens", Konzentration aufs Kerngeschäft, Gespräch, FAZ

- US-Kryptobörse Coinbase will Deutschlandgeschäft ausbauen: "Wir führen viele Gespräche mit Banken, Fonds und Vermögensverwaltern", Gespräch mit Deutschlandchef Sascha Rangoonwala, HB

- Grünen-Politikerin Corinna Rüffer fordert Triage-Gesetz, Welt

- Richterbund: Neuer Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) muss bei Massenverfahren wegen Arbeitsbelastung in der Justiz handeln, Gespräch mit Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn, HB

- Stifterverband kritisiert Springer-Chef Mathias Döpfner: "Bild" gefährdet Wissenschaftler, Gespräch mit Präsident des Stifterverbandes, Andreas Barner, HB

- Corona: Vorsitzender der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), warnt vor "gefährlicher Radikalisierungs-Spirale", HB

- US-Online-Medienunternehmen Vox Media und Group Nine Media sprechen über Fusion, WSJ

