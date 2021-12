----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einer zuletzt fulminanten Aufwärtsbewegung dürfte es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt erst einmal ruhiger zugehen. Für den Xetra-Handelsbeginn zeichnen sich moderate Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte niedriger bei 15 947 Zählern. Allerdings könnten Anleger die etwas niedrigeren Kurse erneut zum späten Einstieg nutzen kurz vor dem Jahreswechsel. In den vergangenen fünf Börsentagen war der Dax um fast fünf Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn steht damit für das Kursbarometer ein Plus von mehr als 16 Prozent zu Buche.

USA: - MODERATE GEWINNMITNAHMEN - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag mehrheitlich im Minus bewegt. Unter Druck standen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq. Lediglich die Standardwerte an der Wall Street tendierten freundlich. Händler sprachen von geringen Umsätzen und machten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrally für den Rücksetzer verantwortlich. Leicht negative Impulse gaben Nachrichten über einen weltweiten Rekordanstieg der Coronavirus-Fälle. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 36 398,21 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Abschlag von 0,6 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste zuletzt 1,2 Prozent ein. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent schwächer. Die Corona-Lage mahnt Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen zur Vorsicht.

DAX 15963,70 0,81 XDAX 15947,64 0,32 EuroSTOXX 50 4311,93 0,56 Stoxx50 3829,03 0,60 DJIA 36398,21 0,26 S&P 500 4786,35 -0,10 NASDAQ 100 16488,66 -0,48

Bund-Future 172,33 0,06%

Euro/USD 1,1306 -0,05 USD/Yen 114,8875 0,06 Euro/Yen 129,9215 0,04

Brent 79,14 0,20 USD WTI 76,05 0,07 USD

bis 6.45 Uhr:

-Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller warnt vor dem Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin zum Schutz des Vermögens vor Inflation, Funke

- Die neue Bundesregierung will im nächsten Jahr mindestens 75 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet für Beamte im Dauereinsatz psychische Beeinträchtigungen durch die andauernden Corona-Demonstrationen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Finanzinvestor Aequita übernimmt Autozulieferer Ifa aus Sachsen-Anhalt, Interview mit Ifa-Firmenchef Arno Haselhorst, Mitteldeutsche Zeitung

- Verbot des Kükentötens tritt in Kraft: Legehennen-Halter warnen vor weiterer Verschärfung, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- GE Health setzt auf Unabhängigkeit, Gespräch mit Christian Bernhard, Leiter

Deutschland, Österreich und Schweiz, BöZ

- Invesco traut Blockchain weite Verbreitung zu, Gespräch mit ETF-Spezialist Christopher Mellor, BöZ

- Kohlefirmen begleiten, nicht verkaufen!, Gastbeitrag von LGIM-Chefin Michelle Scrimgeour, BöZ

- "Das ist kein gutes Signal", der führende italienische Ökonom Carlo Cottarelli äussert Konjunkturzuversicht, kritisiert aber den neuen Haushalt, Gespräch, BöZ

- Ökonomen sehen mittelfristig deutlich höhere Lohnabschlüsse, Bild

- Mit scharfer Kritik hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf den Vorstoss von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) reagiert, höhere Lebensmittelpreise durchsetzen zu wollen, Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:

- "Die Branche befindet sich längst in einem dramatischen Überlebenskampf", Gespräch mit CTS-Even­tim-Chef Klaus-Peter Schu­len­berg, FAZ

- "Zügige Preissenkungen sind eine Illusion", Gespräch mit Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner, HB

- Telefónica schaltet die letzte 3G-Antenne in Deutschland ab, Welt

- Risikoexperte Gerd Gigerenzer: "Defensives Entscheiden kostet Unternehmen jedes Jahr Milliarden", Zeit

- Chef der Krankenhausgesellschaft warnt vor verkürzten Quarantänezeiten, Gespräch mit Gerhard Gass, HB

- US-Präsident könnte Sarah Bloom Raskin als oberste Bankenaufseherin nominieren, WSJ

- DIHK schlägt Alarm: EU-Kommission droht weltweite Handelsabkommen zu verschlafen, Gespräch mit Aussenhandels-Chef Volker Treier, Rheinische Post

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat nach dem Karlsruher Triage-Urteil eine "Rückhol- und Dankesprämie" für ausgeschiedene und aktuelle Pflegekräfte von je 10 000 Euro gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann hat eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei den ambitionierten Klimaschutz- Massnahmen der Ampel-Regierung in Aussicht gestellt, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist in grosser Sorge über das Corona-Infektionsgeschehen und die ungenaue Datenlage in Deutschland, Gespräch, Bild

- Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer fordert von der neuen Bundesregierung eine Modernisierung des Staates, Gespräch, HB

- Knapp ein Jahr nach Einführung des CO2-Preises in den Sektoren Wärme und Verkehr zieht der industrielle Mittelstand eine bittere Bilanz, HB

- IW-Studie: Der geplante CO2-Aufschlag für Stahlimporte schadet anderen Branchen, HB

- Deutsche Firmen holen bei Patentanmeldungen für Luft-Mobilität auf, HB

- Es lebe die bunte Republik Deutschland!, Gastbeitrag von Christian Böllhoff ist geschäftsführender Gesellschafter des Basler Prognos-Instituts, HB

- EU-Wirt­schafts- und Währungs­kom­mis­sar Paolo Genti­lo­ni will den Schul­den­ab­bau künf­tig für jeden Mitglied­staat einzeln regeln, Gespräch, FAZ

- ESG braucht Kompetenz und Mandat in der Unternehmensführung, Gastbeitrag von Voikos-Inhaber Felix Zimmermann, FAZ

- Die Europäische Union drängt mit Nachdruck darauf, an den bevorstehenden Gesprächen über eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts und die von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien beteiligt zu werden. Gespräch mit Aussenbeauftragtem Josep Borrell, Welt

