AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Der Rückschlag an den Aktienmärkten geht zur Wochenmitte weiter: Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 15 674 Punkte. Damit steuert er weiter auf einen Test der einfachen 200-Tage-Linie zu, die bei 15 602 Punkten liegt. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Bereits an der Wall Street war es am Vorabend nach der Feiertagspause weiter bergab gegangen. Diesen schwachen Trend nahmen die asiatischen Börsen am Morgen auf - allen voran Japan mit massiven Verlusten. Zinssorgen hätten den Markt durchgerüttelt, hiess es bei der Commerzbank. "Die Stimmung ist schlecht."

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben steigende Anleihe-Renditen am Dienstag die US-Aktienmärkte erheblich belastet. Anleger rechnen verstärkt mit Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed wegen der anhaltend hohen Inflation. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg auf den höchsten Stand seit zwei Jahren - und lastete gleichzeitig auf den Aktien, vor allem auf den Technologiewerten an der Nasdaq. Auch der Bankensektor musste kräftig Federn lassen, da die Investmentbank Goldman Sachs mit seinem Quartalsbericht enttäuschte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,51 Prozent auf 35 368,47 Punkte.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch deutliche Kursverluste verzeichnet. Die Sorge vor rasch steigenden Leitzinsen in den USA drückt auch in Asien weiterhin auf die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem kräftigen Abschlag von 2,8 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste zuletzt gut ein Prozent ein und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong gab um 0,6 Prozent nach.

DAX 15772,56 -1,01% XDAX 15756,20 -1,12% EuroSTOXX 50 4257,82 -1,03% Stoxx50 3802,49 -0,74% DJIA 35368,47 -1,51% S&P 500 4577,11 -1,84% NASDAQ 100 15210,758 -2,57%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,41 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13291 0,10% USD/Yen 114,2925 -0,29% Euro/Yen 129,4790 -0,19%

ROHÖL:

Brent 88,38 0,87 USD WTI 86,41 0,98 USD

PRESSESCHAU

- Claudia Buch, Vizepräsidentin der Bundesbank: Banken unterschätzen Kreditrisiken, FT

- Gerald Gass, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft: Bei neuer Pandemie-Lage durch Omikron "nicht an Impfpflicht festhalten", HB

- BVB-Manager Sebastian Kehl: Dortmund will Vertrag mit Akanji verlängern, Sport Bild

- Schuldenmanagement bringt dem Bund 2021 Sondereinnahmen in Höhe von 10,9 Milliarden Euro, Welt

- Intensivmediziner Uwe Janssens kritisiert: "Wir haben keinerlei Daten über die Kollateralschäden dieser Pandemie", Interview, Welt

- Tiefstände deutscher Gasspeicher: Energiewirtschaft sichert stabile Gasversorgung in diesem Winter zu, Interview mit der Vorsitzenden der Geschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, Rheinische Post

- Städtetag NRW fordert Notfallplan für Schulen und Kitas wegen Omikron-Welle, Interview mit Geschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Klimaexperte der Unionsfraktion, Andreas Jung, fordert von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mehr Verlässlichkeit in der Klima- und Energiepolitik, Interview, Rheinische Post

- Nach umstrittenen Aussagen aus der CDU in Sachsen-Anhalt zur Zukunft des ARD-Hauptprogramms wirft SPD-Chef Lars Klingbeil der Partei Populismus vor, Interview, Rheinische Post

- Von der Mindestlohn-Anhebung auf zwölf Euro profitieren 2,5 Millionen Vollzeit-Beschäftigte, Rheinische Post

- Zahl der Berufspendler ist 2021 trotz Corona-Pandemie um 4,5 Prozent auf 3,5 Millionen gestiegen, Rheinische Post

- Verteidigungsausschuss-Vorsitzende Agnes Strack-Zimmermann (FDP): "Sollten über die Lieferung von Defensivwaffen nachdenken", Interview, Bild

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen kündigt Boykott der Impfpflicht an, Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Bild

- Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch: Bundesregierung muss offenlegen, ob Deutschland aus den Nachbarländern Atom- oder Kohlestrom einführt, Interview, Welt

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Impfpflicht muss schnell kommen, RTL

- Sparkassen und Genossenschaftsbanken und Finanzinvestor EQT buhlen um Auskunftsunternehmen Schufa, BöZ

- Industrie-Recycler Befesa peilt 2022 weiteres Rekordjahr an und ist bis 2024 zum grossen Teil gegen stark schwankende Zinkpreise abgesichert, Interview mit Finanzchef Wolf Lehman, BöZ

- Handels- und Marketingexperte Wolfgang Merkle: Stationäre Einzelhändler könnten durch Strategieänderungen die Vorteile gegenüber dem boomenden Online-Handel stärker herausarbeiten, Interview, BöZ

- Die Komplexität der Regeln zur ESG-Regulierung ist atemberaubend, Gastbeitrag von Gerhard Hofmann, Mitglied des Vorstandes des BVR, BöZ

- Activision-Chef Bobby Kotick dürfte nach Microsoft-Deal abtreten, WSJ

- Grünen-Aussenpolitiker Omid Nouripour sieht Aus für Nord Stream 2 als mögliche Sanktion gegen Russland, Interview, t-online

- Aussenpolitiker Jürgen-Trittin sieht Fortschritte im Dialog mit Russland, Interview, t-online

- Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre: Wir würden Russland als Deutschlands Gaslieferant nicht ersetzen können, Interview, ZDF heute journal update

- Stellantis-Chef Carlos Tavares strebt mehr Autonomie für Opel-Standorte an, Interview, HB

- Biontech macht Rheinland-Pfalz zum Geberland im Finanzausgleich, FAZ

- Virologe Hendrik Streeck kritisiert die vom Robert-Koch-Institut (RKI) bekannt gegebene Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Corona-Genesenenstatus scharf, Interview, Welt

- Juli-Chefin Franziska Brandmann mahnt Debatte über Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an, Interview, Welt

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD) wendet sich gegen allzu russlandfreundliche Positionen in seiner Partei, Interview, Welt

