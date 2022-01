Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche dürften die Anleger am Freitag in Wartestellung gehen. Am frühen Nachmittag wird der Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken. Die Sorge um steigende Zinsen hatten dem Dax am Vortag einen Rückschlag verpasst. Zudem richten sich die Blicke auf Daten zu den Verbraucherpreisen in der Europäischen Union. Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit 16 048 Punkten nahezu unverändert. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Gewinn von knapp einem Prozent ab. Am Mittwoch hatte der Dax ein Rekordhoch noch um Haaresbreite verpasst. Am Donnerstag hatten dann restriktive geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed die Kurse belastet. Umso genauer dürften die Investoren den US-Arbeitsmarktbericht auf Signale für den zukünftigen Kurs der Fed durchleuchten.

USA: - VERLUSTE - Die Stimmung an der New Yorker Wall Street hat sich nach einem starken Jahresauftakt eingetrübt. Details aus dem Notenbank-Protokoll hatten bereits für einen schwachen Handelsschluss am Mittwoch gesorgt. Am Donnerstag verlor der Dow Jones Industrial weitere 0,47 Prozent auf 36 236,47 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden, nachdem am Vortag noch Signale für eine womöglich restriktiver als erwartete Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Kurse teils deutlich belastet hatte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss zum Wochenschluss kaum verändert. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann eineinhalb Prozent hinzu.

DAX 16'052,03 -1,35% XDAX 16'017,06 -0,44% EuroSTOXX 50 4'324,81 -1,53% Stoxx50 3'823,00 -1,13% DJIA 36'236,47 -0,47% S&P 500 4'696,05 -0,10% NASDAQ 100 15'765,36 -0,04%

RENTEN:

Bund-Future 170,32 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1303 0,10% USD/Yen 115,92 0,01% Euro/Yen 131,03 0,11%

ROHÖL:

Brent 82,70 +0,71 USD WTI 80,23 +0,77 USD

bis 6.45 Uhr:

- Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Mehr Kontaktbeschränkungen für Gastronomie nötig, RTL/ntv

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht 'wenig Spielraum' für weitere Corona-Massnahmen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für vergleichbare Corona-Regeln in den Bundesländern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Omikron-Welle: Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), fordert weniger Bürokratie, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Kinderärztepräsident Thomas Fischbach fordert "eine allgemeine Impfpflicht, und zwar sofort!", um die Impflücke bei den Erwachsenen zu schliessen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Arbeitsmarkt der Zukunft: Bis Ende des Jahrzehnts fehlen mehr als eine Million IT-Fachkräfte, HB

- In der Debatte um die Zukunft der umstrittenen Riester-Rente fordert DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel die Bundesregierung zu einer Kehrtwende auf, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Die britischen Banken Barclays und NatWest sprechen mit Bankenaufsicht über mögliche Kredite für Energieanbieter, wenn diese Kunden von insolventen Konkurrenten übernehmen. Dieser Schritt könnte den Anstieg von Gas- und Stromkosten für Verbraucher abmildern, FT

- Hans-Iko Huppertz, Professor für Kinder- und Jugendheilkunde fordert, auch alle Kinder nach Stiko-Empfehlungen zu impfen, Gastbeitrag, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Gitta Connemann, neue Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), fordert "Befreiungsschlag" für Mittelstand, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 23.45 Uhr:

- Gamestop gründet Sparte für die Entwicklung eines NFT-Marktplatzes und die Einrichtung von Krytopwährungs-Partnerschaften, WSJ

- "Das Glas ist eher halbvoll", Gespräch mit Allianz-Ökonomin Katharina Utermöhl über die deutsche Wirtschaft, BöZ

- Auch Deutschland kann Biotechnologie, Gastbeitrag von Matthias Kromayer, General Partner von MIG Capital, BöZ

- Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) reagiert mit Entsetzen auf Pläne von Bund und Ländern, in der Gastronomie bundesweit die Regel 2G-Plus einzuführen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges, Bild

bis 21.00 Uhr

- Ungeachtet der Zweifel vieler Investoren hält die Deutsche Bank an ihrem Rendite- und Effizienzziel für 2022 fest, Gespräch mit Finanzvorstand James von Moltke, HB

- Atlantia-Holding wird zum Favoriten für Übernahme der Siemens-Tochter Yunex, HB

- BMW i Ventures will verstärkt in Start-ups für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft einsteigen, Gespräch mit Managing Partnern Kasper Sage und Marcus Behrendt, HB

- 36 Millionen Euro für Power-to-Gas, HB

- Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen drängt auf schnellen Beschluss zur allgemeinen Impfpflicht. "Omikron macht sie nicht obsolet, sondern noch dringender.", HB

- Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert eine Abschaffung von 2G für den Einzelhandel, Gespräch mit Verbandssprecher Stefan Hertel, Watson

- Kurz vor den Beratungen von Bund und Ländern hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gemahnt, sein Wort bei der Impfpflicht zu halten, Gespräch, Rheinische Post

- Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, fordert eine möglichst schnelle Impfpflichtdebatte im Bundestag, Gespräch, Welt

- Unionsfraktion für Impfregister - FDP, Grüne, Linke und AfD dagegen, Welt

- DIHK-Präsident fordert Unternehmenssteuerreform von Ampel, Gespräch mit Peter Adrian, Wiwo

- Beschlussvorlage für Corona-Gipfel: Ausweitung der 2G-Plus-Regel soll kommen, Business Insider

- FDP-Aussenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat die Bundesregierung vor dem Hintergrund der massiven Unruhen in Kasachstan zu einer Kurskorrektur im Umgang mit dem dortigen Regime aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post

- KBV-Chef Andreas Gassen hat vor einer zunehmenden Knappheit des Impfstoffs von Biontech/Pfizer in Arztpraxen mit vielen jüngeren Patienten gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Virusvariante hält das in Bonn ansässige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Engpässe beim Personal in der kritischen Infrastruktur für realistisch, Rheinische Post

- Vor den Beratungen von Bund und Ländern zum Vorgehen gegen die Omikron-Variante des Coronavirus hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) mehr Schutz für Kinder und Jugendliche angemahnt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnt trotz wachsenden Drucks eine allgemeine Impfpflicht weiter ab, Rheinische Post

- Für den klimaschonenden Umbau der Wirtschaft benötigt die Berliner Ampelkoalition eine neue Kommunikationsstrategie, Gastbeitrag von Ralf Strehlau, Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater, HB

- Gerald Gass, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, fordert von der Ministerpräsidenten-Konferenz eine Ausweitung des Rettungsschirms, Gespräch, Rheinische Post

- Die Finanzwirtschaft als moralische Instanz der Realwirtschaft?, Gastbeitrag von IW-Direktor Michael Hüther, FAZ

