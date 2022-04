---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - DAX BLEIBT SCHWACH - Der Dax dürfte am Donnerstag mit weiteren Verlusten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 14 094 Punkte. Damit fällt er wieder zurück in Richtung des Vortagestiefs bei 14'027 Punkten knapp über der 14'000-Punkte-Marke. Der jüngste Erholungstrend seit dem im Zuge des Ukraine-Kriegs Anfang März erreichten Jahrestief bei 12'438 Punkten wackelt nun mächtig. Rund ein Drittel der Stabilisierung ist binnen gut einer Woche wieder zunichte.

USA: - SCHWACH - Die Furcht vor steigenden Zinsen und damit einhergehende Rezessionssorgen haben am Mittwoch einmal mehr die konjunktursensiblen US-Tech-Werte stark belastet. "Das Zinsgespenst treibt auf dem Börsenparkett dies- und jenseits des Atlantiks sein Unwesen. Eine der entscheidenden Fragen für Börsianer bleibt, wie stark die US-Notenbank in diesem Jahr an den Zinsschrauben drehen wird", schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Höhere Zinsen lassen insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologieunternehmen die Finanzierungskosten steigen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,17 Prozent auf 14'498,89 Punkte abwärts, nachdem er bereits am Dienstag mehr als 2 Prozent eingebüsst hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Mittwoch um 0,42 Prozent auf 34'496,51 Punkte nach.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag erneut schwächer tendiert. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng um 1,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste 0,9 Prozent ein. Die ausgeprägte Schwäche der Technologiewerte in den USA in jüngster Zeit und die Sorge vor rasch steigenden Leitzinsen insbesondere in den USA belasten den Markt. Hinzu kommen die Corona-Beschränkungen in China.

DAX 14151,69 -1,89 XDAX 14152,14 -1,60 EuroSTOXX 50 3824,69 -2,38 Stoxx50 3737,98 -1,18 DJIA 34496,51 -0,42 S&P 500 4481,15 -0,97 NASDAQ 100 14498,89 -2,17

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 157,50 0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0914 0,17 USD/Yen 123,7300 -0,05 Euro/Yen 135,0420 0,12

ROHÖL:

Brent 102,53 1,46 USD WTI 97,47 1,24 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 6.45 Uhr:

- "Taktische Nuklearwaffen sind nicht auszuschliessen", Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München hält einen Kriegseintritt der Nato für möglich, Interview, Welt

- "Eine ganze Reihe von Dingen hätte besser laufen können", Interview mit der Vorsitzendendes Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, zur Stellungnahme des Gremiums zur deutschen Corona-Politik, Welt

- Ali Vaez, Iran-Experte des Thinktanks International Crisis Group warnt vor Bezug von Gas aus dem Iran wegen möglicher Finanzierung von Terror, Welt

- Nach dem Selberkochen in der Pandemie sind inzwischen wieder mehr Fertiggerichte aus der Tiefkühltruhe bei den Deutschen gefragt, belegen Zahlen des Deutschen Tiefkühlinstituts (DTI), Welt

- "Niemand sollte sich drängen lassen", Interview mit Angelina Eckhardt, Leiterin der Ambulanz für Psychologie und Psychotherapie am Max-Planck-Institut in München und Angstforscherin zu den Gründen, warum viele nach dem Fall der Maskenpflicht den Schutz weitertragen, Welt

- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert klaren Corona-Kurs der Regierung, Bild

- US-Bundesbehörden tauschen sich mit ausländischen Banken aus, um Schutz gegen potenzielle Cyberangriffe als Vergeltung für Russland-Sanktionen zu stärken, FT

- Google verbannt Apps mit versteckter Datensammel-Software, WSJ

- Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) warnt vor "Corona-Endlosschleife", HB

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Krieg soll nicht nach Deutschland getragen werden, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert bei dem Bund-Länder-Treffen Entscheidungen zu der Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlingen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke): Die Kosten für die Geflüchteten sollten über das Arbeitslosengeld II abgedeckt werden und nicht über das Asylbewerberleistungsgesetz, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 05.00 Uhr:

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Verantwortliche für Kriegsverbrechen müssen vor Gericht, ProSieben-Sendung Zervakis und Opdenhövel

- Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland: Ukraine will gar keine Geheimhaltung bei Waffenlieferungen, ARD-Sendung Maischberger/Die Woche

- Meta erwägt für das Metaverse offenbar eigene virtuelle Währung, FT

- Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi): Immer mehr Intensivstationen schaffen wegen Personalausfällen den Regelbetrieb nicht. Operationen werden abgesagt, Rheinische Post

