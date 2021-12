----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Der Dax dürfte nach dem Dämpfer zum Wochenstart auf Erholungskurs gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag 0,96 Prozent höher auf 15 385 Punkte. Gestern griff der Ausverkauf wegen der Omikron-Sorgen und des drohenden Scheiterns von US-Präsident Joe Bidens mit seinem Konjunktur-Paket von Asien aus auf die europäischen und amerikanischen Märkte über. Am Morgen kommt aus Asien Unterstützung für die europäischen Märkten.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen haben am ersten Tag der Weihnachtswoche an ihre schwache Vorwoche angeknüpft. Die Auswirkungen der Corona-Variante Omikron auf die Wirtschaft, die geldpolitischen Straffungspläne der grossen Notenbanken und das drohende Scheitern von US-Präsident Joe Bidens Sozial- und Klimaplänen belasteten am Montag die Kurse. Die US-Grossbank Goldman Sachs senkte ihre Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft, nachdem der demokratische Senator Joe Manchin am Sonntag verkündet hatte, einem billionenschweren Sozial- und Klimapaket nicht zustimmen zu wollen. Angesichts dieser Gemengelage verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 1,23 Prozent auf 34 932,16 Punkte.

ASIEN: - ERHOLT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag vom schwachen Wochenstart erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,1 Prozent fester. Anleger griffen auf dem durch die Omikron-Angst gedrückten Kursniveau wieder zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte zuletzt um 0,6 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann mit 0,8 Prozent etwas deutlicher.

DAX 15239,67 -1,88 XDAX 15331,23 -1,06 EuroSTOXX 50 4107,13 -1,30 Stoxx50 3671,50 -1,59 DJIA 34932,16 -1,23 S&P 500 4568,02 -1,14 NASDAQ 100 15627,64 -1,10

Bund-Future 174,11 -0,05%

Euro/USD 1,1280 0,02 USD/Yen 113,7500 0,08 Euro/Yen 128,3115 0,10

Brent 72,34 0,82 USD WTI 69,58 0,97 USD

- Justizminister Marco Buschmann (FDP) für ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen die Online-Plattform Telegram im Kampf gegen Radikalisierung und Hetze im Netz und fordert Bussgelder bei Verstössen gegen eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht, Funke Mediengruppe

- Deutschland wird nach Einschätzung von SPD-Chef Lars Klingbeil wegen der vergleichsweise niedrigen Corona-Impfquote von Omikron möglicherweise schlimmer betroffen sein als andere Länder, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Landkreistagspräsident Reinhard Sager warnt vor den Gesprächen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vor Aktionismus, Funke Mediengruppe

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ruft Ungeimpfte mit Misstrauen gegenüber mRNA-Impfstoffen dazu auf, den neu zugelassenen Totimpfstoff des US-Herstellers Novavax zu nutzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kann sich wegen Omikron-Ausbreitung vorstellen, die Weihnachtsferien zu verlängern oder Homeschooling kurzzeitig wieder einzuführen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- EU-Parlamentarier der EVP-Fraktion befürchten, dass die Kommission das Risiko von Blackouts und dauerhaft hohen Energiepreisen bei der Entscheidung, ob auch Erdgas und Atomkraft nachhaltig sein können, ignoriert - Brief an Präsidentin Ursula von der Leyen, Welt

- Apothekerverband fordert nationales Impfregister - weitere Auffrischungsimpfungen nötig, Gespräch mit Verbandschef Thomas Preis, Rheinische Post

- Krankenhausgesellschaft: Kliniken können in sechs Tagen Stationen freiräumen, Gespräch mit Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), Rheinische Post

- Intensivmediziner stellen sich auf Omikron-Dominanz in wenigen Wochen ein, Gespräch mit Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, Rheinische Post

- Omikron-Ausbreitung: Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann fordert rasche Vorkehrungen gegen Personalengpässe in kritischer Infrastruktur, Rheinische Post

- INSA-Umfrage: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zweitbeliebtester Politiker Deutschlands nach Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bild

- Europa-Abgeordnete der EVP-Fraktion haben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appelliert, bei der Entscheidung, ob Atomkraft und Erdgas nachhaltig sind, die Bedürfnisse der Wirtschaft nicht aus den Augen zu verlieren, Welt

- Politikwissenschaftler Herfried Münkler: Deutschland hätte sich eine weitere Corona-Weihnacht ersparen können, Interview, T-Online

- Bundesgesundheitsministerium sagt für 1. Januar geplante verpflichtende E-Rezept-Einführung ab, Apotheke Adhoc

- Hamburg Commercial Bank (HCOB) setzt im Kreditgeschäft auf Vorsicht - Immobilienfinanzierung der ehemaligen HSH Nordbank bleibt 2021 unter Plan, soll nun aber an Fahrt gewinnen, Gespräch mit Manager Peter Axmann, BöZ

- Bund und Länder bereiten sich wegen möglicher Infektionswelle auf "Deutschland im Notbetrieb" vor, Bild

- Geisterspiele, keine Partys, Kontaktbeschränkungen für Geimpfte: Länder einigen sich informell auf harte Corona-Regeln ab 28. Dezember, Business Insider

- Bosch übertrifft Umsatzprognose, Interview mit scheidendem Chef Volkmar Denner, HB

- Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung (DRV), Gundula Rossbach, sieht noch viel Klärungsbedarf bei der "Aktienrente", Interview, HB

- Fresenius-Chef Stephan Sturm mit Aktienkurs unzufrieden, Zwischenbilanz zur Prüfung der Konzernstruktur im Februar erwartet, Gespräch, FAZ

- Ökonomenpanel: Die Pläne der Ampel kommen überwiegend gut an, Kritik bei Schulden und Rente, Umfrage von Ifo-Institut und FAZ

- Die von der EU geplanten neuen Berichtspflichten für Unternehmen schaden dem Klimaschutz mehr, als sie ihm nutzen, Gastbeitrag von Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, HB

