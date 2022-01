Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst weiter um die 16 000 Punkte schwanken. Nachdem der deutsche Leitindex die runde Marke am Vortag zunächst zurückerobern konnte, wird er nun einige Punkte darunter erwartet. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,17 Prozent tiefer auf 15 983 Punkte. Mit Blick auf die Kursgewinne am Vortag sahen Analysten der Commerzbank am Morgen eine gewisse Gelassenheit der Anleger angesichts der steigenden Verbraucherpreise. "Obwohl die US-Inflation auf ein fast 40-Jahres-Hoch kletterte, wurde dies als weitgehend erwartet und eingepreist interpretiert", schrieben sie am Morgen. Der Markt arrangiere sich offenbar mit der Tatsache, dass es in diesem Jahr bis zu vier Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed geben werde. Marktbeobachter Jochen Stanzl sprach am Vorabend schon davon, dass die letzten Meter zum Rekordhoch von 16 290 Punkten für den Dax die wohl schwersten werden. Dabei kommt in den kommenden Tagen wohl neben der Zinsangst und der Corona-Pandemie ein neuer Einflussfaktor hinzu: Anleger richten ihren Fokus langsam auf die beginnende Berichtssaison. Diese wird am Freitag in den USA von Banken eingeläutet./tih/mis

USA: - MODERATE GEWINNE - Ein starker Anstieg der Inflation hat dem New Yorker Aktienmarkt am Mittwoch nicht geschadet. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982, womit Analysten jedoch gerechnet hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,11 Prozent höher bei 36 290,32 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,28 Prozent auf 4726,35 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 0,38 Prozent auf 15 905,10 Zähler. Er hatte zu Wochenbeginn mit dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober noch besonders stark unter Zinssorgen gelitten, sich seitdem aber schon wieder um fast fünf Prozent erholt.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach der deutlichen Erholung zur Wochenmitte sind die Anleger an den Börsen Asiens am Donnerstag wieder etwas vorsichtiger gewesen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von einem Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um knapp eineinhalb Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um ein halbes Prozent.

DAX 16'006,65 0,41% XDAX 16'057,58 0,34% EuroSTOXX 50 4'310,62 0,68% Stoxx50 3'822,08 0,54% DJIA 36'252,02 0,51% S&P 500 4'713,07 0,92% NASDAQ 100 15'844,12 1,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,14 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1396 0,26% USD/Yen 115,25 -0,04% Euro/Yen 131,34 0,23%

ROHÖL:

Brent 84,31 -0,36 USD WTI 82,33 -0,31 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Kraftfahrzeug-Bundesamt (KBA) will möglichen Rückruf von Tesla-Fahrzeugen auch in Deutschland prüfen, Welt

- "Nur wer Probleme hat, braucht einen Big Bang", UBS-Chef Ralpf Hamers erteilt Spekulationen auf Grossstrategie eine Absage, Welt

- 80 Prozent der Verfahren um Mietkürzungen im Lockdown wurden 2021 zugunsten der Vermieter entschieden. Nach BGH-Urteil müssen sich Vermieter nun auf Einschnitte gefasst machen, Welt

- "Absolutes Herzensthema?, die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zum Plan, sozialen Eltern in Patchwork - und Stieffamilien mehr Rechte zu geben, Interview, Welt

- Peter Kremsner, Leiter des Instituts für Tropenmedizin in Tübingen kritisiert Entwicklung weiterer Impfstoffe und fordert, vorhandene Vakzome zu optimieren und in Massen zu produzieren, Welt

- Veranstalter von ausgefallenen Events in der Pandemie fürchten Erstattungswelle, Welt

- Regierungsampel will 148 neue Posten mit Nachtragshaushalt schaffen, Bild

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will auf Eis gelegten Gesetzesentwurf wiederbeleben, um Aufsichtsräte grosser börsennotierter Unternehmen künftig zu mindestens 40 Prozent mit Frauen zu besetzen, FT

- Philiadelphias Notenbankpräsident Patrick Harker ist offen für mehr als drei Zinserhöhungen in diesem Jahr, FT

- Private-Equity-Firma TGP kommt auf einen Ausgabepreis für geplanten Börsengang am Donnerstag bei 29,50 Dollar je Aktie, WSJ

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dringt auf Antigen-Schnelltests in Schulen, die Omikron-Variante erkennen müssen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Verkehrsführung in Deutschland durch die Bereitstellung zusätzlicher Daten zum Beispiel über Baustellen verbessern, Interview, Tagesspiegel Background

bis 23.45 Uhr:

- Mastercard gibt EPI nur langfristig eine Chance, Gespräch mit Deutschlandchef Peter Robejsek, BöZ

