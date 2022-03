Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Am Aschermittwoch könnte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt zumindest kurzfristig vorbei sein. Nach einem Kurseinbruch des Dax um fast vier Prozent am Vortag werden am frühen Morgen stabile Kurse indiziert. So berechnete der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 13 910 Zählern leicht im Plus. Allerdings werten Analysten den Dax als schwer angeschlagen. "Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", schrieb Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Von der Konjunktur sei auch keine Unterstützung zu erwarten, denn die auf der Agenda stehenden Inflationsdaten aus der Eurozone dürften keine Entlastung bringen. Der Preisauftrieb dürfte weiter zunehmen.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Würgegriff gehalten. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärfte Russland seine Angriffe auf sein Nachbarland. Steigende Energiepreise heizten zudem die Inflationssorgen an, zumal Sanktionen gegen Russlands Energiesektor nach Angaben der US-Regierung weiterhin möglich sind. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,76 Prozent tiefer bei 33 294,95 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Der Krieg in der Ukraine hat die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland notierte zuletzt 1,1 Prozent schwächer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste 1,3 Prozent ein. Der kräftige Ölpreisschub drückt weiterhin auf die Stimmung.

DAX 13904,85 -3,85 XDAX 13829,18 -3,18 EuroSTOXX 50 3765,85 -4,04 Stoxx50 3567,98 -2,04 DJIA 33294,95 -1,76 S&P 500 4306,26 -1,55 NASDAQ 100 14005,99 -1,63

RENTEN:

Bund-Future 170,45 -0,09

DEVISEN:

Euro/USD 1,1115 -0,14 USD/Yen 115,0490 0,20 Euro/Yen 127,8745 0,05

ROHÖL:

Brent 109,83 4,84 USD WTI 108,20 4,79 USD

bis 07.00 Uhr:

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): Noch stärkere Prioritätensetzung im Haushalt nötig, Rheinische Post

- Tschechiens Aussenminister Jan Lipavsky drängt darauf, Russlands Präsidenten Wladimir Putin die Vision eines neuen Sowjetimperiums zu nehmen, Interview, Welt

- Hausärzteverbandschef Ulrich Weigeldt meldet Novavax-Flaute in den Praxen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert "vernünftiges Verhältnis zu Russland", MDR

- "Wir werden bereit sein müssen, unseren Wohlstand zu halbieren", sagt der tschechische Ökonom Tomas Sedlacek über die Kosten des Ukraine-Krieges und die Folgen der Sanktionen für Russland, Interview, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Uber Eats will bis Jahresende in mehr als 60 deutsche Städte expandieren, Gespräch mit Eve Henrikson, neue Chefin für Europa, Nahost und Afrika, FAZ

- "Nicht in Putins blutiges Geschäft hineinziehen lassen", Gespräch mit ukrainischer Ex-Finanzministerin Natalie Jaresko, HB

- Es ist Zeit für ein Impfvorsorge-Gesetz, Gastbeitrag von Günter Krings, rechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, HB

- So gelingt der schnelle Bau von LNG-Terminals, Gastbeitrag von Dennis Hillemann, Part­ner der Kanz­lei Fiel­dfi­sher, FAZ

- Wie Embedded Finance neue Branchen erobert, Gastbeitrag von Anton Langbroek, Dach-Geschäftsführer der Cloud-Banking-Plattform Mambu, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Daimler Truck zieht Vertreter aus Kamaz-Verwaltungsrat ab, HB

- Deutsche Rüstungskonzerne erhöhen Produktion, FAZ

- Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Dienstag über ihre Staatssekretärin Margaretha Sudhof eine neue Taskforce ins Leben gerufen, um das Beschaffungswesen bei der Bundeswehr zu modernisieren, Business Insider

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kündigt weitere Sanktionen gegenüber Russland an, Gespräch, HB

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will nach Beginn des Krieges in der Ukraine die deutsche Energiepolitik neu aufstellen, Gespräch, HB

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verteidigt die Einrichtung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung Deutschlands, Gespräch, HB

- Grüne und SPD-Linke stellen Schuldenbremse zur Disposition, HB

- Der Vorsitzende der deutschen Stiftung Friedensforschung, Ulrich Schneckener, glaubt nicht an eine Vermittlerrolle von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) im Ukraine-Krieg, Gespräch, Rheinische Post

- Grüne wollen Klimafonds aufstocken, HB

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält angesichts des Ukraine-Kriegs eine noch stärkere Prioritätensetzung in den laufenden Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2022 für notwendig, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch in Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die grosse Aufnahmebereitschaft in den Ländern und Kommunen hervorgehoben, Gespräch, Rheinische Post

- SPD-Chefhaushälter Dennis Rohde hat Ausgabenkürzungen bei der inneren und sozialen Sicherheit angesichts der Kehrtwende in der deutschen Aussen- und Sicherheitspolitik und des Ukraine-Kriegs eine Absage erteilt, Gespräch, Rheinische Post

- Das Europäische Parlament will nach den Worten seiner neuen Präsidentin Roberta Metsola eine Führungsrolle bei einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine übernehmen, Gespräch, Welt

- Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge hält es noch nicht für ausgemacht, dass die Einhaltung der Schuldenbremse wieder gelingt, Gespräch, HB

- Bundesregierung bereitet Taskforce zum Vollzug von Sanktionen vor, Welt

- Widerstand bei SPD und Grünen gegen 100-Milliarden-Paket von Kanzler Scholz, Welt

