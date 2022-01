----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Nach der starken Wall Street vom Freitagabend winkt dem Dax ein erholter Wochenstart. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher auf 15 476 Punkte. Der Dax dürfte damit seinen jüngsten Schlingerkurs um die 200-Tage-Linie fortsetzen. Das Barometer für den längerfristigen Trend läuft aktuell seitwärts. Gerade Technologiewerte profitierten von der späten Erholungsrally am US-Aktienmarkt und trieben die Nasdaq-Indizes letztlich mehr als drei Prozent nach oben. Moderate Wirtschaftsdaten hätten die Anleger etwas in ihrer Zinsangst beruhigt und einmal mehr für Schnäppchenkäufe gesorgt, hiess es bei der Credit Suisse.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die New Yorker Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt in dieser Woche nochmals Gewinne eingefahren. Nach schwachem Start sorgte vor allem eine Rally in den beiden Schlussstunden dafür, dass der Dow Jones Industrial am Freitag ein deutliches Plus von 1,65 Prozent einfuhr. Unter anderem gestützt auf starke Zahlen von Apple ging der Leitindex mit 34 725,47 Punkten nahe am Tageshoch aus dem Handel. Das Endergebnis einer wankelmütigen Woche wurde mit 1,3 Prozent noch klar positiv.

ASIEN: - FESTER WOCHENSTART - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent fester. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um rund ein Prozent zu. Die Erholung an den US-Aktienmärkten wirkte auch in Asien positiv auf die Stimmung der Anleger. In China ruhte der Handel unterdessen wegen eines Feiertages.

DAX 15318,95 -1,32 XDAX 15431,73 0,09 EuroSTOXX 50 4136,91 -1,15 Stoxx50 3730,93 -1,10 DJIA 34725,47 1,65 S&P 500 4431,85 2,43 NASDAQ 100 14454,61 3,22

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,86 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1165 0,13 USD/Yen 115,4140 0,16 Euro/Yen 128,8605 0,28

ROHÖL:

Brent 91,21 1,18 USD WTI 87,81 0,99 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki gegen Konsequenzen für Ungeimpfte auf dem Arbeitsmarkt, Bild

- Estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas: Deutschland sollte Ukraine helfen, Bild

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) dringt auf besseren Hochwasserschutz, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzende und Bundestagsvizepräsident, Wolfgang Kubicki, hat den Umgang mit Ungeimpften in Deutschland scharf kritisiert, Bild TV

- Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer könnte auch damit leben, "wenn es nicht zur Impfpflicht kommt", Bild TV

- Erste Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland klagen über Kündigungen, die mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen zusammenhängen, HB

- Telegram: Apple soll Bundesregierung Kontaktadresse übermittelt haben, Welt

- Die LetterOne-Gruppe des russischen Milliardärs Mikhail Fridman will jeden kurzfristigen Plan eines Börsengangs von Wintershall Dea durch den Partner BASF blockieren, FT

- NRW-Agrarministerin Ursula Heinen-Esser hat die Regierung in Berlin aufgerufen, die nach langem Streit 2020 verabschiedete Düngeverordnung noch einmal zu überarbeiten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Legal-Tech-Firma Veneko plant Sammelklage gegen Billigstromanbieter, HB

bis 5.00 Uhr

- Die Bundesregierung wird in den nächsten Wochen einen neuen Energiepass für Gebäude vorstellen, Gespräch mit Bernhard Daldrup, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Bauen und Wohnen, Welt

- Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer erhebt schwere Vorwürfe gegen das Internationale Olympische Komitee (IOC): "Furcht und Gier treiben die China-Politik des IOC.", Interview, Rheinische Post und General-Anzeiger

- Künftiger Chef von Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, plädiert für deutsche Waffenlieferungen an Ukraine, Interview, Rheinische Post

- Grüne uneinig bei sozialem Ausgleich für hohe Energiekosten, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr

- Für die Pipeline Nord Stream 2 ist eine schnelle Zulassung trotz der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft nicht zu erwarten, Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, FAZ

- Stuhl von Siemens Gamesa-Chef Andreas Nauen wackelt nach erneuter Gewinnwarnung, HB

- Die Regulierungsbehörde gibt den Zeitplan für die neuen Stromautobahnen auf. Die Verzögerung treibt die Kosten weiter in die Höhe, Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, FAZ

- "Wir trauen uns wieder was", Gespräch mit Heidelberger-Druckmaschinen-Chef Rainer Hundsdörfer über den Umbau des Unternehmens zum "Automatisierungs- und Technologieunternehmen", FAZ

- Der belgische Beteiligungskonzern Groupe Bruxelles Lambert nimmt deutsche Firmen verstärkt ins Visier und sucht bei neuen Investments insbesondere nach Familienunternehmen und Mittelständlern, Interview mit Investment Partner Jens Riedl, HB

- Der US-Softwarekonzern Citrix Systems steht kurz vor der Übernahme durch den Hedgefonds Elliott und die Beteiligungsgesellschaft Vista Equity Partners für 104 US-Dollar je Aktie oder insgesamt rund 13 Milliarden Dollar, WSJ

- Der Software-Anbieter für Steuerberater, Datev, arbeitet daran, in einigen Jahren mit seinen Mitglie­dern und deren Mandan­ten in einem virtu­el­len System möglichst voll­stän­dig nur noch digi­tal und medi­en­bruch­frei zusammenarbeiten zu können, Interview mit Datev-Chef Robert Mayr, FAZ

----------

