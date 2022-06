----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITER ABWÄRTS - Belastet durch schwache US-Vorgaben dürfte auch der Dax mit einem Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Freitag rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer auf 14 083 Punkte. Damit würde er wieder unter die 50-Tage-Linie zurückfallen, die als Barometer für den mittelfristigen Trend aktuell seitwärts verläuft. Aus einem zwischenzeitlich klaren Wochenplus wäre ein Verlust von gut 2,5 Prozent geworden. Inflationsangst war auch das Hauptthema in New York. Die rekordhohe Teuerungsrate fernab der Komfortzone der Notenbanken hatte zuvor bereits die Europäischen Zentralbank (EZB) zur Ankündigung der Zinswende im Juli bewogen. Der Löwenanteil der Kursverluste in den USA fiel aber erst nach dem europäischen Handelsende an. In den USA warten die Anleger mit Sorge auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für Mai am Nachmittag, bevor in der kommenden Woche die US-Notenbank Fed wieder frische Signale sendet.

USA: - DEUTLICHES MINUS - Die Wachstumssorgen haben die US-Börsen wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes weiteten am Donnerstag ihre Vortagesverluste deutlich aus. Als Belastung erwiesen sich die jüngsten Entscheidungen und Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation bringt die Notenbanker der Eurozone zum Gegensteuern: So ist das Ende der konjunkturstützenden Netto-Anleihekäufe zum 1. Juli beschlossen, zudem wird es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine erste Zinserhöhung geben. Im September könnte ein weiterer Zinsschritt folgen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,94 Prozent auf 32 272,79 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,38 Prozent auf 4017,82 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,74 Prozent auf 12 269,78 Zähler ein.

ASIEN: - NIKKEI 225 IM MINUS, CSI 300 IM PLUS - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenausklang unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan deutlich nach unten ging, zogen die Kurse in China leicht an. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund eineinhalb Prozent ein. Auf Wochensicht würde der Index damit aber noch ein leichtes Plus ins Ziel retten. Auch in Hongkong gab es am Freitag Verluste, allerdings hielt sich das Minus beim Hang-Seng-Index in Grenzen. Er gab im späten Handel rund 0,2 Prozent nach. Im Wochenvergleich steht der Index damit rund dreieinhalb Prozent im Plus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands steuert mit einem leichten Anstieg am Freitag auf ein Wochenplus von zweieinhalb Prozent zu.

DAX 14198,80 -1,71% XDAX 14092,41 -1,99% EuroSTOXX 50 3724,45 -1,7% Stoxx50 3600,19 -1,35% DJIA 32272,79 -1,94% S&P 500 4017,82 -2,38% NASDAQ 100 12269,78 -2,74%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 147,69 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0637 0,18% USD/Yen 133,88 -0,35% Euro/Yen 142,41 -0,16%

ROHÖL:

Brent 122,25 -0,82 USD WTI 120,77 -0,74 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Bundesagentur für Arbeit rechnet für das laufende Jahr mit knapp zwei Milliarden Euro Defizit, HB

- Der scheidende Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, warnt vor Fachkräftemangel und kritisiert weitgehende Streichung der Hartz-IV-Sanktionen, HB

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant Steuererleichterungen für Immobilienkäufer, HB

- EU will die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen verringern, HB

- Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss fordert von SPD Aufarbeitung der Russland-Politik, HB

- Facebook-Betreiberin Meta überdenkt Finanzierung von Nachrichten; Verträge mit grossen US-Tageszeitungen könnten womöglich nicht erneuert werden; das soziale Netzwerk will stattdessen mehr in andere kreativere Produkte investieren, WSJ

- Inflation und Pandemie: Kliniken rechnen mit hohen Zusatzkosten, Augsburger Allgemeine

- Burkhard Blienert (SPD), Drogenbeauftragter der Bundesregierung, für neue Debatte über Umgang mit Alkohol, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- "Das System ist am Ende, wir müssen es ändern", Gespräch mit der Meinungsforscherin Chloé Morin über die Politikverdrossenheit in Frankreich, Welt

