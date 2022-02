----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax könnte am Dienstag im Zuge der Eskalation im Ukraine-Konflikt auf einen weiteren Tiefststand seit fast einem Jahr fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Abschlag von 1,57 Prozent auf 14 500 Punkte. Bereits zum Wochenstart hatte der Dax nach einem freundlichen Start letztendlich zwei Prozent verloren und war auf den tiefsten Stand seit März 2021 gefallen. Im Jahr 2022 hat der deutsche Leitindex bereits sieben Prozent verloren, nachdem er 2021 noch knapp 16 Prozent zugelegt hatte. Gründe für die Korrektur im bisherigen Jahresverlauf sind die anstehende Zinswende in den Vereinigten Staaten und auch Europa sowie die Ukraine-Krise. Diese ist auch für das deutliche Minus der Dax-Indikation am Dienstagmorgen verantwortlich. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl allen Warnungen des Westens zum Trotz die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, wie es in einem Dekret heisst, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG AM MONTAG -

ASIEN: - VERLUSTE - Die Eskalation der Situation in der Ukraine hat die Börsen Asiens am Dienstag nach unten gezogen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste zuletzt gut 3 Prozent ein und für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland ging es um mehr als eineinhalb Prozent nach unten.

DAX 14731,12 -2,07% XDAX 14478,25 -3,94% EuroSTOXX 50 3985,71 -2,17% Stoxx50 3672,84 -1,12% DJIA 34079,18 -0,68% S&P 500 4348,87 -0,72% NASDAQ 100 14009,54 -1,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,74 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1308 -0,06% USD/Yen 114,73 -0,06% Euro/Yen 129,74 -0,12%

ROHÖL:

Brent 97,30 +1,91 USD WTI 93,86 +2,79 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag: Putins Eskalation ist Zäsur für Europa, Rheinische Post

- Andreas Wagener, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG): Omikron-Scheitelpunkt in Krankenhäusern steht noch aus, Rheinische Post

- Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag: Widerstand von den Grünen gegen höhere Pendlerpauschale, Augsburger Allgemeine

- Elke Bruns-Philipps, Vize-Chefin des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, warnt vor Ende der Isolierung von Infizierten, Rheinische Post

- Ampel nimmt Mindesthaltbarkeitsdatum ins Visier, Rheinische Post

- Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx für Festhalten an Maskenpflicht, Mannheimer Morgen

- Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisiert Strassenblockaden von Klimaaktivisten, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- DIHK-Umfrage: Viele Unternehmen sehen sich durch "datenschutzrechtliche Hemmnisse" behindert, HB

- Ampel-Politiker fordern Verbot der Spionagesoftware Pegasus, HB

- Georg Schirmbeck, Vorsitzender des Deutschen Forstwirtschaftsrates, schätzt Schaden aus den heftigen Unwettern der vergangenen Tage auf 1,5 Millionen Festmeter. Insgesamt sind die Schäden nach Orkan "Zeynep" und Sturmtief "Antonia" aus Sicht der Waldbesitzer "sehr ärgerlich, aber keine totale Katastrophe wie nach dem Orkan Kyrill", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Sarah Dhem, Präsidentin der deutschen Wurst- und Schinkenproduzenten: Veganer Fleischersatz löst keine Existenzängste aus, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 22.45 Uhr:

- Grenke sieht sich zurück in Normalität, Gespräch mit Firmenchef Michael Bücker, BöZ

- Die Europäische Kommission will rund 13 000 europäische Unternehmen verpflichten, ihre gesamte Lieferkette daraufhin zu kontrollieren, ob die Zulieferer gegen Umwelt-, Klima- und Menschenrechte verstossen, FAZ

- "Die Fed hat ihre Wette verloren", Gespräch mit Peterson-Institute-Chef Adam Posen, HB

- Die geplante Rechtsform der "Gesellschaft mit gebundenem Vermögen" würde die Wirtschaft bereichern, Gastbeitrag von Florian Toncar, FDP-Bundesvorstandsmitglied, HB

- "Cum-ex nur die Spitze des Eisbergs", Gespräch mit NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU), FAZ

- Gutachten: EU-Klimapläne bremsen hiesige Airlines gegenüber Konkurrenten aus Nahost, FAZ

- Zentral, dezentral - nicht egal, Gastbeitrag von Micha­el Bodden­berg, hessi­scher Finanz­mi­nis­ter und Tarek Al-Wazir, hessi­scher Wirt­schafts­mi­nis­ter zum Thema EU-Bankenregulierung, FAZ

- Umfrage: Sparkassen bewegen sich im Prämiensparstreit, BöZ

- Cloud-Banker suchen Schulterschluss mit Gaia-X, Gespräch mit Dominik Schmidt-Kiefer, Head of Big Data and Advanced Analytics bei der Commerzbank

- "Gesetze müssen auch umgesetzt werden", Gespräch mit Muzinich-Chefvolkswirt Fabrizio Pagani über Italiens Regierung, hohe Energiepreise und die EZB, BöZ

- Weltretter in den Startlöchern, Gastbeitrag von Johannes Weichbrodt über das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Partner der Kanzlei Mayer Brown, BöZ

- Die Rotation in Value könnte im Sande verlaufen, Gastbeitrag von Yun Bai, Head of Factor Investing Research bei Vontobel, BöZ

- Grünen-Aussenpolitiker Jürgen Trittin hat Russlands Anerkennung der Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk scharf kritisiert, Gespräch, T-Online

- Insa-Meinungstrend: Jamaika vor Ampel / Union stabil vor SPD, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Möglichkeiten zur Regulierung der Energiemärkte verschärfen, HB

- Chemie-Arbeitgeber: Hohe Energiepreise treffen Beschäftigte wie Unternehmen gleichermassen, HB

- 5,7 Milliarden Euro Defizit: Krankenkassen-Verbände melden Rekord-Minus, HB sowie FAZ

- Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will sich dafür einsetzen, dass bei den explodierenden Energiepreisen auch die breite Mitte der Gesellschaft entlastet wird, Gespräch, Welt Fernsehen

- Finanzminister Lindner: Werden wirtschaftliche Folgen des Ukrainekonflikts und Energieengpässe abfedern, Welt Fernsehen

- Klimaexperte Peter Knippertz über Zusammenhang zwischen Sturmtiefs und Klimawandel: "Insgesamt ist wohl das wahrscheinlichste Szenario, dass die Zahl der Stürme gleichbleibt oder sogar zurückgeht", Interview, Watson

- Update der Corona-Apps bringt Aktualisierung bei Genesenen-Status ab 23. Februar, Rheinische Post

- Die Ukraine-Expertin der Grünen im Europa-Parlament, Viola von Cramon, hat vor den Folgen einer weiteren Truppenaufstockung im ukrainisch-russischen Grenzgebiet gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesagrarminister Cem Özdemir hat die EU aufgefordert, den Welpenschutz zügig zu verbessern, Gespräch, Rheinische Post

- IMK berechnet Inflationsraten für Strecken-Pendler: 6,8 Prozent mit dem Auto, vier Prozent mit ÖPNV, Rheinische Post

(AWP)