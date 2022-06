Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach seinem Rückschlag an die 100-Tage-Linie dürfte der Dax am Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,3 Prozent höher auf 14 602 Punkte. Das bisherige Wochenhoch lag mit 14 709 Punkten knapp unter der exponentiellen 200-Tage-Linie auf dem höchsten Niveau seit Ende März. Gut Vorgaben kommen von der Wall Street, wo es nach dem europäischen Handelsende noch deutlich aufwärts ging. US-Finanzministerin Janet Yellen habe vor dem Finanzausschuss des Senats ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die hohe Inflation nun etwas zurückkomme, hiess es bei der Credit Suisse. Abgewogen werden am Markt nach wie vor die Risiken für das Wirtschaftswachstum, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem schwächeren Start ins Plus gedreht. Bis Handelsschluss bauten sie ihre Gewinne nach und nach sogar aus, obwohl die Anleger unverändert nervös sind. Die Stimmung schwankt zwischen Optimismus und Pessimismus, sodass ein klarer Trend an den Börsen weiterhin nicht erkennbar ist. Vielmehr zeigt das übergeordnete Bild aktuell eine Seitwärtsbewegung. Abgewogen werden nach wie vor die Risiken für das Wirtschaftswachstum, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Gewinn von 0,80 Prozent auf 33 180,14 Punkte. Damit schloss der bekannteste Wall-Street-Index knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 4160,68 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,89 Prozent auf 12 711,68 Zähler.

ASIEN: - NIKKEI, HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan und Honkgkong nach oben ging, gaben die Kurse in China überwiegend nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende knapp ein Prozent zu. In Hongkong konnte der Hang-Seng-Index getrieben von einer starken Entwicklung der Technologie-Titel zuletzt sogar knapp zwei Prozent zulegen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands verlor dagegen im späten Handel leicht an Boden.

DAX 14556,62 -0,66% XDAX 14597,83 -0,13% EuroSTOXX 50 3806,74 -0,83% Stoxx50 3669,19 -0,24% DJIA 33180,14 0,8% S&P 500 4160,68 0,95% NASDAQ 100 12711,68 0,89%

RENTEN:

Bund-Future 149,34 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0683 -0,19% USD/Yen 133,14 0,4% Euro/Yen 142,24 0,2%

ROHÖL:

Brent 121,15 +0,58 USD WTI 120,13 +0,72 USD

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert neue Handelsverträge mit Kanada und Indien, HB

- Der niedersächsische Klimaschutzminister Olaf Lies (SPD) fordert nach dem Ende des befristeten 9-Euro-Tickets eine dauerhaft günstige Lösung für den Nahverkehr, Interview, HB

- In der Debatte über die Corona-Politik für den Herbst hat FDP-Chef Christian Lindner deutlich gemacht, dass zuerst die geplante wissenschaftliche Beurteilung von Schutzmassnahmen abgewartet werden soll, ARD-Sendung "Maischberger"

- Reorg, der von der Private-Equity-Firma Warburg Pincus unterstützte Anbieter von Informationen über notleidende Kredite und Insolvenzen, hat Berater engagiert, um einen Verkauf des gesamten Unternehmens oder eines Teils zu prüfen, FT

- Auch der Bund der Steuerzahler drängt darauf, die Wirksamkeit des seit dem 1. Juni geltenden Tankrabatts zu überprüfen, Interview mit Verbandspräsident Reiner Holznage, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Tönnies-Konzern lobt die am Dienstag von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgestellten Eckpunkte für das staatliche Haltungskennzeichen für Fleisch, Interview mit Thomas Dosch, Leiter des Tönnies-Hauptstadtbüros, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Falls China in die Rezession rutscht, steuern wir auf die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu", Interview mit Kenneth Rogoff, Ökonom an der Harvard-Universität und ehemaliger Chefvolkswirt des internationalen Währungsfonds (IWF), Stern

- Linken-Verkehrspolitiker Bernd Riexinger für 9-Euro-Ticket bis Jahresende, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Landkreistagspräsident Reinhard Sager lehnt eine Fortschreibung des 9-Euro-Tickets ab, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- CDU-Parteichef Friedrich Merz: Hoffe auf Lösung ohne AfD in Thüringer Windrad-Streit, ZDF-Sendung Markus Lanz

- Bauernpräsident Joachim Rukwied: "Preise für Verbraucher werden weiter steigen", Passauer Neue Presse (PNP)

- "Das würden wir gar nicht zulassen", Gespräch mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Mercedes-Chef Ola Källenius über den Einfluss Chinas beim Autobauer und eine neue Rohstoffstrategie, HB

- Hamburger Volksbank baut sich als Vermieter auf, Gespräch mit Firmenchef Thorsten Rathje, BöZ

- Ökonom rät EZB zu kräftiger Zinserhöhung, Gespräch mit John Taylor, HB

- Partner für Deutschlands Zeitenwende, Gastbeitrag von Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Vereinigten Arabischen Emirate, HB

- Das Prüferurteil ist massgeblich für den Kapitalmarkt, Gespräch mit Klaus-Peter Naumann, Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer, über die Auswirkungen einer nicht testierten Bilanz und die Pflichten des Aufsichtsrats, BöZ

- Digitalisierungsrückstände im Back Office, Gastbeitrag von Ulrich Störk, Sprecher der Geschäfts­führung PwC Deutschland, BöZ

- Inflationsdivergenz deutet auf Euro-Anstieg hin, Gastbeitrag von Daniel Winkler, Multi Asset Strategist bei H&A Global Investment Management, BöZ

- Warum eine Übergewinnsteuer keine gute Idee ist, Gastbeitrag von Ökonomin Dominika Langenmay, FAZ

- EU-Taxonomie: Vergesst Kitas und Krankenhäuser nicht!, Gastbeitrag von KD Bank-Chef Ekkehard Thiesle, FAZ

- Das Umweltbundesamt hält angesichts des Booms beim 9-Euro-Monatsticket die Einführung eines dauerhaft günstigen Jahrestickets im Öffentlichen Personennahverkehr nach dem Vorbild Österreichs für möglich, Gespräch mit Verkehrsexpertin Katrin Dziekan, HB

- Der Verwaltungsratsvorsitzende des Immobilienkonzerns Adler Group, Stefan Kirsten, erwartet noch in diesem Jahr aus Immobilientransaktionen Liquiditätszuflüsse von gut einer Milliarde Euro für die angeschlagene Gruppe, Interview, HB

- Umfrage: Jeder zweite Deutsche für Kernenergie, Bild

- Umfrage: Grüne überholen die SPD, Bild

- Österreich schlägt nach dem Vorbild Grossbritanniens vor, die Prüfung von Asylanträgen in Drittstaaten auszulagern, Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Welt

- Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, plädiert angesichts steigender Preise für eine Mehrwertsteuerbefreiung bei bestimmten Lebensmitteln, Gespräch, HB

