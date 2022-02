----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in der Ukraine war am Vortag geschwunden. Der Dax hatte deutlich zugelegt. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,15 Prozent im Plus auf 15 436 Punkte. "In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen", schrieben am Morgen die Experten der DWS. Am Vortag hatte es Entspannungssignale aus Moskau gegeben mit Meldungen, einige Militäreinheiten zögen von der ukrainischen Grenze ab. US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich.

USA: - KURSGEWINNE - Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wall Street für Aktienkäufe gesorgt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,22 Prozent auf 34 988,84 Punkte. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, dass erste Truppen nach Manövern an ihre Standorte zurückkehren. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow sagte, der Dialog mit den USA und der Nato über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien werde fortgesetzt.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch freundlich tendiert. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt hellten die Stimmung etwas auf. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Verlusten der Vortage mit Kursgewinnen von 2,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 1,2 Prozent zu und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 0,4 Prozent.

DAX 15412,71 1,98 XDAX 15433,53 2,32 EuroSTOXX 50 4143,71 1,95 Stoxx50 3749,12 1,41 DJIA 34988,84 1,22 S&P 500 4471,07 1,58 NASDAQ 100 14620,82 2,47

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,77 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1353 -0,05 USD/Yen 115,7035 0,07 Euro/Yen 131,3590 0,02

ROHÖL:

Brent 93,32 0,04 USD WTI 92,22 0,15 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30:

- Der Streit über die Rückzahlung von Gebühren nach dem verbraucherfreundlichen Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs vom April vergangenen Jahres hat zu einer Beschwerdewelle bei den Schlichtungsstellen des Sparkassen-, Genossenschafts- und Privatbankensektors geführt, Tagesspiegel

- Nach dem Fackelprotest am Privathaus des Halberstädter Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) hat der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt davor gewarnt, dass sich Lokalpolitiker wegen wachsender Anfeindungen gegen Posten und Ämter entscheiden könnten, Interview mit Landesgeschäftsführer Bernward Küper, Mitteldeutsche Zeitung

- Gesetzlicher Mindestlohn: Jeder zweite Beschäftigte kennt weder exakte noch ungefähre Höhe, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Die Zahl der Gas- und Schreckschusswaffen in Deutschland steigt weiter, NOZ

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für "Entschlackung" des Infektionsschutzgesetzes, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Knapp 40 Millionen Haushalte in Deutschland müssen Rundfunkbeitrag zahlen, doch nicht alle kommen der Pflicht pünktlich nach: Im Jahr 2020 summierten sich eingeforderte Beitragsrückstände inklusive Säumniszuschlägen auf 903 Millionen Euro, NOZ

bis 5.00 Uhr:

- Ökonom Lars Feld, Chefberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), kritisiert Verlängerung der Corona-Hilfen, Welt

- Vor Nato-Ministertreffen/Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ruft Moskau zum Einlenken auf: "Russland muss deeskalieren", Welt

- Vor Nato-Ministertreffen: Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow: "Ich kann versichern, dass es am Mittwoch keinen Angriff geben wird" - Moskau fordert vom Westen Beweise für Anschuldigungen, Welt

- Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko lobt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Deutliche Worte gegenüber Putin", Bild

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen warnt: "Rund ein Drittel" der Praxen befürchtet bei Impfpflicht "Versorgungsengpässe" - Skeptisch bei vierter Impfung, Interview, Welt

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will RKI Befugnis über Genesenenstatus wieder entziehen, Bild

- Netzagentur: 41 Gas- und Stromlieferanten stellten 2021 die Lieferung ein, Rheinische Post

- Corona-Stufenplan: DIHK-Chef Peter Adrian begrüsst geplante Öffnungsschritte von Bund und Ländern, Rheinische Post

- Lungenfacharzt und Präsident des Verbands Pneumologischer Kliniken Thomas Voshaar fordert Ende der Quarantäne-Regel und der täglichen Tests in Schulen und Kitas, Rheinische Post

- Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katarina Barley, fordert EU-Kommission zum Vorgehen gegen Polen und Ungarn auf, Rheinische Post

bis Dienstag, 23.45 Uhr:

- Neue Vorlage für Corona-Gipfel: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen ganz, Business Insider

bis 21.00 Uhr:

- Neuer Deutz-Chef will Transformation beschleunigen: "Die Strategie ist richtig, aber die Umsetzung muss schneller und besser werden", Gespräch mit Sebastian Schulte, HB

- Aussenpolitischer Sprecher der Union, Jürgen Hardt (CDU): Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss Bundestag seine Deutung des Putin-Treffens erklären, TV-Sender Welt

- Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisiert Rolle des Robert-Koch-Instituts in der Pandemie: Verkürzung des Genesenenstatus hat viel Glaubwürdigkeit gekostet, Interview, T-Online

- CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge: Gesprächsangebot der SPD zur Impfpflicht "politisches Kabarett", Welt

- Bund muss tausende Dosen Corona-Impfstoff vernichten - trotzdem reichen Mengen bis September, Business Insider

- Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft: Eskalation des Ukraine-Konflikts und damit verbundene Sanktionen würden auch die langfristigen Aussichten in der Region belasten, Interview mit Geschäftsführer Michael Harms, BöZ

- "Krieg oder Invasion schadet Putins Zielen", Interview mit Knorr-Bremse-Aufsichtsratschef Klaus Mangold, HB

- Bootsmigration aus der Türkei nach Italien gestiegen - Laut Frontex-Bericht 13 000 Anlandungen von Migranten aus Türkei in Italien 2021, Welt

- Kinder- und Jugendärzte fordern das Ende von Corona-Tests, Masken und Quarantäne an Schulen, Gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Tobias Tenenbaum, FAZ

- Verband der Auslandsbanken in Deutschland spürt eine wachsende Relevanz, Gespräch mit Vorstandschef Burkhard Kübel-Sorger, BöZ

