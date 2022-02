---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Der Ukraine-Konflikt wird ein stärkerer Belastungsfaktor auch an der Frankfurter Börse. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Dem dürfte der Dax am Montagmorgen mit klaren Verlusten folgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent niedriger auf 15 191 Punkte. "Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten am Morgen die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank. Mit dem Konflikt wächst ein zweiter Belastungsfaktor, nachdem sich zuletzt vor allem Zinssorgen bei den Anlegern breit gemacht hatten. Ansonsten geht die Woche relativ ruhig los. Von Konjunkturseite sind keine Impulse zu erwarten und auch die Berichtssaison der Unternehmen hat zunächst nur wenig zu bieten.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen sind am Freitag im späteren Handelsverlauf kräftig abgesackt. Anleger flüchteten vor allem wegen des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts aus risikoreichen Aktien in als sicher empfundene Häfen wie Staatsanleihen oder Währungen wie den Yen und den US-Dollar. Für zusätzliche Nervosität sorgt ausserdem nach wie vor der starke Preisauftrieb in den USA. Der Dow Jones Industrial büsste 1,43 Prozent auf 34 738,06 Punkte ein.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagspause am Freitag mit einem Abschlag von 2,2 Prozent. Die schwache Verfassung der US-Märkte trübte auch in Asien die Stimmung. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank am Montag um 1,5 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste 1,2 Prozent ein.

DAX 15425,12 -0,42 XDAX 15187,25 -1,29 EuroSTOXX 50 4155,23 -1,00 Stoxx50 3763,18 -0,49 DJIA 34738,06 -1,43 S&P 500 4418,64 -1,90 NASDAQ 100 14253,84 -3,07

Bund-Future 165,95 -0,17%

Euro/USD 1,1348 -0,14 USD/Yen 115,43 -0,13 Euro/Yen 130,99 -0,28

Brent 95,54 1,10 USD WTI 94,43 1,31 USD

- Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprochene allgemeine Impfpflicht droht im Bundestag wegen fehlender Mehrheit zu scheitern, Bild

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hält russische Luftangriffe auf Kiew schon in den nächsten Tagen für möglich, Bild TV

- Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, fordert die Beschlagnahmung von Villen russischer Oligarchen als Sanktion gegen einen russischen Einmarsch in die Ukraine, Bild TV

- Nach Überzeugung des Grünen Aussenpolitikers Jürgen Trittin kann niemand eine militärische Eskalation im Ukraine-Konflikt durch Russland ausschliessen, Bild TV

- Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will 2G-Regeln und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte sofort abschaffen, Interview, HB

- "Der Kreml sollte nicht der Fehlannahme unterliegen, dass er politische und territoriale Grenzen überschreiten kann, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen", Interview mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), HB

- Bundesfinanzminister Lindner (FDP): Bund sollte nicht auf Dauer an Commerzbank und Lufthansa beteiligt sein, Interview, HB

- Die von der Pandemie stark gebeutelte Messewirtschaft fordert von Bund und Ländern eine sofortige Öffnungsperspektive. Nötig sei die Wiederbelebung des Messelebens in allen 16 Bundesländern, Interview mit Philip Harting, Vorsitzender des Verbands der deutschen Messewirtschaft (Auma), Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Der NRW-Landesvorstand der Grünen will den Energiekonzern RWE für die "Ewigkeitslasten" des Braunkohlebergbaus zur Kasse bitten, WAZ

- Der Sozialverband VdK Deutschland kritisiert die Pläne der Bundesregierung, die Verdienstgrenze bei Mini- und Midijobs anzuheben, als "Riesenfehler", Interview mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk fordert 12 000 deutsche Panzerabwehrraketen, Bild - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) warnt vor zu grossen Corona-Lockerungen an Schulen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt in Ukraine-Krise weiter auf Diplomatie, ARD-Tagesthemen

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat vor der Kiew-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Nicht-Nennung von Nord Stream 2 verteidigt, Gespräch, Welt Fernsehen

- Vor den Beratungen der Gesundheitsminister am Montag und dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) einen bundesweiten Stufenplan für Lockerungen der Corona-Massnahmen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Schleswig-Holsteins Landesregierung will die geltenden Corona-Beschränkungen für das Land bereits Anfang März weitgehend aufheben, Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Welt

- EU-Kommission stellt Erlass der Mehrwertsteuer auf EU-Rüstungsprojekte in Aussicht, FAZ

- Der aussenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, hat Russland vor dem Verlust politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zu Europa gewarnt, sollte es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen, Gespräch, Rheinische Post

- Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht weiterhin Chancen, eine russische Invasion in die Ukraine auf diplomatischem Weg zu verhindern, Gespräch, ARD

- Vor nächster MPK-Runde: Forderungen nach Rücknahme von Corona-Einschränkungen und Öffnungsschritten im März, Welt

- US-Regierung verteidigt dringliche Warnungen vor Ukraine-Eskalation, Gespräch mit dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, CNN

- Klimaschützer kritisieren Habecks Einsatz für LNG-Terminals, Gespräch mit DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner, HB

- Als Brückentechnologie spielen Gaskraftwerke auf dem Weg zur Klimaneutralität eine entscheidende Rolle, Gastbeitrag von Siemens-Finanzchefin Maria Ferraro, HB

- Überzogene EZB-Zinserwartungen, Gastbeitrag von Elga Bartsch, Leite­rin des globa­len Volks­wirt­schafts- und Kapi­tal­markt­re­se­archs bei Black­rock, FAZ

- "Kein Tier muss wegen seines Leders sterben", Gespräch mit Picard-Geschäftsführer Georg Picard, FAZ

