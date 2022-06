---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,7 Prozent tiefer auf 14 555 Punkte. Tags zuvor war er im ruhigen Feiertagshandel mit zeitweise 14 709 Punkten fast an seine exponentielle 200-Tage-Linie herangelaufen, und hatte dabei das höchste Niveau seit Ende März erreicht. Die Durchschnittslinie gilt als Trendbarometer. Zuletzt darüber schliessen konnte der Dax Mitte Februar. An der Wall Street schmolzen die Kursgewinne am Montag nach dem europäischen Handelsende zusammen, nachdem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen die zuvor gute Laune der Anleger wieder etwas gedämpft hatte. Eigentlich hatten sie angesichts gelockerter Covid-19-Beschränkungen in den Metropolen Shanghai und Peking Grund zur Freude gehabt.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben nach ihrem Ende letzter Woche erlittenen Rückschlag wieder etwas zugelegt. Positive Impulse kamen am Montag aus China: Die gelockerten Covid-19-Beschränkungen in den Metropolen Shanghai und Peking schürten Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft. Gleichwohl nährten diese Erwartungen auch wieder die jüngsten Inflations- sowie Zinserhöhungssorgen, sodass die anfänglich noch deutlichen Aufschläge im Handelsverlauf merklich zusammenschmolzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte anfängliche Gewinne von rund 1 Prozent zwischenzeitlich komplett eingebüsst und schloss 0,05 Prozent höher bei 32 915,78 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,31 Prozent auf 4121,43 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,41 Prozent auf 12 599,63 Zähler.

ASIEN: - CHINA UND JAPAN IM PLUS; HONGKONG IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte in China und Japan am Dientag weiter zugelegt. Verluste gab es dagegen in Hongkong. Dort gab der Leitindex Hang-Seng-Index zuletzt rund ein halbes Prozent nach unten und büsste damit einen Teil der Gewinne vom Montag wieder ein. Weiter nach oben ging es mit dem japanische Leitindex Nikkei 225 , der kurz vor Handelsende 0,4 Prozent zuleget. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands zog um 0,3 Prozent an.

DAX 14653,81 1,34% XDAX 14616,86 0,94% EuroSTOXX 50 3838,42 1,45% Stoxx50 3678,19 0,85% DJIA 32915,78 0,05% S&P 500 4121,43 0,31% NASDAQ 100 12599,63 0,41%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 148,72 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0681 -0,14% USD/Yen 132,86 0,74% Euro/Yen 141,90 0,6%

ROHÖL:

Brent 120,16 +0,65 USD WTI 119,22 +0,72 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

- Kohl's befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf, der die Kaufhauskette mit rund 8 Milliarden Dollar bewerten könnte, WSJ - Johann Wadephul (CDU), stellvertretender CDU/CSU-Fraktionschef: Etwaige spanische Panzerlieferung nicht blockieren, Augsburger Allgemeine - Peter Wesjohann, Chef des Wiesenhof-Mutterkonzerns PHW, geht von weiteren Preissteigerungen im Supermarkt aus, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung - Einige Experten und Politiker fordern ein Zurück zur Atomkraft, Bild - Zerwürfnis im VW-Vorstand wegen Cariad. Aufsichtsrat stellt für Juli Ultimatum, HB - Die Deutsche Bank hat mehrere Hundert ihrer russischen IT-Experten nach Berlin übersiedeln lassen, HB - Höhere Preise in Hotels erwartet, Gespräch mit MHP-Chef Jörg Frehse, FAZ - "Unsere Simulationen zeigen, dass die Entwicklung in Portugal auch in Deutschland eintreten könnte" - und zwar in Form einer Corona-Sommerwelle", Gespräch mit Forscher Sebastian Müller von der TU Berlin, HB - Eine Reform der Schuldenbremse wäre sinnvoll, Gastbeitrag von Grünen-MdBs Jamila Schäfer und Sebastian Schäfer, HB - In der Debatte um das Abschöpfen von kriegsbedingten Gewinnmargen der Mineralölindustrie stellt sich die FDP klar gegen Überlegungen für eine so genannte "Übergewinnsteuer", wie sie von Teilen der SPD und Linken ins Gespräch gebracht wird, Gespräch mit FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr, Bild - Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), fordert neue Sanktionspakete gegen Russland, Gespräch, Welt - Das Bundesforschungsministerium will deutsch-chinesische Forschungskooperationen angesichts der massiven Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik kritisch prüfen, Welt - Das Bundeskartellamt dämpft Erwartungen der Politik an die Preiskontrolle bei Tankstellen, Gespräch mit Präsident Andreas Mundt, Rheinische Post - Modekette Orsay schliesst alle 130 Filialen in Deutschland, Rheinische Post

