Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach dem Stabilisierungsversuch zum Wochenabschluss zeichnen sich im Dax am Montag wieder Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt etwa ein Prozent tiefer auf 14 148 Punkte. Damit tendiert er wieder in Richtung seines Vorwochentiefs bei 14 027 Punkte in Sichtweite der runden Marke von 14 000 Punkten. Vor allem die Technologiewerte waren im US-Handel am Freitag unter Verkaufsdruck geraten. Im Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 wackelt nun auch die mittelfristige 50-Tage-Linie, nachdem er zuletzt an der Rückkehr über die langfristige 200-Tage-Linie gescheitert war. Die Straffung der Geldpolitik dämpfe weiter die Risikofreude der Anleger, heisst es bei der Bank Credit Suisse. Insgesamt bleiben sie aber für Aktien optimistisch - trotz steigender Anleiherenditen und damit attraktiver gewordener Anlagealternativen. Eine weitere Belastung kommt aus Asien: Dort stehen die chinesischen Aktienmärkte am Montagmorgen unter Druck, da die Konjunktursorgen vor allem angesichts der Covid-Ausbrüche zunehmen. Für politische Verunsicherung sorgt derweil die Wahl in Frankreich. Denn bei den Nachbarn wird es nun Ende des Monats erneut ein Stichwahl-Duell zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt geben. Ein Sieg Le Pens wäre für Deutschland und Europa ein Schock mit bedeutungsschweren Folgen. Le Pen stellt die seit Jahrzehnten enge Zusammenarbeit mit Berlin in Frage und strebt eher nach Kooperation mit anderen Euroskeptikern wie Budapest oder Warschau.

USA: - DOW IM PLUS, TECHS SCHWÄCHELN - Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt und damit verbundene Sorgen um die Geschäftsentwicklung haben den Tech-Aktien am Freitag einmal mehr zu schaffen gemacht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten. Der Dow legte um 0,40 Prozent auf 34 721,12 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt dies jedoch ein Minus von 0,28 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,27 Prozent auf 4488,28 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,41 Prozent auf 14 327,26 Punkte. Sein Wochenminus beläuft sich auf 3,6 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Konjunktursorgen haben am Montag auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. So nähren die umfangreichen Corona-Lockdowns sowie steigende Verbraucherpreise in China die Bedenken hinsichtlich der Kauflaune der Menschen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank zuletzt um mehr als zwei Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um knapp zweieinhalb Prozent nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte fast ein Prozent tiefer.

DAX 14283,67 1,46% XDAX 14234,99 0,25% EuroSTOXX 50 3858,37 1,48% Stoxx50 3788,81 1,48% DJIA 34721,12 0,40% S&P 500 4488,28 -0,27% NASDAQ 100 14327,26 -1,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,77 -0,42%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0886 0,08% USD/Yen 124,86 0,47% Euro/Yen 135,92 0,55%

ROHÖL:

Brent 100,28 -2,50 USD WTI 95,69 -2,57 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- BMW-Chef Oliver Zipse sieht Chip-Knappheit bis 2023 andauern, Interview, Neue Zürcher Zeitung

- Experten: Fracking-Gas könnte Deutschland von Russland unabhängig machen, Bild

- CSU-Vize Manfred Weber fordert sofortiges Öl- und Kohle-Embargo gegen Russland und massive Waffenlieferungen an die Ukraine "bis an die Schmerzgrenze für uns Europäer", Bild TV

- Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Aussenpolitiker, Ralf Stegner, warnt davor, dass massive Waffenlieferungen an die Ukraine zu einer Verlängerung des Krieges und damit des Leidens der Zivilbevölkerung führen könnten, Bild TV

- Der 2020 zur Fahndung ausgeschriebene Ex-Wirecard Vorstand Jan Marsalek soll in einer besonders gesicherten Nachbarschaft in Moskau untergetaucht sein und möglicherweise bis heute dort leben, Bild

- Das Umweltbundesamt hält als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine den Ersatz von russischem Erdgas durch Kohle für unvermeidbar, warnt aber davor, grundsätzlich Klimaziele infrage zu stellen, Interview mit dem Präsidenten des Amtes, Dirk Messner, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ein Bundesratsvorstoss für höhere Strafen bei Mietwucher trifft bei der Bundesregierung auf Widerspruch, Bild

- Bundesweit haben Behörden mindestens 642 Verfahren wegen Abrechnungsbetrug bei Corona-Testzentren eingeleitet, HB

- Mindbody, der Eigentümer der Fitnessplattform ClassPass, plant einen Börsengang, da die Nachfrage nach persönlichen Workouts steigt, Interview mit Unternehmenschef Josh McCarter, FT

- Der frühere belgische Ministerpräsident und Europa-Abgeordnete Guy Verhofstadt ist empört über das langsame Tempo, mit dem die EU gegen Russland vorgeht, Interview, Welt

- SPD-Vize Thomas Kutschaty fordert staatliche Beteiligungen an Unternehmen in Schlüsselindustrien, um diese zu schützen und beim ökologischen Umbau zu unterstützen, Interview, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat der Bundesregierung mangelnden Kooperationswillen bei der Verabschiedung des geplanten Sondervermögens für die Bundeswehr vorgeworfen, Gespräch, ARD

- In der Debatte um die Lieferung deutscher "Marder"-Schützenpanzer an die Ukraine hat die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein Waffengeschäft mit Ost-Partnerländern vorgeschlagen, Gespräch, Rheinische Post

- Der Spätaussiedlerbeauftragte der Bundesregierung und Präsident des Bundes der Vertriebenen, Bernd Fabritius, sieht keinen Rückhalt für kriegsverherrlichende und kremlfreundliche Demonstrationen unter Russlanddeutschen, Gespräch, Welt

- Corona-Folgen treffen prekär Beschäftigte besonders hart, Rheinische Post

- FDP und Grüne gegen Verbot russischer Flaggen auf Demonstrationen, Welt

- "Wir hören nicht auf, wenn der Krieg vorbei ist", Gespräch mit Gründern von Geflüchteten-Job-Plattform Willi Prettl und Alexander Wittker, HB

- "Alarmstufe Rot für die EZB", Gastbeitrag von Ex-EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark, HB

- Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn, hat die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert, Gespräch, Bild

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat eine Bundesratsinitiative der CSU gestoppt, mit der Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) die Mietpreisbremse verschärfen wollte, Bild

- Union kritisiert Bundesfamilienministerin Spiegel (Grüne) wegen Verhalten in der Flutkatastrophe 2021, Bild

- Stagflation mit anderen Vorzeichen, Gastbeitrag von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater, FAZ

- Wut ist kein guter Ratgeber, Gastbeitrag von Ökonom Ingo Pies, FAZ

- "Dann gehen bei uns die Lichter aus", Gespräch mit Leuchtstoffwerk

Breitungen-Chef Wolfgang Eisenberg über die Abhängigkeit von Russengas und Fehler der Vergangenheit, FAZ

- "Die Leute kaufen viel zu viel Insektengift", Gespräch mit Reckhaus-Chef Hans-Dietrich Reckhaus, FAZ

- Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), fordert von der Bundesregierung mehr Einsatz für die Ukraine und gegen Russland, ZDF

