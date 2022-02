----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - An der Frankfurter Börse dürfte die Nervosität der Anleger am Dienstag wegen des Ukraine-Konflikts anhalten. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage hatte den Dax zu Wochenbeginn zwei Prozent gekostet, nun taxierte ihn der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start nochmals 0,48 Prozent tiefer auf 15 042 Punkte. Die runde Marke von 15 000 Punkten wackelt damit weiter. Laut den Experten der niederländischen Bank ING wird die grosse Unruhe, die am Vortag wegen des Ukraine-Konflikts aufkam, zumindest etwas gedämpft von Äusserungen des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, der noch Verhandlungsspielraum sieht. Auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten gingen weiter, hiess es. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa wird am Dienstag in Moskau erwartet.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Investoren am US-Aktienmarkt haben Signalen Russlands einer Gesprächsbereitschaft im Ukraine-Konflikt am Montag nur bedingt über den Weg getraut. Der Dow Jones Industrial dämmte zwar einen Teil seiner Verluste ein, ging aber mit 34 566,17 Punkten und damit ein halbes Prozent tiefer aus dem Handel als am bereits sehr schwachen Freitag. Die Sorge um eine mögliche Invasion der Ukraine durch Russland und deren wirtschaftliche Folgen bleibt. Zudem ist die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed ein bestimmendes Thema.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert. Die Unsicherheit bleibt hoch. Neben dem Ukraine-Konflikt drückt weiter die hohe Inflation und die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA auf die Stimmung. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach dem schwachen Wochenstart mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,3 Prozent, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,6 Prozent zulegte.

DAX 15113,97 -2,02 XDAX 15083,73 -0,68 EuroSTOXX 50 4064,45 -2,18 Stoxx50 3697,00 -1,76 DJIA 34566,17 -0,49 S&P 500 4401,67 -0,38 NASDAQ 100 14268,60 0,10

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 165,39 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1317 0,20 USD/Yen 115,3290 -0,25 Euro/Yen 130,5155 -0,05

ROHÖL:

Brent 96,08 -0,40 USD WTI 94,96 -0,50 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Bundesrechnungshof rügt geplante Verlängerung der Sonderregelungen zur Kurzarbeit, HB

- Der Arbeitgeberverband Pflege fordert die Bundesregierung auf, jetzt auch zügig den Pflegebonus und die Steuerbefreiung von Nacht- und Feiertagszuschlägen umzusetzen, Interview mit Verbandspräsident Thomas Greiner, Rheinische Post

- Elon Musk spendete letztes Jahr Tesla-Aktien im Wert von 5,7 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke, WSJ

- Der Berater der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok sieht in dem Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine historische Chance, Gastbeitrag, Neue Westfälische

- Die Ärzteorganisation Marburger Bund begrüsst die Bund-Länder-Pläne für schrittweise Lockerungen, pocht aber vor dem Corona-Gipfel auf ein Festhalten an der FFP2-Masken-Pflicht, Interview mit der Vorsitzenden Susanne Johna, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Die Zahl der privaten Schusswaffen in Deutschland ist auch 2021 wieder gestiegen, weil immer mehr Menschen die Jagd und das Sportschiessen als Hobbys für sich entdecken, NOZ

- Zwei Wochen vor der geplanten Rückkehr des Kölner Kardinals Rainer Woelki aus einer knapp fünfmonatigen "geistlichen Auszeit" melden führende NRW-Landespolitiker parteiübergreifend erhebliche Bedenken an, Kölner Stadt-Anzeiger

- "Die wollen den Dialog zerstören", Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Gespräch über die Konfrontation mit seinen Gegnern und das Misstrauen vieler Menschen in den Staat, Welt

- Hendrik Wüst (CDU), Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz: Impfpflicht ist verhältnismässig, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Malu Dreyer (SPD), rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, ist für einfache schrittweise Corona-Lockerungen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland, fordert von Scholz Ultimatum an Putin, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schlägt Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Konflikt vor, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg kritisiert Abzug von Diplomaten aus Kiew, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, heisst Überlegungen von Bund und Ländern für einen Stufenplan zur Abkehr von den Corona-Schutzmassnahmen gut, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, hält bei Plan der Corona-Lockerungen festes Datum für problematisch, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- "Jedes Mal, wenn Putins Zustimmung sank, startete er einen neuen Krieg", Interview mit dem Investor Bill Browder, Mitgründer von Hermitage Capital, Welt

- Kristina Sinemus (CDU), hessische Staatsministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, ist enttäuscht, dass sich die Ampelkoalition in Berlin nicht zu einem eigenständigen Digitalministerium durchringen konnte: "Das wäre ein echtes Aufbruchssignal gewesen", Interview, Welt

bis 5.00 Uhr:

