DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag eine leichte Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 156 Punkte. Ein erneuter Test der runden Marke von 15 000 Punkten scheint damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war. "Zu Beginn der neuen Woche lautet das Motto erst einmal abwarten, wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt und abwarten, wie sich die Notenbanker äussern", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - TECHNOLOGIEWERTE ERHOLT - In den USA haben die wichtigsten Tech-Indizes einen Teil ihrer sehr herben Vortagesverluste wieder aufgeholt. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen des weltgrössten Online-Händlers Amazon beruhigten am Freitag die Anleger. Allerdings hielten überraschend gut ausgefallene Jobdaten die Furcht vor einer zu straffen Geldpolitik wach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,33 Prozent auf 14 694,35 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab hingegen um 0,06 Prozent auf 35 089,74 Punkte nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Die freundliche Verfassung der US-Technologiemärkte hellte in Asien die Stimmung nicht grundlegend auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag mit einem Abschlag von 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste 0,3 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland nach der Feiertagsruhe der Vorwoche um 1,5 Prozent zulegte.

DAX 15099,56 -1,75% XDAX 15165,05 -1,13% EuroSTOXX 50 4086,58 -1,31% Stoxx50 3694,12 -1,15% DJIA 35089,74 -0,06% S&P 500 4500,53 0,52% NASDAQ 100 14694,351 1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,28 0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,14327 -0,19% USD/Yen 115,3340 0,12% Euro/Yen 131,8355 -0,09%

ROHÖL:

Brent 93,39 0,12 USD WTI 91,91 -0,40 USD

PRESSESCHAU

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erwartet, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für sein weiteres Vorgehen in der Ukraine-Krise Hilfe bei seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) holt, Interview, Rheinischen Post - In der Debatte über Corona-Lockerungen spricht sich der CDU-Vorsitzende Merz für ein regional abgestuftes Vorgehen aus, Interview, Rheinischen Post - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist davon überzeugt, dass mit der von ihm unterstützten Impfpflicht für alle ab 18 Jahren Corona als Pandemie noch in diesem Jahr überwunden werden kann, Bild TV - Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) stimmt die Bürger auf spürbare Lockerungen der Corona-Massnahmen in naher Zukunft ein, Bild TV - Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) hat RKI-Chef Wieler wegen unabgesprochener Verkürzung des Status von Genesenen auf drei Monate verwarnt, Bild TV - Der Leipziger Logistikdienstleister Cargo-Beamer hat bei Investoren 33,5 Millionen Euro eingesammelt, um seine Waggonflotte und Terminals auszubauen, Interview mit dem neuen Vorstandschef Nicolas Albrecht, Mitteldeutsche Zeitung - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): USA sind "der wichtigste Verbündete Deutschlands", Washington Post - Spotify-Chef Daniel Ek hat sich bei seinen Mitarbeitern für die Reaktionen entschuldigt, die auf die Verwendung einer rassistischen Bezeichnung in früheren Podcast-Episoden des umstrittenen amerikanischen Erfolgs-Podcasters Joe Rogan folgten, WSJ - CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen hat hohe Erwartungen an Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei US-Präsident Joe Biden: "Klar aussprechen, dass eine russische Aggression das vorläufige Aus für Nord Stream 2 bedeutet", Welt - Wachstum ist der Fahrradreifen-Hersteller Bohle gewöhnt - aber die Pandemie hat ihn in eine neue Dimension katapultiert, Interview mit Unternehmenschef Frank Bohle, FAZ - Audi, BMW und Mercedes bauen weniger Autos - setzen dafür aber auf grosse und teure Luxusfahrzeuge. Kleine Modelle streichen sie aus dem Programm, HB - "Mehr Tempo bei Investitionen" - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt rasche Hilfe für die Stahlindustrie in Aussicht, HB - Intel-Chef Pat Gelsinger will schon bald die Standorte für neue Chipfabriken verkünden - Deutschland mit guten Chancen, HB - Staatsanwälte nehmen Führungskräfte von Neobank N26 ins Visier, HB - "Kryptowährungen sind ohne Wert", Interview mit Jens Ehrhardt, Gründer der Vermögensverwaltung DJE Kapital, HB - Naturkatastrophen ziehen oft ungedeckte milliardenschwere Schäden nach sich. Digitale Versicherungslösungen können das Problem entschärfen, Gastbeitrag Christian Mumenthaler, Vorstandsvorsitzender Swiss Re, HB

