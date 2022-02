Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - STAGNATION - Nach einem freundlichen Wochenauftakt dürfte es am Dienstag im deutschen Aktienhandel erst einmal ruhig zugehen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Vortag zwischenzeitliche Gewinne im späten Handel wieder abgegeben. An den asiatisch-pazifischen Märkten fallen vor allem Verluste in China und Hongkong ins Auge. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 200 Punkten kaum bewegt. In der vergangenen Woche war der Dax unter Druck geraten, hatte ein Abrutschen unter die Marke von 15 000 Punkten aber vermieden.

USA: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Montag überwiegend etwas schwächer geschlossen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial schwankte im Handelsverlauf zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und beendete den Tag dann prozentual unverändert. Im Fokus der Anleger bleibt das Vorhaben der US-Notenbank (Fed), die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt zugleich für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft. Der Leitindex Dow schloss mit 35 091,13 Punkten minimal über dem Schlussstand vom Freitag.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insbesondere in China standen die Märkte unter Druck. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste 1,4 Prozent ein und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab 1,3 Prozent nach. Freundlicher war die Stimmung hingegen in Japan. Dort schloss der Leitindex Nikkei 225 mit leichten Kursgewinnen von 0,1 Prozent.

DAX 15206,64 0,71 XDAX 15193,65 0,19 EuroSTOXX 50 4120,56 0,83 Stoxx50 3728,97 0,94 DJIA 35091,13 0,00 S&P 500 4483,87 -0,37 NASDAQ 100 14571,25 -0,84

RENTEN:

Bund-Future 165,41 -0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1418 -0,17 USD/Yen 115,4280 0,28 Euro/Yen 131,8000 0,11

ROHÖL:

Brent 92,80 0,11 USD WTI 91,52 0,20 USD

bis 6.45 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister (SPD) Karl Lauterbach kündigt einen "Super-Sommer" an/Warnt aber vor neuen Corona-Mutationen, Interview, Stern

- Grösster privater Start-up-Dachfonds für Europa: Privatanleger sollen bis zu eine Milliarde Euro einzahlen, HB

- Verkauf von Softbanks Chiphersteller Arm an Nvidia wegen Wettbewerbssorgen geplatzt/Softbank plant nun Börsengang, FT/WSJ

- EU-Digitalpolitiker weisen Warnung vor Abschalten von Facebook als "leere Drohung" zurück, Rheinische Post

- FDP-Vorsitzender Christian Lindner: Vorgehen von RKI-Chef Wieler "ausserordentlich unglücklich", RTL Direkt

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäfsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds: "Spielraum" bei Teil-Impfpflicht kann richtig sein, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): Länder sollen Corona-Massnahmen individuell lockern, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Corona-Meldungen: NRW-Kommunen teils zehn Tage im Rückstand, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Patrizia setzt auf "letzte Meile", Gespräch mit Firmenmanager Philipp Schaper, BöZ

- Gieag Immobilien will Börse anzapfen, Gespräch mit Vorstand Philipp Pferschy, BöZ

- Das Metaverse schafft neue Abhängigkeiten/Umkehr der Beweispflicht bei Verfahren gegen Digitalriesen vorgeschlagen, Gespräch mit Bundeskartellamtschef Andreas Mundt, HB

- "ESG ist für uns seit Gründung der Gruppe 2006 ein wichtiges Thema", Gespräch mit Christian Paul, Chef von Fundamenta Group Deutschland AG, BöZ

- Linkedin beobachtet einen dramatischen Wandel der Machtverhältnisse in Unternehmen - zugunsten der Mitarbeiter, Gespräch mit Firmenmanager Dan Shapero, FAZ

- Trotz "grüner Inflation" den Kurs halten, Gastbeitrag von Ökonomen Ottmar Edenhofer und Veronika Grimm, HB

- Umfrage: Union baut Vorsprung auf SPD aus, Bild

- Wer Tempo beim Klimaschutz will, darf den Umbau nicht behindern, Gastbeitrag von Ökonomin Veronika Grimm, FAZ

- Sparkassen wollen mehr Frauen auf Chefposten, Gespräch mit Ulrich Reuter, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, BöZ

- Der Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, Ulf Dittmer, rechnet mit baldigen Lockerungen der Corona-Massnahmen, Gespräch, Rheinische Post

- Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Niels Annen (SPD), sieht nach dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden die zuletzt geäusserten Zweifel an Deutschlands Zuverlässigkeit in der Ukrainekrise ausgeräumt, Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr:

- Nach der Entscheidung Bayerns fordert die stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende und MIT-Vorsitzende Gitta Connemann, die einrichtungsbezogene Impfpflicht komplett auszusetzen, Bild

- Die Leiterin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNCCC), Patricia Espinosa, zieht Bilanz: Die Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow "hat uns nicht so weit gebracht, wie wir jetzt sein müssten", Interview, Zeit

- Epidemiologe Timo Ulrichs hält Öffnungsdebatte für verfrüht, Gespräch, Watson

- Steigende Energiekosten: Bahn-Verbände warnen vor teureren Tickets und mehr Lkws auf den Strassen, Business Insider

- FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff erwartet beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz in Washington keine Kritik an der deutschen Ukraine-Politik, Gespräch, Welt-Fernsehen

- Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann plädiert dafür, mit der ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank für die Eurozone nicht erst bis zum Ende der Anleihekäufe zu warten, Gespräch, FAZ

- Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, kritisiert Bayerns Pläne zur Verschiebung der Impfpflicht, Gespräch, Rheinische Post

- Europäische Kommission will Unternehmen zum Teilen von Daten zwingen, FAZ

- In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Massnahmen hat Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen davor gewarnt, nicht haltbare Versprechen zu machen, Gespräch, Rheinische Post

- Union will Impfpflicht für Pflegepersonal bundesweit aussetzen, Bild

- Sorge vor stark steigenden Renditen übertrieben, Gastbeitrag von Christian Kopf Leiter Rentenfonds­management von Union Investment, BöZ