- Gespräch mit der Epidemiologin Maylin Meincke über die durch den Klimawandel womöglich wachsende Gefahr von tropischen Krankheiten auch in Deutschland, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Porsche setzt in der Halbleiterkrise auf direkte Gespräche mit Chipproduzenten, Gespräch mit Beschaffungsvorständin Barbara Frenkel, BöZ

- Sonderprüfung bei Oyak Anker Bank, BöZ

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in die Ukraine gereist, Rheinische Post

- EU will Rohstoff-Abbau in Europa fördern, HB

- BA-Chef kritisiert Ende der Hartz-Sanktionen, Gespräch mit Detlef Scheele, HB

- "Auch Elon Musk wäre in Deutschland pleitegegangen", Gespräch Software-Unternehmen Rafael Laguna de la Vera, HB

- "Wir messen uns nicht nur mit Tesla", Gespräch mit VW-Personalchef Gunnar Kilian, HB

- Warum eine Übergewinnsteuer keine gute Idee ist, Gastbeitrag von Ifo-Chef Clemens Fuest

- Immer kleinere Immobilienprämie, Gastbeitrag von Wüest Partner-Manager Karsten Jungk und Robert Weinert, BöZ

- "Es gilt, die Dynamik bei der Inflation zu brechen", Gespräch mit Natixis-Europa-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, BöZ

- Der "neue" Governance-Kodex - alles gelungen?, Gastbeitrag von Wirtschaftswissenschaftler Christian Strenger, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Im Europäischen Parlament sorgt für Ärger, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das Votum des Parlaments zum Verbrenner-Aus, kritisieren, Gespräch mit Jens Gieseke, verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Gruppe, Welt

- Der Düsseldorfer Wirtschaftsexperte Justus Haucap hat die per Spritsteuersenkung angepeilte Entlastung der Autofahrer scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

- Der Lehrerverband hat wegen der erwarteten starken Zunahme der Corona-Infektionen im Herbst schon jetzt Konsequenzen gefordert und zugleich die FDP scharf kritisiert, Gespräch mit Verbandschef Heinz-Peter Meidinger, Rheinische Post

- Finanzpolitiker der Berliner Ampel-Koalition haben die angekündigte vorsichtige Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) begrüsst, Rheinische Post

- Der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene Affenpocken-Impfstoff Imvanex ist nicht lieferbar, Gespräch mit Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Rheinische Post

- Eon und RWE halten trotz der von Christian Lindner geforderten Debatte über längere Laufzeiten am Atomausstieg fest, Rheinische Post

- Hitler-Vergleich von Polens Präsident Duda sorgt für internationale Debatte, Bild

- Die Mineralölkonzerne BP und Total haben sich gegen Vorwürfe gewehrt, den Tankrabatt nicht an die Kunden weiterzugeben, Bild

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnt angesichts des anhaltenden Streiks an Unikliniken vor schwerwiegenden Folgen für Patienten, Gespräch, Rheinische Post

- Umfrage: Jeder sechste Deutsche muss wegen der Inflation Mahlzeiten ausfallen lassen, Bild

- Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Berater von Angela Merkel, Christoph Heusgen, hat die Telefonate von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Zuge des Ukraine-Konfliktes verteidigt, Gespräch, T-Online

- Der Ökonom Sebastian Dullien fordert angesichts steigender Kraftstoffpreise eine Sonderbesteuerung von Öl-Konzernen, Gespräch, Bild

- Bundesumweltministerium erteilt Rückkehr zur Kernkraft klare Absage, HB

- Ukrainischer Sondergesandte Oleksij Tschernyschow: Ukraine erwartet bei EU-Beitritt "keine Hintertür", Gespräch, ZDF

- Die Türkei hindert nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit 104 deutsche Staatsangehörige an der Ausreise nach Deutschland, Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung

(AWP)