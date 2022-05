----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS FESTER - Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax am Dienstag wieder über die Marke von 14 000 Punkten steigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,66 Prozent höher auf 14 057 Punkte. Die Vorgaben spielten dabei eine wichtige Rolle, sagten Börsianer am Morgen. In Asien stehen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Der Dow Jones Industrial hatte es am Vorabend immerhin knapp ins Plus geschafft. "Der Dax kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - UNEINHEITLICH - Geprägt von einem unruhigen Hin und Her hat sich der US-Aktienmarkt am Montag schwergetan. Nach der deutlichen Erholung vom Freitag überschatteten nun wieder Wachstumssorgen angesichts schwacher Konjunkturdaten aus China und den USA. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss 0,08 Prozent höher auf 32 223,42 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,39 Prozent auf 4008,01 Zähler nach.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag leicht zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor Handelsende 0,3 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng um 2,2 Prozent nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland verzeichnete Gewinne von rund 0,9 Prozent. Hoffnungen auf mögliche Lockerungen der strikten Corona-Beschränkunen in China sorgten für etwas Rückenwind.

DAX 13964,38 -0,45 XDAX 14020,90 -0,31 EuroSTOXX 50 3685,34 -0,49 Stoxx50 3603,29 -0,05 DJIA 32223,42 0,08 S&P 500 4008,01 -0,39 NASDAQ 100 12243,58 -1,16

RENTEN:

Bund-Future 153,40 -0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0441 0,07 USD/Yen 129,3870 0,18 Euro/Yen 135,0905 0,26

ROHÖL:

Brent 114,00 -0,24 USD WTI 113,83 -0,37 USD

- EU schlägt verpflichtende Installation von Solaranlagen auf Dächern vor, FT

- Sektorübergreifende Koalition aus Unternehmen, darunter Unilever, Zurich, Sanofi und Uber, hat die EU aufgefordert, den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 zu verbieten und damit den Druck auf die Autoindustrie vor einer entscheidenden Abstimmung zu erhöhen, FT

- Boeings Entscheidung zum Umzug des Hauptquartiers stösst bei Gewerkschaftsvertretern auf Kritik, FT

- UN-Generalsekretär Antonio Guterres bemüht sich um ein Abkommen mit Russland, der Türkei und anderen Ländern, um ukrainische Getreideexporte wieder für den Weltmarkt zu öffnen, WSJ

- Nach den Stimmverlusten in Nordrhein-Westfalen wollen führende Funktionäre ihren Vorsitzenden Tino Chrupalla (AfD) von einer erneuten Kandidatur abhalten, Welt

- Spaniens Aussenminister Jose Manuel Albares Bueno spricht sich für mehr Waffen für die ukrainische Regierung aus, Interview, Welt

- Die ukrainische Antonov Airlines will offenbar von Deutschland aus weitermachen, Flughafen Leipzig-Halle als Zentrale geplant, Welt

- CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareiss sieht in Deutschland einen "Feldzug gegen das Auto", Bild

- Grenke erwirbt Franchisefirmen in USA und Singapur, BöZ

- "Ich bin so pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr", Gespräch mit Börge Brende, Präsident des World Economic Forum, HB

- "Das tut richtig weh", Gespräch mit dem stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Johannes Vogel, HB

- "Die Zinswende ist ein sehr gutes Signal", Gespräch mit R+V-Chef Norbert Rollinger, HB

- Die Welt in Rezessionsgefahr, Gastbeitrag von Ex-IWF-Chefvolkswirt Kenneth Rogoff, HB

- "Das Monetäre hat die Börse im Griff", Gespräch mit DJE-Gründer Jens Ehrhardt, BöZ

- "Ein herber Schlag für den Welternährungsmarkt", Gespräch mit Agrarökonom Thomas Glauben über die Folgen von Protektionismus für den Hunger in der Welt, FAZ

- Juso-Chefin Jessica Rosenthal will nach NRW-Wahl kleinere Einkommen entlasten, Gespräch, HB

- Chemiefirma OQ Chemicals wird zum Verkauf gestellt - Rivale Perstorp kurz vor Verkauf, HB

- Nach dem Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen hat die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher Rückschlüsse auf die nächste CDU-Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2025 zurückgewiesen, Gespräch, Rheinische Post

- Die finnische Botschafterin Anne Sipiläinen hat keine Angst vor russischen Gegenmassnahmen wegen des angekündigten Beitritts Finnlands und Schwedens zur Nato, Gespräch, Welt Fernsehen

- Angesichts wachsenden Widerstands in den Bundesländern warnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor einem Scheitern des 9-Euro-Tickets, Gespräch, Bild

- Die CDU will sich stärker um die Anliegen der Autofahrer in Deutschland kümmern, Gespräch mit Thomas Bareiss, verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bild

- Bund ist schon jetzt Hauptfinanzier des Öffentlichen Nahverkehrs, FAZ

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht keine Anzeichen für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs und warnt sogar vor einer Eskalation, Gespräch, RTL

