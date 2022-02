----------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Eine bislang erfreuliche Börsenwoche droht am Freitag mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten. Der Dax , der seit Wochenbeginn um 2,6 Prozent geklettert war, dürfte nun wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent niedriger auf 15 290 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht noch ein Plus von 1,3 Prozent ab. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag im Verlauf des Handels immer weiter nachgegeben. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq verkauften Anleger Aktien.

USA: - SCHWACH -Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Januar auf hohem Niveau stärker als erwartet. Druck kam jedoch vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel kurz vor dem Handelsschluss auf 35 100 Punkte und damit auf sein Tagestief. Mit minus 1,47 Prozent auf 35 241,59 Punkte beendete er schliesslich den Handel.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang schwächer tendiert. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank am Freitag um 0,7 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste 0,6 Prozent ein. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte drückte auch in Asien auf die Stimmung. In Japan wurde wegen eines Feiertages unterdessen nicht gehandelt.

DAX 15490,44 0,05 XDAX 15385,47 -0,98 EuroSTOXX 50 4197,07 -0,17 Stoxx50 3781,87 -0,09 DJIA 35241,59 -1,47 S&P 500 4504,08 -1,81 NASDAQ 100 14705,64 -2,33

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,67 0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1384 -0,41 USD/Yen 116,0980 0,04 Euro/Yen 132,1710 -0,37

ROHÖL:

Brent 90,83 -0,58 USD WTI 89,49 -0,39 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht kein Durchschlagen der Inflation auf Lohnforderungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- "Ein Desaster": Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rügt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Impfpflicht-Äusserungen, Tagesspiegel

- Streit um Teil-Impfpflicht: Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) verteidigt seinen Vorstoss und kritisiert Ampel scharf: "Die Regierung ist einfach untätig. Das könnte zu einem Pflegenotstand führen", Rheinische Post

- Christine Vogler, Präsidentin des deutschen Pflegerats, hat grosse Bedenken zur Umsetzbarkeit von Pflege-Impfpflicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Fehlende Daten: Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, mahnt zu Vorsicht in Lockerungsdebatte, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann: Grundlage für Corona-Massnahmen verlängern, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.45 Uhr:

- Moderna stellt inzwischen 50 Prozent der Impfdosen in Deutschland, Wiwo

- NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will Bankengipfel wegen gesprengter Geldautomaten, Gespräch, Kölner Stadt-Anzeiger

- Der Bund hat seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 gegenüber seiner eigenen Haushaltsplanung 228 Milliarden Euro weniger Zinsen zahlen müssen, HB

- Verbraucherzentrale Hessen "sehr sicher", Klage gegen Stromio zu gewinnen, Gespräch mit Vorstand Philipp Wendt, HB

- "Nicht nur eine dystopische Zukunftsvision", Gespräch mit Metaversum-Erfinder Neal Stephenson über den Einfluss von Science-Fiction auf die Tech-Branche und NFTs, HB

- Der aufgeregte Diversity-Diskurs in den sozialen Medien nutzt weder Frauen noch Unternehmen, Gastbeitrag von Tijen Onaran, Chefin des Diversity-Beratungsunternehmens Global Digital Women, HB

- Weltbank-Präsident David Malpass fordert einen Schuldenschnitt für Entwicklungsländer und attackiert die Wirtschaftspolitik der Industrienationen, Gespräch, FAZ

- "Teilweise besser aufgestellt als 2015", Gespräch mit Satyam Panday, Chefvolkswirt für Schwellenländer bei der Ratingagentur S&P, über Sorgen vor neuer Krise, BöZ

- Die virtuelle HV bleibt, Gastbeitrag von Christoph Seibt, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer und Christopher Danwerth, General Counsel von Linus Digital Finance, BöZ

- "Hebelwirkung für China", Gespräch mit State-Street-Analyst Elliot Hentov über grossen Nachholbedarf bei chinesischen Aktien und Anleihen, BöZ

- Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, hat vor gravierenden Problemen bei einem breiten Einsatz der sogenannten Klimaschutzdifferenzverträge gewarnt, die das Bundeswirtschaftsministerium bereits plant, Gespräch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Scheidender Infineon-Chef Reinhard Ploss soll Aufsichtsratschef bei Zug- und Lkw-Bremsenhersteller Knorr-Bremse werden, MM

- Berliner Senat erwägt Rückkauf des Gasnetzes/Terminal 2 des BER soll rechtzeitig vor dem Osterreiseverkehr öffnen, Welt

- Der Direktor des CAR-Center Automotive Research, Ferdinand Dudenhöffer, wertet die neuen Verzögerungen beim Start der regulären Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide als negatives Zeichen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Gespräch, HB

- Der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda hat vor dem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die deutsche Haltung zu Nord Stream 2 und Waffenlieferungen kritisiert, Welt Fernsehen

- Der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda hat vor dem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz seine Sorgen vor einem russischen Angriff bekräftigt, Gespräch, Welt Fernsehen

- Die Bundesregierung ist nach den Worten von Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) nicht hinter ihren Zusagen für die Covax-Initiative zur globalen Verteilung von Corona-Impfstoff zurückgeblieben, Gespräch, Rheinische Post

- Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert (SPD), hält es für "nicht sinnvoll", dass bereits 16-Jährige Bier und Wein kaufen dürfen, Gespräch, Welt

- Investitionen wachsen laut DIHK-Prognose überraschend wenig, HB

- BDA und DGB positionieren sich zu EU-Plänen einer Sozial-Taxonomie, Welt

- NRW-Landesregierung besorgt über Pannen-Serie im Chemiepark Leverkusen, Rheinische Post

- Der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler verlangt eine Überprüfung des Altkanzler-Büros von Gerhard Schröder (SPD), Gespräch, Bild

- Grüne fordern 200-Euro-Reparatur-Zuschuss für Elektrogeräte, Bild

- Impfpflicht-Debatte verschiebt sich/Abstimmung soll jetzt vor Ostern sein, Bild

