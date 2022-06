----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART - Nach den kräftigen Kursverlusten zum Wochenausklang ist am Montag keine Stabilisierung in Sicht. Angesichts hoher Inflationsraten, Zinsängsten und damit verbundenen Konjunktursorgen geht der Kursrutsch des Dax wohl weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,65 Prozent tiefer auf 13 535 Punkte. Damit rückt das Mai-Tief von 13 380 Punkten näher. Die Verluste seit dem Zwischenhoch vor einer Woche erhöhen sich wohl auf fast 1200 Punkte. Die hohe Inflation schürt global die Zinsangst. Als zusätzliche Sorge kommen drohende Lockdowns in China hinzu, wo am Wochenende in Peking und Shanghai wegen erneuter Corona-Ausbrüche erneut Massentests durchgeführt wurden.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Inflations- und Konjunktursorgen haben am Freitag die jüngste Talfahrt der US-Börsen beschleunigt. Die Inflationsrate in den USA kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine unveränderte Inflationsrate von 8,3 Prozent erwartet. Zudem fiel die Stimmung der Verbraucher im Juni angesichts der hohen Inflation auf ein Rekordtief. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 2,73 Prozent auf 31 392,79 Punkte ein. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 4,58 Prozent.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Die Sorge vor kräftigen Zinserhöhungen angesichts der hohen Inflation dämpft die Kauflaune weiterhin stark. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag kurz vor Handelsende 2,8 Prozent ein. Auch in Hongkong gab es deutliche Verluste. Der Hang-Seng-Index sank ebenfalls um 2,8 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 1,3 Prozent nach.

DAX 13761,83 -3,08 XDAX 13791,87 -2,13 EuroSTOXX 50 3599,20 -3,36 Stoxx50 3510,73 -2,48 DJIA 31392,79 -2,73 S&P 500 3900,86 -2,91 NASDAQ 100 11832,82 -3,56

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 146,80 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0491 -0,29 USD/Yen 135,0615 0,47 Euro/Yen 141,6860 0,20

ROHÖL:

Brent 120,21 -1,80 USD WTI 118,83 -1,84 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Grossbritanniens-Finanzaufsichtsbehörde setzt Credit Suisse nach einer Serie von Skandalen auf Beobachtungsliste, FT

- "Landwirtschaftliche Produkte müssten 30 Prozent mehr kosten", Interview mit dem Präsidenten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, Hubertus Beringmeier, WAZ

- Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann kritisiert die Strategie der deutschen Autobauer, in der durch unterbrochene Lieferketten stockenden Produktion vor allem teure Modelle zu bauen, Interview, WAZ

- Deutschlands grösste Gewerkschaft IG Metall sieht die Tarifpartner mit der Rekordinflation überfordert und die Bundesregierung in der Pflicht, mehr zu tun, Interview mit Gewerkschaftschef Jörg Hofmann, WAZ

- Angesichts der Häufung an Flugausfällen in Deutschland fordert die FDP, dass die Bundespolizei stärker für die Sicherheitskontrollen eingesetzt wird, Tagesspiegel

- Viele ukrainische Flüchtlinge kehren nach Überzeugung des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk Deutschland wieder den Rücken, weil sie sich hier nicht willkommen fühlen, Bild TV

- Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, begrüsst die Initiative von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Vorgehen gegen hohe Spritpreise, Interview, Rheinische Post

- Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sollte bei Besuch in der Ukraine konkrete Waffenlieferungen zusagen, Bild TV

- Regierungsberater Axel Börsch-Supan: Ampel ist zu grosszügig zu Rentnern, Interview, Bild

- Ökonom Jens Südekum: "Statt sinkender Spritpreise können sich die Öl-Konzerne über Millionengewinne freuen - für die letztlich die Steuerzahler aufkommen müssen", Bild

- Die Überlegungen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken zur Einführung von Fahrverboten sorgen für Kritik aus der FDP und Union, Bild

- Biontech-Chef Ugur Sahin kritisiert fehlende Impfstrategie, Interview, HB

- "Dann kostet der Liter Benzin drei Euro", Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geht im Interview mit der Bundesregierung hart ins Gericht, denn sein Bundesland ist vom Öl-Embargo gegen Russland besonders betroffen, Welt

- "Wir haben eine richtige Verteidigungsmentalität", Interview mit Kai Sauer, Staatssekretär für Aussen- und Sicherheitspolitik im finnischen Aussenministerium, Welt

- Corona: "Früher oder später stecken sich alle an", Interview mit Reinhold Förster, Immunologe und Direktor des Instituts für Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Vize-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Welt

- Hunderte westliche Firmen haben sich laut Insidern in Russland grosszügige Rückkaufrechte gesichert, Welt

- "Es geht der EZB nicht um Preisstabilität", Interview mit Kritiker der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und des Euro-Systems Markus C. Kerber, Welt

- "Der Krieg wird auch an die Tür der Deutsche klopfen", Interview mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir Klitschko, Bild

bis Sonntag 20.30 Uhr

- Im Streit um den Tankrabatt droht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Mineralölkonzernen mit der Verschärfung des Kartellrechts, Spiegel

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zeigt sich offen für die von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplante Verschärfung des Kartellrechts zur Bekämpfung zu hoher Spritpreise, Interview, Rheinische Post

- Bundesregierung will Hermes-Bürgschaften für Getreide-Transporte und Geld für neue Züge zusagen, Interview mit dem Schienenbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), HB

- Ein vollständiger Abbau der kalten Progression in diesem Jahr würde laut dem Institut der deutschen Wirtschaft 15 Milliarden Euro kosten, HB

- Das Digitalministerium wird sich künftig mit anderen Ressorts der Bundesregierung abstimmen müssen, um die Digitalpolitik zu gestalten, HB

- Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Daniela Kluckert (FDP), fordert angesichts steigender Spritpreise trotz Tankrabatts Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, gegen die Mineralölkonzerne vorzugehen, Interview, HB

- FDP und CDU üben heftige Kritik an den Sprit-Kartell-Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Interview mit dem stellvertretenden FDP-Fraktionschef Christoph Meyer und der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion Julia Klöckner (CDU), Welt

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordert die im Bundestag vertretenen Parteien auf, die von ihm geplante Verschärfung des Kartellrechts zu unterstützen, Interview, Welt

- Der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE), Justus Haucap, wirft dem Bundeskartellamt Versäumnisse bei der Untersuchung der Raffinerie- und Mineralölbranche vor, Interview HB

- BMW erwägt den Mini aus chinesischer Produktion auf den US-Markt zu bringen, HB

- Das grosse Software-Update für die elektrischen ID-Modelle von Volkswagen ist bis heute bei Kunden älterer IDModelle nicht angekommen, HB

- Der Neobroker Trade Republic hat intern eine Umstrukturierung inklusive Stellenstreichungen angekündigt, HB

- Trotz massiver Zweifel an seiner Effizienz will die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang an dem sogenannten Tankrabatt festhalten, Interview, ARD "Bericht aus Berlin"

- Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder bezweifelt, dass sich die Lieferketten jemals komplett erholen, Interview, FAZ

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält die Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), im Streit um den Tankrabatt das Kartellrecht zu stärken, grundsätzlich für richtig, Interview, ZDF, "Berlin direkt"

