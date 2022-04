Morning Briefing International

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax dürfte sich der Stabilisierung der Wall Street am Freitag zunächst anschliessen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,7 Prozent höher auf 14 175 Punkte. Damit setzt er sich wieder von der 14 000-Punkte-Marke ab, an die er am Mittwoch fast zurückgefallen war. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 2,5 Prozent im Minus. An der Wall Street schafften der Dow und die Nasdaq-Indizes gestern nach schwachem Start noch den Dreh ins Plus. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management half vor allem die Entspannung bei den Ölpreisen dem Aktienmarkt. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat gestern weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Für Beruhigung sorgten am Donnerstag robuste Daten vom Arbeitsmarkt und der Umstand, dass die Rendite für zehnjährige Staatspapiere nicht mehr so stark anzog. Zuletzt war unter anderem befürchtet worden, dass deutlich steigende Zinsen die Finanzierungskosten der wachstumsorientierten Technologie-Werte erhöhen können. Ferner verringern anziehende Zinsen den heutigen Wert der hohen Gewinne, den die Tech-Unternehmen in der Zukunft erwirtschaften wollen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,25 Prozent auf 34 583,57 Punkte zu. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,43 Prozent auf 4500,21 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg nach zuletzt herben Rückschlägen nun um 0,23 Prozent auf 14 531,81 Punkte.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenausklang nach dem schwachen Vortag kaum von der Stelle bewegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 lag kurz vor Handelsende leicht im Plus. Auf Wochensicht steuert der Indikator damit auf ein Minus von knapp drei Prozent zu. Ebenfalls leichte Gewinne verzeichnete der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen und konnte damit einen Teil seiner Verluste in dieser Woche ausgleichen, liegt aber immer noch knapp zwei Prozent unter dem Niveau von vergangener Woche. In Hongkong ging es mit dem Markt dagegen etwas nach unten - der dortige Leitindex Hang Seng büsste rund ein halbes Prozent ein.

DAX 14078,15 -0,52% XDAX 14199,83 0,34% EuroSTOXX 50 3802,01 -0,59% Stoxx50 3733,49 -0,12% DJIA 34583,57 0,25% S&P 500 4500,21 0,43% NASDAQ 100 14531,81 0,23%

Bund-Future 156,92 +0,06%

Euro/USD 1,0856 -0,22% USD/Yen 123,98 0,03% Euro/Yen 134,59 -0,19%

Brent 99,90 -0,68 USD WTI 95,72 -0,31 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN ----------

- BERENBERG HEBT CTS EVENTIM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 80 (70) EUR - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 35 (44) EUR - 'BUY' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 184 (168) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 23 (26) EUR - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 66 (70) EUR - 'SELL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VITESCO AUF 37 (39) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT K+S AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 44,50 (12,50) EUR - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 44 (47) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 32 (35,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - WDH/BAADER BANK SENKT BASF AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 60 (85) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT COVESTRO AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 53 (75) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT FUCHS PETROLUB AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 40 (50) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT K+S AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 33 (30) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT LANXESS AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 69 (79) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 29 (33) EUR - 'ADD' - WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR H&R AUF 6,50 (8,50) EUR - 'ADD'

- BARCLAYS HEBT MONCLER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 60 (56) EUR - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 125 (140) SEK - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES HEBT VOLUTION GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 480 (560) PENCE - JEFFERIES SENKT CREDIT AGRICOLE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11,20 (14,80) EUR - JEFFERIES SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 25 (31) EUR - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 67 (77) EUR - 'BUY' - JEFFERIES STARTET ALFEN MIT 'HOLD' - ZIEL 95 EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR OCI AUF 45 (30) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 540 (500) NOK - 'NEUTRAL' - RBC HEBT SODEXO AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 83 (84) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT SIKA AG AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 365 (380) CHF