- Wie sich das Headhunting von Detektivarbeit in Richtung Heiratsvermittlung entwickelte, Gespräch mit Jörg Kasten, Managing Partner der Personalberatung Boyden, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Porsche und Audi drängen in die Formel 1, FAZ

- Aktivist Petrus will seine Aareal Bank Aktien nicht andienen, Gespräch mit Manager Till Hufnagel, HB

- "Am Hochofen werden Arbeitsplätze wegfallen", Gespräch mit Salzgitter-Chef Gunnar Groebler, FAZ

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Bundesregierung und die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, mehr gegen die steigende Inflation zu unternehmen, Interview, HB

- Angesichts der stark steigenden Energiepreise hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine milliardenschwere Entlastung für Verbraucher und Wirtschaft gefordert, Interview, HB

- Im Streit um einen Rechtsanspruch auf Homeoffice hat sich der grüne Koalitionspartner hinter Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gestellt: "Die Ampel-Parteien haben vereinbart, dass jeder die Möglichkeit bekommt, Homeoffice einzufordern", sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und frühere Verdi-Chef Frank Bsirske im Interview, HB

- Im Kampf gegen Radikalisierung und Hetze im Netz hat sich der FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki für ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen die Online-Plattform Telegram ausgesprochen, Interview, HB

- Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Laborärzte Andreas Bobrowski warnt vor Überlastung der PCR-Testkapazität: "Unser Labor ist bereits zu 100 Prozent ausgelastet", watson

- Die Medizinlabore in Deutschland haben eine Priorisierung bei PCR-Coronatests gefordert und angesichts hoher Infektionszahlen vor Engpässen gewarnt, Rheinische Post

- Der Vorstoss von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Faschingsfeiern wegen Corona in diesem Jahr verstärkt auf den Sommer zu verlegen, stösst auf Kritik, Interview mit dem bayerischen FDP-Vorsitzenden Martin Hagen, Bild

- Opposition wirft Lauterbach Relativierung von psychischen Folgen durch Lockdown bei Kindern und Jugendlichen vor, Welt

- Im Streit um die Windkraft-Abstandsregelung in Bayern hat CSU-Generalsekretär Markus Blume bessere Bedingungen für Ausschreibungen gefordert, Interview, Rheinische Post

- Im Streit um die Windkraft-Abstandsregelung in Bayern hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Bereitschaft zum schnelleren Windkraftausbau und zum Umgehen der umstrittenen 10-H-Regelung signalisiert, Interview, Rheinische Post

- Angesichts der Ausbaupläne der Bundesregierung für die erneuerbaren Energien hat Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) vor Versorgungsengpässen und einer Verteuerung der Strompreise gewarnt, Interview, Rheinische Post

- In der Debatte um den schnelleren Ausbau der Windkraft hat der nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) die Abstandsregelung des Landes verteidigt, Interview, Rheinische Post

- Deutscher Pflegeverband für allgemeine Impfpflicht, Rheinische Post

- Aus dem 200-Millionen-Euro-Förderprogramm des Bundes zur Beschaffung von Raumluftfiltern für Schulen und Kitas sind bislang erst 3,7 Millionen Euro an die Bundesländer ausgezahlt worden, Rheinische Post

- Omikron: Kritische Infrastruktur noch nicht von Personalmangel betroffen, Rheinische Post

. Baugewerbe: Klimaschutzziele nur mit deutlich kürzeren Genehmigungsverfahren erreichbar, Bild

- "Auch Nord Stream 2 gehört auf den Verhandlungstisch", Gespräch mit Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, HB

- Die strukturellen Nachteile der EZB gegenüber der Fed sollten für die Euro-Länder ein Weckruf sein, Gastbeitrag von Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology Berlin und stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, HB

- "Wir sollten nicht weinerlich sein", Gespräch mit französischem Europastaatssekretär Clément Beaune, FAZ

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verzichtet auf einen eigenen Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht, Gespräch, The Pioneer

- Die Mitbestimmung fährt im Bummelzug, Gastbeitrag von BDA-Präsident Rainer Dulger, FAZ

- Der Euro kommt nicht nur von der Zentralbank, Gastbeitrag von Manuel Klein, Bera­ter für Block­chain-Tech­no­lo­gie bei EY, Phil­ipp Sand­ner Leiter des Block­chain Center (FSBC) an der Frank­furt School of Finan­ce & Manage­ment und Nico­lai Ulbrich, Projekt­lei­ter Program­mier­ba­res Geld/Digi­ta­ler Euro beim Deut­schen Spar­kas­sen- und Giro­ver­band, FAZ