- Transportunternehmer und Mehrheitsaktionär des Konzerns Kühne + Nagel, Klaus-Michael Kühne, fordert vollständigen Boykott von russischem Gas und Öl, Welt

- Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen verteidigt Impfpflicht-Kompromiss. "Statt Parteitaktik ist Prävention der beste Weg aus der Pandemie", Rheinische Post

- Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, sieht ernste Lage: Personalausfälle schränken Klinikbetrieb ein, Rheinische Post

- Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher des Verkehrsclub Deutschland (VCD): Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will mit "Scheinargument" Tempolimit verhindern, Rheinische Post

- Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, rechnet mit neuen Flüchtlingsbewegungen aus armen Ländern, Rheinische Post

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, fordert Bund zu Weiterfinanzierung von Impfangeboten auf, Rheinische Post

- Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe: Wegen Ukraine-Krieg droht bereits 45 Millionen Menschen "dramatische Hungersnot", Rheinische Post

- CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge warnt Ampel vor Taktiken bei Abstimmung über Corona-Impfpflicht. "Der Gipfel ist nun, dass die Ampel offenbar plant, aus taktischen Gründen die Reihenfolge der Abstimmungen auf den Kopf zu stellen", Rheinische Post

bis 22.45 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigt im Gespräch mit Wulf Schmiese sein "Osterpaket" für mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien - vor allem die Investitionskosten, ZDF heute journal up:date

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt Rückzieher bei Isolationspflicht, ARD

- Angesichts wachsender Kritik an Kabinettsmitgliedern der Bundesregierung stellt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz den Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Arbeit der Regierung infrage, Bild

- Der finnische Aussenminister Pekka Haavisto fordert zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine, Interview, HB

- Marcel Fratzscher, Präsident des Detuschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert Neugestaltung der Globalisierung: Rückzug ins Nationale und in den Protektionismus wäre die falsche Antwort auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, Gastbeitrag, HB

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht den Westen geschlossen in seiner Haltung gegen Russlands Präsident Wladimir Putin, Gastbeitrag Bild

- US-Wertpapieraufsicht SEC untersucht, ob Amazon Daten von Drittanbietern für eigene Produkte missbraucht hat, WSJ

- Ro­main Mazeries, Chef des Spezialisten für Zahlungslösungen von Marktplätzen und Plattformen Mangopay: Käufer Advent wird neben dem Kaufpreis gemeinsam mit dem bisherigen Eigentümer Crédit Mutuel Arkéa 75 Millionen Euro in das weitere Wachstum des Fintech investieren, Interview, BöZ

- Politikberaterin Tina Fordham (Fordham Global Foresight): "Konflikte enden nicht schnell", Interview, BöZ

- Outdoormode-Hersteller Schöffel sieht grosse Nachfrage in der neuen Sparte für hochwertige Arbeitskleidung, Interview mit dem Geschäftsführer für den Bereich, Thomas Bräutigam, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Bundesbankpräsident Joachim Nagel erwartet 6 Prozent Inflation, ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus

- DIW-Studie: Allein erster Ölpreis-Anstieg treibt Inflation mindestens zwei Jahre, HB

- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verlangt schnellere Sanktionen und Waffenlieferungen. Absage an Tempolimit - Impfpflicht noch immer richtig, Interview, Welt

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr will Impfpflicht nicht zustimmen, HB

- Ukraine-Flüchtlinge: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) fordert vom Bund komplette Übernahme der Integrationskosten, Interview, HB

- CSU-Politikerin Andrea Lindholz kritisiert Impfpflicht-Vorschlag: "Der Ampel-Kompromiss ist das windelweiche Ergebnis einer Nacht-und-Nebel-Aktion", Interview, Watson

- Grünen-Politikerin Paula Piechotta befürwortet Impfpflicht-Kompromiss: Können im "dritten Pandemie-Jahr nicht noch einmal unvorbereitet in den Herbst gehen", Interview, Watson

- Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, warnt vor Akzeptanzverlust durch Gezerre um Impfpflicht, Interview, Welt

- Google hat Dutzende von Apps aus seinem Google Play Store entfernt, nachdem festgestellt wurde, dass sie ein Softwareelement enthalten, das heimlich Daten sammelt, WSJ

- Impfpflicht: SPD-Chefin Saskia Esken wirft Merz "plumpe Parteipolitik" vor, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Ajax-Amsterdam-Trainer Erik ten Hag soll ab der Saison 2022/23 neuer Coach bei Manchester United werden, ESPN

/jha/tv

(AWP)