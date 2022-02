Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Der Dax dürfte am Donnerstag nochmals nachgeben. Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend in New York dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die unsichere Situation in der Ukraine bei den Anlegern in den Hinterköpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 15 260 Punkte. "Die Fed ist weniger falkenhaft als befürchtet", zog am Morgen die Credit Suisse ein Fazit vom Protokoll zur letzten Sitzung der Notenbank, das Vorabend veröffentlicht wurde. Allerdings bleibt der Ukraine-Konflikt ein Hemmschuh, hiess es am Markt. Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Ähnlich äusserte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach dem mit Spannung erwarteten Protokoll der jüngsten Notenbank-Sitzung haben die US-Börsen am Mittwoch Verluste grösstenteils wettmachen können. Der Dow Jones Industrial , der vor der Veröffentlichung der sogenannten Minutes noch mit knapp einem Prozent im Minus gelegen hatte, schloss am Ende 0,16 Prozent im Minus bei 34 934,27 Punkten. Das Fed-Protokoll habe die ohnehin hohen Erwartungen in puncto Zinserhöhungen an den Märkten nicht noch befeuert, sagte ein Börsianer.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von 0,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste zuletzt 0,3 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,4 Prozent gewann. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank hatte mit Blick auf erwartete Zinserhöhungen in den USA keine bösen Überraschungen geliefert.

DAX 15'370,30 -0,28 XDAX 15'429,40 -0,03 EuroSTOXX 50 4'137,22 -0,16 Stoxx50 3'753,96 0,13 DJIA 34'934,27 -0,16 S&P 500 4'475,01 0,09 NASDAQ 100 14'603,64 -0,12

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,77 0,26%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1356 -0,22 USD/Yen 115,2380 -0,16 Euro/Yen 130,8695 -0,39

ROHÖL:

Brent 93,19 -1,63 USD WTI 92,06 -1,60 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Mercedes und Nvidia vereinbaren Umsatzteilung beim autonomen Fahren, HB

- In Deutschland soll es nie eine Überlastung der Intensivstationen gegeben haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einem Schreiben an Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), Bild

- Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk: bitte keine "faulen Kompromisse", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Politiker Norbert Röttgen: noch zu früh für Optimismus in Ukraine-Krise, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt mahnt Bürger zu mehr Eigenverantwortung nach Lockerungen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Maike Finnern, Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), warnt vor zu raschen Lockerungen in Schulen und Kitas, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz: Corona-Massnahmen in der Pflege verlängern, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Grünen-Aussenpolitiker Jürgen Trittin für weitreichende Abrüstungsgespräche von Nato und Russland, Augsburger Allgemeine

- Der aktivistische Investor Daniel Loeb sieht noch rund eine Billion US-Dollar an bislang ungenutztem Wert im Online-Handelsriesen Amazon.com, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- Thyssenkrupp sucht Partner für Werften, HB

- R+V bekommt Inflation deutlich zu spüren, Gespräch mit Firmenchef Norbert Rollinger, BöZ

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert Bundesregierung zu sofortiger Senkung der Stromsteuer auf, Gespräch, HB

- Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte zur Entlastung von Mietern bei der CO2-Bepreisung geeinigt, HB

- "Ich bin kein Verhinderungsökonom", Gespräch mit Lars Feld, Wirtschaftsberater von Finanzminister Christian Lindner (FDP), HB

- "Bleiben Sie investiert", Gespräch mit Sharmin Mossavar-Rahmani, Chefanlagestrategin von Goldman Sachs, HB

- "Industrie folgt Energie", Gespräch mit Niedersachsens Energie- und Umweltminister Olaf Lies (SPD), HB

- "Die Politik steht der Immobilienwirtschaft regelrecht feindlich gegenüber", Gespräch mit Berliner Bauunternehmer Christoph Gröner, FAZ

- "Alles, was mit Musik zusammenhängt, ist heute interessant für Käufer", Gespräch mit Berater Barry Massarsky, FAZ

- Italiens Banken fordern weitere Hilfen, Gespräch mit Giovanni Sabatini, Generaldirektor des Bankenverbands, BöZ

- Die vermeintliche Spac-Blase ist ein Bunker, Gastbeitrag von Oliver Scharping,

Portfolio Manager für alternative Strategien bei Bantleon, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Teamviewer hält Ausschau nach Übernahmezielen und will mittelfristig Ebitda-Marge steigern, Gespräch mit Vorstandschef Oliver Steil, Börse Online

- Biontech kann Omikron-Impfstoff frühestens ab April liefern, Gespräch mit Firmengründer Ugur Sahin, Bild

- Linke rügt Militärfracht-Flüge für die Ukraine via Deutschland, Rheinpfalz

- KBV-Chef Andreas Gassen hat Bund und Länder aufgefordert, bei der Ministerpräsidentenkonferenz einen konkreten Plan für künftige Lockerungen der Corona-Schutzregeln zu entwerfen, Gespräch, Rheinische Post

- Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, CDU, hat dafür plädiert, die Coronaauflagen an Schulen behutsam aufzuheben, Gespräch, Welt

- Ampel will Lebensmittelverschwendung verbindlich reduzieren, Rheinische Post

- Ampel-Politiker konkretisieren neues Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber - Kritik von Union, Welt

-Deutschland hat der Ukraine versprochene Schutzhelme noch nicht geliefert, T-Online

- Umfrage zu Corona-Lockerungen: Drittel der unter 30-Jährigen fürchtet Ansteckung, Watson

- Nach Bund-Länder-Gipfel: Städte und Gemeinden vermissen klare Vorgaben zur Umsetzung der Impfpflicht, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, bei sinkenden Infektionszahlen mittelfristig auch die Corona-Massnahmen an Schulen deutlich zurückzufahren, Gespräch, ZDF Spezial

- FDP geisselt CSU-Entlastungspläne als unfinanzierbar, Gespräch mit Johannes Vogel, Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bild

- Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht hat die MPK-Beschlüsse als unzureichend kritisiert, Gespräch, Welt Fernsehen

