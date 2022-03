----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Zähler tiefer auf 14 280 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast an das Vorwochenhoch bei 14 553 Punkte herangelaufen, bevor er abdrehte. Die Marktexperten der Credit Suisse begründeten den Rückschlag vor allem mit dem weiter gestiegenen Ölpreis, der die Inflationssorgen noch verstärkt habe. Russland hatte am Mittwoch mit seiner Reaktion auf die Rubel-Schwäche im Zuge der Sanktionen für Aufregung am Energiemarkt gesorgt. Das Land verlangt nun von "unfreundlichen Staaten" für Gaslieferungen die Zahlung in russischer Währung. Die Preise für Öl der Sorte Brent sprangen um 5 Prozent und für Erdgas in Europa gar um 30 Prozent nach oben. Dies sei ein klarer Hinweis auf die Risiken hinsichtlich der Sicherung der Energieversorgung für Europa, so der Commerzbank-Analyst Hao Zhou. Der russische Krieg gegen die Ukraine beschäftigt heute die internationale Politik mit den drei Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU in Brüssel.

USA: - VERLUSTE - Die Sorgen vor einer Konjunkturabschwächung infolge des Ukraine-Krieges haben die Wall Street merklich ins Minus gedrückt. Die wichtigsten Aktienindizes verzeichneten am Mittwoch nach den Gewinnen am Vortag wieder Verluste. Auf die Stimmung drückten Äusserungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten. Diese Meldung liess die Ölpreise wieder anziehen, was erneut die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen und damit vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung schürte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,29 Prozent auf 34 358,50 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,23 Prozent auf 4456,24 Punkte ein. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nach starken Schwankungen am Ende um 1,41 Prozent auf 14 447,55 Zähler nach unten.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben am Donnerstag angesichts hohe Ölpreise, die die Konjunktursorgen verstärkten, zurückgehalten. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 0,3 Prozent. In Hongkong notierte der Leitindikator Hang Seng zuletzt knapp im Minus. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland im späten Handel moderat. Der Kospi in Südkorea fiel ebenfalls leicht, während es in Australien ein wenig nach oben ging.

DAX 14283,65 -1,31% XDAX 14193,54 -2,18% EuroSTOXX 50 3869,22 -1,45% Stoxx50 3681,38 -0,73% DJIA 34358,50 -1,29% S&P 500 4456,24 -1,23% NASDAQ 100 14447,55 -1,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,85 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0977 -0,24% USD/Yen 121,42 0,22% Euro/Yen 133,28 -0,03%

ROHÖL:

Brent 121,65 +0,05 USD WTI 114,52 -0,41 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) macht Aufrüstung der Bundeswehr weiter zur Chefsache - Treffen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu möglichen Projekten, Welt

- Länder üben Kritik an Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge und fordern mehr Planungssicherheit, Welt

- Das deutsche Handwerk bekommt laut Verbandspräsident Hans Peter Wollseifer zunehmend Probleme durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, Passauer Neue Presse

- Opposition in Belarus ruft zu Sabotageakten auf, um Eintritt des Landes in den ukrainisch-russischen Krieg zu verhindern, Welt

- "Getreide nicht mehr zu Bioenergie verarbeiten", Interview mit Agrarwissenschaftler Matin Qaim, wie Deutschland eine Ernährungskrise abmildern könnte, Welt

- Studie: Immobilienpreise in Deutschland auch 2021 auf Höhenflug, Welt

- Grosse französische Firmen wie Totalenergies, Renault und Societe Generale halten an ihren Aktivitäten in Russland fest, WSJ

- Chinesischer Autobauer Geely stellt seine Verbindungen zu Russland auf den Prüfstand, FT

- ifo-Chef Clemens Fuest hält Mehrwertsteuersenkung auf Treibstoff und Mobilitätsprämie für wenig wirksam, SZ

- Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE): Schulen wegen coronabedingten Ausfällen am Limit, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Umtauschprobleme: Luise Amtsberg, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, fordert schnelle Lösung für ukrainische Währung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Mitglieder der Porsche-Familie wollen Mandate im Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding verlängern, Manager Magazin

bis 23.45 Uhr:

-Politiker von Union und FDP für Hochfahren abgeschalteter AKW, Bild

bis 21.00 Uhr:

- EU-Industriekommissar Thierry Breton: EU kann russisches Gas bis Jahresende komplett ersetzen, Welt

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, SPD erhofft sich vom bevorstehenden G7-Treffen und vom NATO-Gipfel ein klares Bekenntnis zur Aufnahme von Flüchtlingen und zur militärischen Unterstützung der Ukraine, Welt Fernsehen

- Der aussenpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Trittin, vermutet, dass Russland sich durch die neue Forderung nach Gaszahlungen in Rubel selbst vom internationalen Finanzmarkt abschneidet, Welt Fernsehen

- Nach der Ankündigung neuer Waffenlieferungen an die Ukraine hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt, alle Anträge schnellstmöglich zu genehmigen, Welt

- Umfrage Allensbach: Infolge des Kriegs in der Ukraine historischer Tiefstwert bei Zukunftsoptimismus. Drei von vier Deutschen fühlen sich von Russland bedroht, FAZ

- Der US-Stratege und frühere Planungschef im US-Aussenministerium Eliot Cohen rechnet mit einer russischen Niederlage im Ukraine-Krieg, Interview, HB

- Die Stahlindustrie spürt die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs. Tata-Manager

Henrik Adam sagt, dass der Konflikt die Branche langfristig verändern wird: "Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren", Interview, HB

- Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine ist eine starke Europäische Verteidigungsunion das Gebot der Stunde, meint David McAllister im Gastbeitrag, HB

- Agrarunternehmer Alex Lissitsa über ukrainische Dörfer unter Beschuss, fehlende Aussaat und gewaltige Ernteausfälle, Interview, FAZ

- Vor einem Jahr wurde der Klimabeschluss des Verfassungsgerichts gefeiert, Juristin Sabine Schlacke zu verpassten Chancen und fehlenden Perspektiven, Interview, FAZ

- Fachkräfte-Plattform HeyJobs will mit Investorengeld Marktführer in Europa werden, FAZ

- In der Kanzlei Latham & Watkins ist der renommierte Private-Equity-Spezialist Oliver Felsenstein zum globalen Leiter des Geschäfts mit Finanzinvestoren aufgestiegen, FAZ

