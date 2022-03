----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach seiner zuletzt rasanten Erholung dürfte der Dax am Freitag vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen in etwa auf dem Vortagesniveau eröffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Auftakt leicht im Plus. Vom im Zuge des Ukraine-Kriegs in der Vorwoche erreichten Tief seit November 2020 bei 12 438 Punkten war der Dax bis zum Mittwoch wieder um 17 Prozent auf 14 553 Punkte geklettert. Damit hatte er mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16 290 Punkten aufgeholt, bevor er zuletzt wieder etwas Federn liess.

USA: - IM PLUS - Die schon zuletzt starken US-Börsen haben am Donnerstag nach Anlaufschwierigkeiten wieder den Weg nach oben gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 1,23 Prozent auf 34 480,76 Punkte, womit er nur knapp unter seinem Tageshoch blieb. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus: Der marktbreite S&P 500 schloss 1,23 Prozent im Plus bei 4411,67 Punkten, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich 1,16 Prozent fester bei 14 118,60 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - CSI UND NIKKEI IM PLUS; HANG SENG IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenausklang überwiegend zugelegt und damit ihre Erholung fortgesetzt. In Tokio legte der Nikkei 225 0,65 Prozent auf 26 827 Punkte zu und baute damit das Wochenplus auf fast sieben Prozent aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zog zuletzt um 0,6 Prozent an und steuert damit den dritten Tag in Folge mit einem Plus zu. Da der CSI-300 aber am Montag und Dienstag deutlich an Boden verloren hatte, würde er seit vergangenem Freitag noch rund ein Prozent verlieren. An der Börse in Hongkong gab es zum Ausklang der Woche leichte Gewinnmitnahmen, nachdem der Markt am Mittwoch und Donnerstag deutlich zugelegt hatte. Der Hang Seng Index lag zuletzt ein halbes Prozent im Minus. Sollte es so bleiben, würde die Woche bei heftigen Schwankungen vor allem bei den Technologiewerten rund vier Prozent zulegen.

DAX 14388,06 -0,36% XDAX 14357,63 -0,89% EuroSTOXX 50 3885,32 -0,11% Stoxx50 3635,75 0,68% DJIA 34480,76 1,23% S&P 500 4411,67 1,23% NASDAQ 100 14118,60 1,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 160,90 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1085 -0,06% USD/Yen 118,74 0,12% Euro/Yen 131,62 0,07%

ROHÖL:

Brent 108,90 +2,26 USD WTI 105,49 +2,51 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr: - Ukraine-Krieg: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) würde nach Kiew fahren, ZDF-Sendung Maybrit Illner - Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk kritisiert deutsche Politik erneut scharf. "Ich glaube, dass man die Zeitenwende in Berlin noch nicht begriffen hat", Focus - Bauernpräsident Joachim Rukwied: Versorgung mit Getreide ist 2022 gesichert, Passauer Neue Presse - Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB): Nicht mehr genug Material für alle Baustellen, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht bei Öl-Importstopp Versorgung des Hauptstadtflughafens mit Kerosin in Gefahr, HB - Russische Spione spähen Angriffsziele in Deutschland aus, Focus - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Nato wird keine Kriegspartei werden, Interview, Bild live - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD): Ukraine-Krieg ist Mahnung an alle Demokratien, Interview, t-online - SPD-Chef Lars Klingbeil hält an EU-Beitritt von Ukraine fest, Interview, Rheinische Post - - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht wegen unterschiedlicher Vorschläge und Ideen in der Verteidigungspolitik keine Spaltung zwischen den Mitgliedsstaaten im Osten und Westen, Interview, ARD-Tagesthemen

mk/

(AWP)