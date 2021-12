AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach seinen Vortagesverlusten wird der Dax am Mittwoch vor den Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Geldpolitik etwas höher erwartet. Arg aus der Deckung wagen dürften sich die Anleger bis zur Verkündung der Fed-Entscheidungen aber kaum, glauben Marktbeobachter. Die Entscheidung steht am Abend an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,46 Prozent höher auf 15 525 Punkte. Mit der Fed trifft am Mittwoch die erste grosse Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse. Dabei wird es vor allem darum gehen, ob die Währungshüter angesichts der hohen Inflation die konjunkturstützenden Anleihekäufe noch schneller zurückfahren als bisher angenommen oder die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus sie daran vorerst hindert. Nach der Fed tagen am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England sowie am Freitag die japanische Notenbank.

USA: - VERLUSTE - Die Furcht vor der Inflation hat die US-Börsen weiter fest im Griff. Einen Tag vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse weiteten die zinssensiblen Technologiewerte ihre jüngsten Kursverluste aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber gab an diesem Dienstag nur etwas nach. Der Dow schloss 0,30 Prozent im Minus bei 35 544,18 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,75 Prozent auf 4634,09 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent auf 15 914,90 Punkte nach unten. Zwischenzeitlich war er sogar um mehr als 2 Prozent abgesackt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch vor womöglich wegweisenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed keine gemeinsame Richtung gefunden. Die US-Notenbank wird wegen der hohen Inflation den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik wohl beschleunigen. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, die Leitzinsen im kommenden Jahr früher als bisher erwartet zu erhöhen. Im Fokus bleibt zudem die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um ein halbes Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong hielt sich in etwa stabil. So zeigten aktuelle Daten, dass die Probleme im Immobiliensektor und immer wieder auftretende Corona-Ausbrüche wichtige Bereiche der chinesischen Wirtschaft im November stärker belasteten als erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent im Plus.

DAX 15453,56 -1,08% XDAX 15521,32 -0,54% EuroSTOXX 50 4144,51 -0,92% Stoxx50 3682,75 -0,80% DJIA 35544,18 -0,30% S&P 500 4634,09 -0,75% NASDAQ 100 15914,90 -1,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,85 +0,26%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1272 0,16% USD/Yen 113,71 -0,03% Euro/Yen 128,17 0,12%

ROHÖL:

Brent 72,79 -0,91 USD WTI 69,74 -0,99 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- USA setzen acht weitere chinesische Unternehmen wegen Verwicklung in Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren auf die sogenannte Schwarze Liste für Investitionsentscheidungen - darunter den Drohnenhersteller DJI und den auf künstliche Intelligenz spezialisierten Softwarehersteller Megvii Technology, FT

- Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), macht Hoffnung auf baldiges Omikron-Vakzin, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, kritisiert "Mitnahmementalität" von Konzernen bei Kurzarbeit, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Wolfram König, Chef des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE): Atomkraft keine nachhaltige Energiequelle, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der für den Parteivorsitz kandidierende CDU-Politiker Friedrich Merz bringt Sanktionen gegen russische Oligarchen ins Spiel, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg: "Lindner macht 60 Milliarden Euro neue Schulden", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) hat 2021 bis Ende November in 124 Fällen Bussgelder gegen Fluggesellschaften verhängt, die Ticketkosten für coronabedingt stornierte Flüge nicht fristgerecht zurückgezahlt haben, HB

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert härteres Vorgehen gegen Telegram wegen Verbreitung von Hass und Hetze, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge gegen Waffenlieferungen an die Ukraine: "Tragen nicht zur Deeskalation bei", HB

- Steuerzahlerbund wirft Regierung fehlenden Sparwillen vor, Steuerzahlerbund-Chef Reiner Holznagel: "Zweifel, dass Ampel mit Geld der Steuerzahler vernünftig umgeht", Bild

- Zahl der Intensivpfleger seit Krisenbeginn deutlich gestiegen, Bild

- Kanzleramt schiebt Bürokratie-Bekämpfung an Justizministerium ab, Normenkontrollrat protestiert, Bild

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen nennt neuen Impfstoff-Mangel "fatales Signal", Bild

- Arbeitgebernahes Institut der deutschen Wirtschaft (IW) übt scharfe Kritik an Hartz-IV-Reformplänen der Ampel, Gespräch mit IW-Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer, Rheinische Post

- Corona-Proteste: Gemeindebunds-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg fordert verstärkten Schutz für Kommunalpolitiker, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Haben Impfstoffmangel für das erste Quartal 2022, ARD-Tagesthemen

- Vorstandschef betrachtet Münchener Hyp als gut gewappnet gegen Preiskorrekturen am Markt: "2022 könnte ein gutes Jahr werden", Interview mit Louis Hagen, BöZ

- Scheidender Kion-Chef Gordon Riske: Wäre grundsätzlich offen für eine Tätigkeit im Kion-Aufsichtsrat - halte aber viel davon, zunächst einen gewissen Abstand zu gewinnen, Interview, BöZ

- Vereinigte Arabische Emirate drohen mit Ausstieg aus Multimilliarden-Deal zum Kauf von US-amerikanischen F-35-Kampfflugzeugen und Drohnen - Grund sind geforderte Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor chinesischer Spionage, WSJ

- US-Supermarktkette Kroger will zweiwöchige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für ungeimpfte Beschäftigte mit Covid-19 einstellen, WSJ

- Deutsche-Telekom-Chef Tim Höttges soll in Aufsichtsratssitzung am Mittwoch Vertragsverlängerung bis Ende 2026 bekommen, HB

- Haushaltsausschuss-Chef Helge Braun (CDU) kritisiert Nachtragshaushalt von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): "Kein seriöser Start ins Amt", Bild

- Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge: "Schnelltests auch nach Booster-Impfung sinnvoll", Gespräch, HB

- Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis plädiert für eine Reform der EU-Schuldenregeln, Interview, HB

- NRW-Hausärzte rechnen mit Ansturm wegen Boosterimpfungen, Gespräch mit Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, Rheinische Post

