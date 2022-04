----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS IM PLUS - Zum Start der neuen Woche winken im Dax leichte Gewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt rund 0,3 Prozent höher auf 14 484 Punkte. In der Vorwoche hatte ihn seine starke Erholung seit Mitte März zeitweise bereits bis auf 14 925 Punkte geführt, bevor den Dax etwas die Kräfte verliessen Nach leichten Kursgewinnen an der Wall Street zum Wochenausklang legten auch asiatische Indizes am Morgen zu. Die Experten der Commerzbank sahen Nachwirkungen des starken US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag. Zudem profitierten chinesische Hightech-Werte laut Marktteilnehmern von gesunkenen Risiken eines möglichen Endes ihrer US-Notierungen.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben sich am Freitag weitgehend richtungslos gezeigt. Sie schwankten zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und gingen dann mit positiven Vorzeichen aus dem Handel. Robuste Daten vom Arbeitsmarkt für den Monat März stützten. Zugleich drückte die überraschende Eintrübung der Stimmung in der Industrie auf die Laune der Anleger. Nach einem für den Dow Jones Industrial sehr schwachem ersten Quartal legte der US-Leitindex zum Start in den April letztlich um 0,40 Prozent auf 34 818,27 Punkte zu. Im Wochenverlauf hat der Wall-Street-Index damit minimal geschwächelt. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,34 Prozent auf 4545,86 Punkte vor. Der Nasdaq 100 stieg um 0,15 Prozent auf 14 861,21 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt leicht zugelegt. In Toko legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,11 Prozent auf 27 697 Punkte zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es etwas stärker nach oben. Der dortige Leitindex Hang Seng gewann im späten Handel 1,37 Prozent auf 22 342 Punkte. An den chinesischen Festlandbörsen wurde dagegen wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

DAX 14446,48 0,22% XDAX 14462,38 0,77% EuroSTOXX 50 3918,68 0,41% Stoxx50 3735,26 0,66% DJIA 34818,27 0,4% S&P 500 4545,86 0,34% NASDAQ 100 14861,21 0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 158,32 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1047 -0,01% USD/Yen 122,61 0,05% Euro/Yen 135,46 0,06%

ROHÖL:

Brent 104,65 +0,26 USD WTI 99,42 +0,15 USD

PRESSESCHAU

- Deutschland lehnt Bitte der Ukrainer nach Panzern ab, Welt - SPD-Chef Lars Klingbeil weiter gegen sofortiges Energie-Embargo gegen Russland, ARD-Sendung Anne Will - CDU-Aussenpolitiker Johann Wadephul fordert Enquete-Kommission zu Russlandpolitik, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Moldaus Präsidentin Maia Sandu: "Wir haben hier einen Informationskrieg", Interview, FAZ - Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland: Deutsche Russlandpolitik eine "Katastrophe", ARD-Sendung Bericht aus Berlin - Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte: "Russland hat aufgehört, ein zivilisiertes Land zu sein", Interview, FAZ - Deutsches Start-up Reflex Aerospace will 2023 erste Satelliten starten, Welt - Der Konsumgüterhersteller Henkel verteidigt seine anhaltende Produktion in Russland, HB - Enel-Chef Francesco Starace wirft der EU viel zu spätes Handeln bei ihrer Energiepolitik vor, FT - Die britische Regierung lotet mit Banken Kreisen zufolge ein neues Programm für Geschäftskredite aus, das vor allem kleinen und mittelgrossen Unternehmen während der Pandemie helfen soll, FT - Ex-Bundesbank-Präsident Axel Weber übt mit Blick auf Inflation harsche Kritik an der Geldpolitik, HB - Autobranche: Konzerne steigern Margen, HB - Pläne für eine Verstaatlichung der deutschen Töchter russischer Energiekonzerne treffen in der Koalition auf Zustimmung, HB - HDE-Konsumbarometer für April abgesackt - Konsumenten fürchten Kaufkraftverluste und Engpässe und beginnen zu hamstern, HB - Der Mobilfunkkonzern T-Mobile US will ungeimpfte Mitarbeitende, die das Unternehmen zunächst unbezahlt freigestellt hatte, nun entlassen, HB - Stellantis baut Software-Einheit in Rüsselsheim auf, HB - Versicherungs-Start-up Wefox strebt weitere Finanzierungsrunde am privaten Kapitalmarkt an - Ein Börsengang rückt in weitere Ferne, HB