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 07.00 Uhr: - Union bleibt nach Scheitern der Impfpflicht gesprächsbereit, um Kompromisslösung zu finden, Interview mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Fernsehsender Welt - Nato hält Berichte für Unsinn, wonach Moskau Soldaten und Material ausgehen könnten, Welt - Grünen-Politiker Robert Habeck und Annalena Baerbock laut Umfrage im Auftrag von Welt und ARD sind aktuell bei den Deutschen die beliebtesten Politiker, Welt - Nord-Stream-Experte Jens Hovsgaard gibt Deutschland eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine und erklärt, warum er die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene "Zeitenwende" anzweifelt, Interview, Welt - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) soll in Kiew selbst das Thema Geheimhaltung von Waffenlieferungen angesprochen haben, während die Ukraine als Priorität die Lieferungen selbst genannt und die Geheimhaltung gebilligt haben soll, Welt - Briece Teinturiers, Chef des Umfrageinstituts Ipsos hält in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl einen Sieg der rechtsextremen Poltikerin Marine Le Pen für ein realistisches Szenario, Interview, Welt - Michail Krutichin, Partner der russischen Energieberatungsfirma RusEnergy glaubt, dass bei einem Importstopp Europa als Abnehmer für Russland nicht ersetzbar wäre, Welt - Die US-Bank Goldman Sachs bietet früheren Partnern exklusiven Zugang zu dem neuen Fonds "1869" an, der in die privaten Fonds von Goldman Sachs Asset Management investiert, FT - Osterchaos an den Flughäfen absehbar: Den Fluggesellschaften fehlt nach der Corona-Ausdünnung das Personal, um den plötzlichen Ansturm der Fluggäste über die Ostertage zu bewältigen, Welt und Bild - Neuer Bosch-Chef Stefan Hartung warnt vor deutschem Ausstieg aus russischen Gaslieferungen, HB - Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich könnte die russlandfreundliche Haltung mehrerer Länder in eine neue Wirtschaftsordnung münden. Der Politiker lehnt eine Enquete-Kommission zu Russlandpolitik ab, HB - Top-Ökonomen loben Wirtschaftsminister Habeck (Grüne), Focus - Ansturm auf die Energieberatungsangebote der Verbraucherzentralen seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, Gespräch mit der Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Jutta Gurkmann, Augsburger Allgemeine - IG Metall will in Tarifverhandlungen angesichts der Teuerung kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen, Gespräch mit IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, Augsburger Allgemeine - Mediziner befürchten nach Scheitern der Corona-Impfpflicht Zuspitzung der Pandemie im Herbst bis hin zu neuen Lockdowns, Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, Augsburger Allgemeine - Büro-Chefin Andrea Verpoorten begründet Trennung von CDU-Chef Friedrich Merz mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen, Bild

bis 05.00 Uhr: - Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die Stromerzeugung schon bis 2035 auf Erneuerbare Energien umzustellen, stossen auf erhebliche Skepsis und Kritik des Koalitionspartners FDP, Bild - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will trotz des Scheiterns der Impfpflicht ab 60 Jahren im Bundestag weiter an einer Impfpflicht arbeiten, Bild - Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, räumt weiteren Versuchen zur Einführung einer Impfpflicht vorerst keine Chance n ein und gibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Mitschuld am Scheitern der Impfpflicht im Bundestag, Bild - Nach den Bund-Länder-Beratungen zu den Flüchtlingskosten in Folge des Ukraine-Krieges fordert der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, verstärkt die Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland zu beschlagnahmen, Rheinische Post - Nach den Bund-Länder-Beratungen zur Regelung der Fluchtbewegung aus der Ukraine hat die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, bessere Bedingungen für besonders schutzbedürftige Menschen gefordert, Rheinische Post - Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates: Laufzeiten bei Kohle und Atom wegen Ukraine-Krieg verlängern. Mehr als 20 Kraftwerke sollen 2022 vom Netz, Rheinische Post - Nach nur neun Wochen trennt sich der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz von der Leiterin seines Büros und Leitungsstab-Chefin in der CDU-Zentrale, Andrea Verpoorten, Bild

