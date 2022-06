----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSGEWINNE ERWARTET - Dank der starken Wall Street winkt im Dax am Freitag ein neues Hoch seit Ende März. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,9 Prozent höher auf 14 620 Punkte. Sein bislang kaum spürbares Wochenplus würde er damit auf gut ein Prozent ausbauen. Allerdings steht am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht an, der letztlich den Wochenausgang bestimmen dürfte.

USA: - BÖRSEN AUF VIERWOCHENHOCH - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem leichteren Start kräftig zur Erholung angesetzt. Marktbeobachter nannten als Gründe schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft und Auftragsdaten aus der Industrie, die die Anleger mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbank (Fed) etwas beruhigen dürften. Hinzu komme, dass die Ölallianz Opec+ ihre Fördermenge im Sommer deutlich erhöhe. Laut Andreas Lipkow, Marktexperte bei Comdirect, kann dies dazu beitragen, die Inflationsdynamik zu reduzieren und den Kostendruck der Unternehmen zu mindern. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging letztlich mit plus 1,33 Prozent auf 33 248,28 Punkte aus dem Handel.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag von der kräftigen Erholung der US-Börsen profitiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,25 Prozent zu. Auch in Australien präsentierten sich die Aktienmärkte freundlich. Im Fokus steht im Tagesverlauf der Arbeitsmarktbericht aus den USA. In China und Hongkong ruhte der Handel am Freitag wegen eines Feiertages.

DAX 14485,17 1,01 XDAX 14582,75 1,47 EuroSTOXX 50 3795,13 0,95 Stoxx50 3652,52 0,40 DJIA 33248,28 1,33 S&P 500 4176,82 1,84 NASDAQ 100 12892,89 2,75

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 150,26 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0748 0,01 USD/Yen 129,8620 0,00 Euro/Yen 139,5770 0,02

ROHÖL:

Brent 117,17 -0,44 USD WTI 116,26 -0,61 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zuversichtlich für Corona-Instrumentarium im Herbst, ZDF-Heute Journal

- Ukrainischer Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk: Deutsche Waffen zügig liefern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält Rückkehr zur Schuldenbremse 2023 für unwahrscheinlich, Neue Osnabrücker Zeitung

- DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel: 5,35 Prozent mehr Rente nicht genug, Neue Osnabrücker Zeitung

- Streit um 12 Euro Mindestlohn: DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell wirft Union "unanständigen" Schlingerkurs vor, Neue Osnabrücker Zeitung

- IW-Chef Michael Hüther für 42-Stunden-Woche statt späteren Renteneintritt, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt Start-up-Strategie vor. Wagniskapital-Quote für Rentenversicherungen und Einkommensteuer-Reform geplant, HB

- Uwe Cantner, Vorsitzender der Expertenkommission der Bundesregierung für Forschung und Innovation (EFI), Rafael Laguna de la Vera, Chef der Bundesagentur für Sprunginnovation ("Sprind"), Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, und der FDP-Abgeordnete begrüssen Start-up-Strategie von Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne), HB

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei Organspende für neuen Anlauf zur Widerspruchslösung, ARD-Hauptstadtstudio

bis 23.45 Uhr:

- Für BNP Paribas liegt im deutschen Corporate & Investment Banking der Fokus auf Wachstum, Gespräch mit Frank Vogel, Chef CIB Germany, BöZ

- Die Corestate-Gruppe hat über ihren Stratos-Immobilienfonds Unternehmen aus dem Umfeld des Adler Konzerns mit Darlehen in dreistelliger Millionenhöhe versorgt, HB

- Bosch investiert mehr in Start-ups, Gespräch mit Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Robert Bosch Venture Capital, HB

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält die Omikron-Subvariante, die sich derzeit in Portugal rasant ausbreitet, für "ansteckender und gefährlicher" als die ursprüngliche Omikron-Variante BA1, Gespräch, ZDF

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) davor gewarnt, Corona-Massnahmen zu beschliessen, ohne laufende Evaluierungen abzuwarten, Gespräch, Rheinische Post

- "In Moskau ist eine moralische Epidemie ausgebrochen", Gespräch mit Schriftsteller Wladimir Sorokin, HB

- Wie globale Hungerkrisen wirken, Gastbeitrag von Ex-Ifo-Chef Hans-Werner Sinn, HB

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht den Vorstoss von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine konzertierte Aktion gegen die hohe Inflation kritisch, Umfrage, BöZ

- Der Kohlenstoffblase den Kampf ansagen, Gastbeitrag von Right-Geschäftsführern Sebastian Müller und Hannah Helmke, BöZ

- "Erholung eine Bärenmarkt-Rally", Gespräch mit LBBW-Stratege Uwe Streich, BöZ

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Sicherung der Energieversorgung begrüsst, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, den Koalitionspartner FDP von einer Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes und der Maskenpflicht überzeugen zu können, Gespräch, ZDF

- Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei EVP im Europaparlament, hat das geltende Prinzip der Einstimmigkeit in der EU kritisiert, Gespräch, ZDF

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet im Herbst und Winter grosse gesellschaftliche Auseinandersetzungen über die Folgekosten des russischen Kriegs gegen die Ukraine, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr:

- Hohe Inflation: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert Entlastungen für Familien, Interview, HB

- Vor IMK-Abschluss: Landesinnenminister bekräftigen Forderung nach mehr Geld vom Bund für Bevölkerungsschutz, Rheinische Post

- Zehn Prozent mehr Fahrgäste am ersten Tag des 9-Euro-Tickets in Nürnberg, Welt

- Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), hat mehr Munitionsbeschaffung für die Bundeswehr angemahnt, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verzeichnet die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), eine veränderte Stimmung unter den Bundeswehrsoldaten, Gespräch, Rheinische Post

- Unmittelbar vor der Abstimmung im Bundestag über die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro erhebt der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung, Gespräch, Welt

- Der Virologe und ehemalige WHO-Pandemiebeauftragte Klaus Stöhr hat den Plan von Gesundheitsminister Lauterbach zu einer breiten Auffrischungs-Impfoffensive für den Herbst kritisiert, Gespräch, Welt Fernsehen

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat vor der Entscheidung im Bundestag an diesem Freitag zur Mindestlohn-Erhöhung der Union vorgeworfen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "nur heisse Luft" übrig zu haben, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef des Münchener Forschungsinstitutes Ifo, Clemens Fuest, warnt vor einer Besteuerung möglicher Übergewinne der Mineralöl-Konzerne, Gespräch, Rheinische Post

- Einhundert Tage nach Kriegsbeginn hat Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) der Ukraine ihre Solidarität und eine lange Unterstützung auch mit weiteren Waffen zugesagt, Gastbeitrag, Bild