- Bundesfinanzministerium will Steuerzins künftig an Basiszins der Bundesbank koppeln - CDU/CSU-Fraktion fordert Komplettabschaffung, Gespräch mit der Parlamentarischen Staatssekretärin, Katja Hessel (FDP), Welt

- Vorschlag aus der FDP-Gruppe des Europäischen Parlaments, die Gehälter Ursula von der Leyens und ihrer engsten Mitarbeiter zu sperren, sorgt in der Parteienfamilie der Kommissionspräsidentin für Empörung, Gespräch mit Monika Hohlmeier (CSU), Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europäischen Parlament, Welt

- Russland/Nato: Litauen fordert Allianz auf, ihre Strategie im Osten Europas anzupassen, Gespräch mit Litauens Aussenminister Gabrielius Landsbergis, Welt

- Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüsst vorsichtige Lockerungen, wenn an der Impfpflicht festgehalten wird, Gespräch mit DKG-Chef Gerald Gass, Rheinische Post

- Handwerk erwartet Lieferengpässe durch Russland-Sanktionen, Gespräch mit Nordrhein-Westfalens Handwerks-Präsident Andreas Ehlert, Rheinische Post

- NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will alle Chemieparks in NRW systematisch überprüfen, Gespräch, Rheinische Post

- FDP will Mieter-Entlastung von CO2-Kosten auf 2023 verschieben / Bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst: Start noch in diesem Jahr würde viele Fehler produzieren, Bild

bis Montag 23.45 Uhr:

- US-Börsenaufsicht SEC und Justizministerium untersuchen grosse Anteilsverkäufe und Kommunikation zwischen Banken und Hedgefonds, darunter Morgan Stanley und Goldman Sachs, WSJ

- US-Chipkonzern Intel kurz vor 6-Milliarden-Übernahme von israelischer Tower Semiconductor, WSJ

- Vize-FDP-Chef Wolfgang Kubicki: Auch Maskenpflicht muss fallen, RTL Direkt

bis 21.00 Uhr:

- Neuer Vorstandschef des Motorenbauers Deutz nach dem Führungseklat und Aktienkurssturz: "Insgesamt bin ich zuversichtlich, dass sich unsere Aktie mit dem Gesamtmarkt erholen wird und perspektivisch sogar outperformen kann", Gespräch mit Sebastian Schulte, FAZ

- Neuer Chef des angeschlagenen Fitnessgeräteanbieters Peloton erteilt Verkaufsspekulationen eine Absage, Interview mit Barry McCarthy, FT

- Koalition legt Streit über Aus für neue Verbrenner-Autos bei / Bundesumweltministerium muss seinen Vorschlag aufgeben, Flottengrenzwerte auf europäischer Ebene zu verschärfen, HB

- Bauindustrie: "Wir können eine Autobahnbrücke jedenfalls auch in zwei Jahren bauen", Branche will die Zahl der Mitarbeiter jährlich um 5 Prozent aufstocken, Gespräch mit Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, FAZ

- Arbeitgeber und Gewerkschaften bei Homeoffice-Pflicht uneinig, Gespräch mit DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel und Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Edeka verschärft den Ton im Preisstreit: "Die Lebensmittelkonzerne stellen die Fakten auf den Kopf, wenn sie jetzt über erhöhte Logistikkosten klagen", Gespräch mit Edeka-Chef Markus Mosa, HB

- Inflation treibt auch die Versicherungspreise in die Höhe / Zurich-Chef Mario Greco: "Wir sehen, dass sich die Prämien an die Kostendynamik angepasst haben", Gespräch, HB

- Trotz Corona ist die Zahl der Insolvenzen in Deutschland überraschend gesunken. Das aber bremst die notwendige wirtschaftliche Transformation, warnt Ökonom Achim Wambach, Gastbeitrag, HB

- Musikstreamingdienst Deezer verabschiedet sich als erster grösserer Musikdienst in Deutschland vom Standardpreis 9,99 Euro pro Monat - Chef Jeronimo Folgueira: "Tech-Konzerne müssen mit Musik kein Geld verdienen", Gespräch, FAZ

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sieht keine Notwendigkeit stärkerer fiskalpolitischer Massnahmen zur Erholung der Wirtschaft: "Die Auftragsbücher der Unternehmen sind nach wie vor gut gefüllt, das Problem ist vielmehr, dass die Unternehmen mit der Produktion nicht hinterherkommen wegen der Lieferengpässe. Das sollte sich bald auflösen", Interview, BöZ

/jha/

(AWP)