bis 23.55 Uhr: - Michael Kretschmer (CDU), sächsischer Ministerpräsidenten: Deutschland muss beim Ukraine-Krieg vermitteln, Spiegel - Simone Peters, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, fordert im Rahmen des Osterpakets Nachbesserungen zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. "Habeck steht vor einer wahren Herkulesaufgabe", Interview, BöZ - Benjamin Melman, CIO von Edmond de Rothschild, rät bei Risiko-Assets zur Vorsicht. "Die Situation ist fragil", BöZ - Die steigenden Zinsen bereiten Thomas Wolfensberger, Chef des Wohnungskonzerns Peach Property, kein Kopfzerbrechen, Interview, BöZ - Peter Kimpel, Leiter des Corporate- und Investment Bankings der Citigroup in Deutschland und Österreich: IPO-Markt bewegt sich hinter den Kulissen. Vorbereitungen auf Emissionen dauern an, BöZ - Stefan Schröder, Energierechts­experte und Part­ner der Kanzlei Hogan Lovells: Förderung wasserstoffbasierter Stromspeicher geplant, Gastbeitrag, BöZ - Christoph Schalast, Managing Partner bei Schalast Law Tax: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und M&A, Gastbeitrag, BöZ - Christian Baldauf, rheinland-pfälzischer CDU-Vorsitzender, fordert wegen Ahr-Katastrophe den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), HB

bis 21.00 Uhr - Ukraine: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) selbst bat in Telefonat mit Minister Resnikow um Einstufung von Waffenlieferungen als geheim - Bundesverteidigungsministerium stellt Verlauf von Gespräch anders dar, Welt - Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hat mit scharfer Kritik an Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) auf das Scheitern einer gesetzlichen Corona-Impfpflicht reagiert, HB - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: "Putin ist ein Kriegsverbrecher", Interview, HB - Stefan Hartung, neuer Bosch-Chef: "Mich bringt der Krieg auch aus der Fassung", Interview, HB - Axa-Chef Thomas Buberl: "Es gibt viele dunkle Wolken am Himmel", Interview, HB - Luxemburger Schifffahrtsbehörde entzieht mutmasslicher Oligarchen-Jacht ?Rahil? Anmeldezertifikat, Hat ein Geschäftsmann aus dem Raum Trier Oligarch Arkadi Rotenberg geholfen, EU-Sanktionen zu umgehen?, SWR - Bundeswirtschaftsministerium will Cloud-Projekte von 26 Unternehmen mit bis zu 750 Millionen Euro fördern, HB - Linken-Angeordnete Sahra Wagenknecht hat Sorge, dass Lauterbach mit der Union doch noch einen Kompromiss zur Impfpflicht findet, Welt - Ratepay-Gründerin Miriam Wohlfarth und Ratepay-Chefin Nina Pütz: "Ein CEO muss Schwächen zeigen", Interview, HB

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN ----------

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update 10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk (online) 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/22 06:30 JPN: Insolvenzen 03/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 02/22 09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 02/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 02/22 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 02/22 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Österreich, Rumänien SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk Deutsche Bahn AG und Vodafone zum Ausbau des Mobilfunknetzes entlang der Bahnstrecken 09:00 Bundestag: Erste Lesung Steuerentlastungsgesetz 2022 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Nach Scheitern einer allgemeinen Impfpflicht + Infektionsgeschehen + 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Lothar H. Wieler, Präsident Robert Koch-Institut (RKI) und Gernot Marx, Präsident Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) + 12.00 Online-Geberkonferenz für die globale Impfinitiative Covax + 14.00 Online-Pk Geschäftsführer von Gavi Seth Berkley und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zu den Ergebnissen 12:00 UKR/FIN: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoansprache vor dem finnischen Parlament DEU/GBR: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft Premierminister Boris Johnson + ca. 16.30 gemeinsame Pk

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.00 Uhr Spanien Industrieproduktion, Februar Monatsvergleich +0,5 -0,1 Jahresvergleich +1,7 +1,7 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA --- Keine marktbewegenden Daten erwartet ---

