DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern dürfte der Dax wieder über 14 100 Punkten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Gründonnerstag gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent im Plus auf 14 147 Punkte. Tags zuvor hatte sich wenig getan, nachdem der Dax am Dienstag noch zeitweise auf ein Vierwochentief von 13 887 Punkten abgesackt war. Kursgewinne an der Wall Street und in Asien liefern ein Erholungsargument, auch wenn vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag sicher keine grossen Wetten zu erwarten sind. Die EZB muss auf immer grössere Herausforderungen reagieren. Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig und datenabhängig vorgehen. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Notenbänker einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Eine Leitzinserhöhung wird zunehmend zum Jahresende erwartet.

USA: - ERHOLT - Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Nach einem trägen Handelsbeginn nahmen die Kurse immer mehr Fahrt auf. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz erneut überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anzogen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss um 1,01 Prozent auf 34 564,59 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt 1,2 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,4 Prozent nach oben und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte um 0,8 Prozent zu.

DAX 14076,44 -0,34% XDAX 14103,44 0,76% EuroSTOXX 50 3827,96 -0,09% Stoxx50 3761,31 0,14% DJIA 34564,59 1,01% S&P 500 4446,59 1,12% NASDAQ 100 14217,29 1,99%

Bund-Future 155,75 +0,19%

Euro/USD 1,0908 0,17% USD/Yen 125,34 -0,22% Euro/Yen 136,72 -0,08%

Brent 108,69 -0,09 USD WTI 103,74 -0,51 USD

- Aus Sorge vor einer Falle des russischen Geheimdienstes FSB soll der Bundesnachrichtendienst Kreisen zufolge ein Treffen mit dem Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek ausgeschlagen haben, FT

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht sich vehement gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will aufgrund des Klimaschutzes künftig keine staatlichen Zuschüsse für Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotor (Plug-in-Hybride) mehr zahlen, Funke-Mediengruppe

- Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) kritisiert die Absage der Ukraine an einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Funke-Mediengruppe

- Der Bund der Steuerzahler lehnt eine Neuauflage des Solidaritätszuschlags zur Finanzierung der Folgen des Ukraine-Kriegs strikt ab, Rheinische Post

- "Wir haben bessere Zahlen, aber Oracle macht bessere Bilanzpressekonferenzen", Gespräch mit SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner, HB

- Cisco warnt vor globalen Risiken, Gespräch mit Firmenchef Chuck Robbins, HB

- Nach abgeschlossener Übernahme des niederländischen Fondshauses NN Investment Partners kündigt Goldman Sachs eine Expansion in Europa an, Gespräch mit Julian Salisbury, globaler Assetmanagement-Ko-Chef und Satish Bapat, NN-Investment-Partners-CEO, BöZ

- Der Waffenhersteller Heckler & Koch fordert von der Politik mehr Berechenbarkeit für sein Exportgeschäft, Gespräch mit Firmenchef Jens Koch, HB

- Dirk Rossmann: "Er ist mehr der Kopf und ich bin der Bauch", gemeinsames Gespräch mit Rossmann-Geschäftsführer Raoul Rossmann, FAZ

- "Putin versteht nur die Sprache der Stärke", Gespräch mit estnischem Verteidigungsminister Kalle Laanet, HB

- "Im Massenmarkt sehe ich keine grossen Gefahren", Gespräch mit Commerzbank-Privatkundengeschäft Thomas Schaufler über die Entwicklung der Nachfrage nach Baufinanzierungen, HB

- Die im Zuge des Wirecard-Skandals unter Druck geratene Bafin- Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald kämpft nun offenbar auch vor Gericht um ihren Job, HB

- Putins Krieg kann mit einem langsamen Ausstieg aus russischen Energieträgern nicht zugunsten der Ukraine beeinflusst werden, Gastbeitrag von Wirtschaftsweiser Veronika Grimm, HB

- "Die Blockchain ist ein Gamechanger", Gespräch mit Bitkraft-Partner Malte Barth, BöZ

- In der Altenpflege herrscht grosses Unverständnis darüber, dass es in Deutschland vorerst keine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben wird, Gespräch mit BPA-Präsident Bernd Meurer, FAZ

- Volkswagen Pkw plant mit der Verkaufsexpertin Imelda Labbé erstmals die Berufung einer Frau in den Markenvorstand, Business Insider

- Bundeswirtschaftsministerium will Kaufprämie für Plug-in-Hybride Ende 2022 streichen, FAZ

- Die Energieökonomin Claudia Kemfert warnt davor, den Klimaschutz zu vernachlässigen, Gespräch, Watson

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich strikt gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eindringlich vor einem Embargo russischer Energieimporte gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Im Kampf gegen die Corona-Pandemie handelt die Ampel-Koalition aus Sicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) zu leichtfertig, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts des Ukraine-Krieges warnt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) davor, dass aus der sogenannten Querdenker-Szene zunehmend eine pro-russische Bewegung werden könnte, Gespräch, Rheinische Post

- Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, sieht NRW vor einem Regierungswechsel, Gespräch, Rheinische Post

- Der Bund der Steuerzahler hat eine Neuauflage des Solidaritätszuschlags zur Finanzierung der Folgen des Ukraine-Kriegs strikt abgelehnt, Gespräch mit Präsident Reiner Holznagel, Rheinische Post

- Die Grünen haben angesichts wachsender Ausgaben des Bundes wegen des Ukraine-Kriegs die Absage der Ampel-Koalition an Steuererhöhungen und das Festhalten an der Schuldenbremse infrage gestellt, Gespräch mit Fraktionsvize Lisa Paus, Rheinische Post

- Im Streit um die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine hat Grossbritannien den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erhöht, Gespräch mit James Heappey, Staatssekretär für die Streitkräfte, Welt

- Union wirft Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor, "Marionette" von Putin zu sein, Gespräch mit Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU), Bild

- Die Reise dreier Ausschussvorsitzender des Bundestags in die Ukraine ist zuvor auf Widerstände im Kanzleramt gestossen, Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Rheinische Post

- Der deutsche Einzelhandel warnt vor weiteren Zwangsschliessungen, falls sich die Corona-Infektionslage nach dem Sommer wieder verschlechtern sollte, Gespräch mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Rheinische Post

- Nach zahlreichen Vorratseinkäufen in den vergangenen Wochen glaubt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), dass die Zeit des Hamsterns von Lebensmitteln vorbei ist, Gespräch, Rheinische Post

- Handelsverband HDE: Auslieferung von Winterkleidung verzögert sich deutlich, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Rheinische Post

- Wegen der steigenden Staatsausgaben im Zuge der Ukraine-Krise fordert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lisa Paus, eine Abkehr von der Schuldenbremse und Steuererhöhungen für Gutverdiener, Gespräch, Bild

