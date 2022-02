---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten. So stimmte der russische Aussenminister Sergej Lawrow einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken in der kommenden Woche zu. Auf die Nachricht hin zogen die Futures am US-Aktienmarkt etwas an, was auch den Dax zunächst stützen dürfte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,13 Prozent höher auf 15 289 Punkte. Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen von einem derzeit nervösen Hin und Her, bei dem auf eine Schwäche ein Erholungsversuch folgt, dann aber schnell wieder Gewinne realisiert werden. Angesichts des weiterhin hohen politischen Risikos und des US-Feiertages am Montag seien die Voraussetzungen im Tagesverlauf aber nicht besonders gut. "Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in grossem Stil neue Risikopositionen eingehen", so der Experte.

USA: - VERLUSTE - Neuerliche Sorgen vor einer russischen Invasion der Ukraine haben am Donnerstag den Handel an den US-Börsen überschattet. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,78 Prozent auf 34 312,03 Punkte. Er rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Nato mit Blick auf die Ukraine haben die Anleger an den Börsen Asiens auch am Freitag verunsichert. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste zuletzt 0,5 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,1 Prozent gewann.

DAX 15267,63 -0,67% XDAX 15175,12 -1,65% EuroSTOXX 50 4113,19 -0,58% Stoxx50 3735,67 -0,49% DJIA 34312,03 -1,78% S&P 500 4380,26 -2,12% NASDAQ 100 14171,74 -2,96%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 165,78 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1367 0,06% USD/Yen 115,20 0,25% Euro/Yen 130,95 0,31%

ROHÖL:

Brent 92,73 -0,24 USD WTI 91,35 -0,41 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 07.00 Uhr:

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) treibt Reform des Abstammungsrechts voran, Welt

- Sicherheitsexperte Carlo Masala schliesst bei dem angekündigten russischen Truppenabzug aus der Ukraine ein Täuschungsmanöver nicht aus, Interview, Welt

- EU befürchtet bei Verschärfung der Ukraine-Krise "zwischen 20 000 und mehr als eine Million Flüchtlinge", Interview mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas, Welt

- 10 bis 15 Prozent der Infizierten mit moderatem Krankheitsverlauf können Long-Covid-Beschwerden entwickeln, Interview mit dem Mediziner Christian Gogoll, Welt

- Lars Feld, neuer Chefberater im Bundesfinanzministerium, fordert gegen die hohe Inflation Massnahmen der Bundesregierug. Im Streit um die EU-Schuldenregeln brauche es von Deutschland wieder eine klare Linie, Interview, Welt

- Wirecard: Neue Chats zeigen Rolle von Manager Jan Marsalek bei mysteriösem Fonds auf Mauritius, HB

- Integrationsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) fordert mehr Polizisten und Lehrer mit Migrationsgeschichte, Rheinische Post

- Stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt: Mehr als 200 Abgeordnete unterstützen Impfpflicht ab 18, Rheinische Post

- Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft: Bio-Branche will Mehrwertsteuer-Rabatt für ihre Produkte, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Interimschef des Versicherers Prudential Mark FitzPatrick schliesst nicht aus, dass der künftige Konzernlenker wegen der strengen Quarantäne-Regeln in Hongkong die Firma zunächst von ausserhalb des Landes leiten wird, FT

- US-Behörden weiten Untersuchungen aus, wie Videospielgigant Activision Blizzard nur Klagen wegen Fehlverhaltens am Arbeitsplatz umgegangen ist, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- "Wir brauchen Pflanzen, die robuster sind", Gespräch mit Bayer-Aufsichtsratsmitglied Ertharin Cousin, HB

- Clariant-Chef wirbt um Verständnis, Gespräch mit Conrad Keijzer, HB

- Rahul Sharma, Verkäufer einer indischen Unternehmensgruppe an Wirecard, ist ein Phantom, HB

- Sobald die EZB ihre Geldpolitik normalisiert, sollen Verwahrentgelte für Privatkunden entfallen, Gespräch mit ING-Deutschland-Chef Nick Jue, HB

- Die Bayerische Landesbank (BayernLB) und die Privatbank Berenberg haben ihre 2015 begonnene Zusammenarbeit beendet, BöZ

- "Die Friedensordnung steht auf dem Spiel", Gespräch mit Historiker Heinrich August Winkler, HB

- "Wir werden schneller live berichten", Gespräch mit ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger, HB

- Auf der Münchner Sicherheitskonferenz müssen Instrumente zur Eindämmung der nächsten Krisenwellen gestärkt werden, Gastbeitrag von Wolfgang Ischinger, Vorsitzender und Sophie Eisentraut, Head of Research & Publications, HB

- "Homeoffice kann der Karriere schaden", Gespräch mit Verhaltensökonom Matthias Sutter, FAZ

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verteidigt die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum 1. Oktober geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde, Gespräch mit Vorstand Stefan Körzell, BöZ

- Eltif-Verordnung eröffnet Immobilieninvestitionen neue Chancen, Gastbeitrag von Michael Kohl, Executive Consultant für Asset Wealth Management, Frankfurt und Frederik Voigt, Abteilungsleiter Investitionskapital beim Zentralen Immobilien Ausschuss, BöZ

- "Wir wollen direkten Einfluss ausüben", Gespräch mit Muzinich-Managerin Kirsten Bode über Nachhaltigkeit bei Private Debt und die Bedeutung von Governance, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Porsche-Chef sieht kein Ende der Chipkrise / Bis 2030 sollen 80 Prozent seiner Neuwagen elektrifiziert sein, Gespräch mit Oliver Blume, Focus

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Bund aufgefordert, den Ländern auch über den 19. März hinaus die Möglichkeit zum Erlass effizienter Corona-Schutzmassnahmen zu eröffnen, Gespräch, Welt

- Umweltverbände fordern Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Minister dazu auf, häufiger als bisher auf den Zug umzusteigen, Gespräch mit DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch, Rheinische Post

- Der Bundesverband Taxi und Mietwagen beobachtet einen starken Rückgang bei Taxen und Taxi-Unternehmen in Deutschland in der Coronakrise, Gespräch mit Geschäftsführer Michael Oppermann, RTL/NTV

- Nach KfW-Förderstopp: FDP sieht keine Erfolgschancen für Klagen, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die geplante Entlastung bei der Besteuerung von Rentenbeiträgen als ein Instrument im Kampf gegen die von den Bürgern zu schulternde hohe Inflation, Gespräch, Bild

- Umfrage: Mehrheit gegen Aufnahme der Ukraine in die Nato, ARD

- EU/Ukraine: Brüssel bietet Mitgliedstaaten Hilfe bei Evakuierungen an, Welt

- Unter Verweis auf die aktuellen Spannungen mit Russland fordert Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eine Erhöhung des deutschen Verteidigungshaushalts, Gespräch, Spiegel

/mis/tv

(AWP)