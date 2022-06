---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Die Stabilisierung im Dax dürfte am Dienstag zunächst weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13 322 Punkte. Am Ende der vergangenen Woche hatte der Dax die Marke von 13 000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem er von seinem Monatshoch bei 14 709 Punkten über zehn Prozent verloren hatte. Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. An der Wall Street wurde tags zuvor feiertagesbedingt nicht gehandelt, und entsprechend ruhig sei der Handel in Asien, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mit tendenziell steigenden Kursen habe man sich aber dem positiven Trend in Europa sowie der elektronisch gehandelten US-Futures angeschlossen.

USA: - FEIERTAG - Die US-Aktienbörsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien ist es am Dienstag an den wichtigsten Aktienmärkten nach oben gegangen und das zum Teil deutlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende fast zweieinhalb Prozent auf 26 396 Punkte zu. Auch in Hongkong zogen die Kurse deutlich an. Hier stand der Hang-Seng-Index im späten Handel rund eineinhalb Prozent im Plus. Nicht ganz so hoch fielen die Kursgewinne in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt 0,4 Prozent.

DAX 13265,60 1,06% XDAX 13274,14 0,85% EuroSTOXX 50 3469,83 0,91% Stoxx50 3399,09 1,11% DJIA 29888,78 -0,13% (Freitag) S&P 500 3674,84 0,22% (Freitag) NASDAQ 100 11265,99 1,24% (Freitag)

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 143,37 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0527 0,16% USD/Yen 135,06 -0,03% Euro/Yen 142,17 0,12%

ROHÖL:

Brent 115,25 +1,12 USD WTI 111,52 +1,96 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 7.00 Uhr

- Deutschlands Verbraucherschützer unterstützen die Pläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für ein vorzeitiges Aus der staatlichen Kaufprämie für E-Autos, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ralf Damde, Vizechef des DB-Regio-Gesamtbetriebsrats, will Ausgleich für Mehrbelastung durch 9-Euro-Ticket, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Polizei-Gewerkschafter Andreas Rosskopf: Wohl kein schwarzer Block bei G7-Gipfel, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Wolfram König, Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), mahnt mehr Tempo bei Endlagersuche an, The Pioneer

bis 5.00 Uhr

- Angesichts der wachsenden Sorge vor Engpässen bei der Gasversorgung rechtfertigt der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek den kurzfristig verstärkten Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung, Interview, Rheinische Post

- Angesichts der wachsenden Sorge vor Gas-Engpässen schlägt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, Anreize für private Verbraucher zum Energiesparen vor, Interview Rheinische Post

- Neuer Bund-Länder-Konflikt: Die Länder verlangen, dass der Bund die Kosten für Corona-Bürgertests über den 30. Juni hinaus weiter tragen soll, Bild

- Die Union im Bundestag will Mineralölkonzerne zur Offenlegung ihrer gesamten Preiskalkulation verpflichten, Welt

- Laut INSA-Meinungstrend sackt die SPD in der Wählergunst mit nur noch 19,5 Prozent weiter ab, Bild

- Um die Braunkohle-Kraftwerke länger laufen lassen zu können, stoppt RWE die Frühverrentung von Mitarbeitern, Rheinische Post

- Der Energieexperte des RWI-Forschungsinstituts in Essen, Manuel Frondel, hält angesichts der Gaskrise eine Verlängerung von Atomkraft-Laufzeiten für sinnvoll, Rheinische Post

bis 22.45 Uhr

- Der britische Premier-League-Club Newcastle United ist am Offensivspieler Thorgan Hazard von Borussia Dortmund interessiert, Bild

- Nach dem Hackerangriff im März ist der Inkassodienstleister Lowell

wieder voll handlungsfähig, der Schaden sei zudem gering, Gespräch mit Holger Taubmann, Chef der DACH-REgion, BöZ

- Einmalzahlungen in der aktuellen Tarifrunde vermieden eine Lohn-Preis-Spirale und liessen angesichts der hohen Unsicherheit über die weitere Entwicklung Anpassungsspielräume, Interview mit Ifo-Chef Clemens Fuest, BöZ

- EZB strafft Geldpolitik zu spät, Interview mit Ifo-Chef Clemens Fuest, BöZ

bis 21.00 Uhr

- Die niedersächsische Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg will nach der anstehenden Landtagswahl am 9. Oktober ein landesweites "Klimaticket" für die Bürger im Regionalverkehr schaffen, Interview, FAZ

- Auch die Einzelhändler Kaufland und Lidl prüfen nun, das Aufladen von Elektroautos vor ihren Discountmärkten kostenpflichtig zu machen, HB

- Auch um Branchengrössen wie dem Bezahldienst Paypal Paroli bieten zu können, sprechen Kreditinstitute hierzulande hinter den Kulissen darüber, wie sie ihre

Bezahlangebote neu sortieren können. Dabei könnten auch die Gemeinschaftsunternehmen Paydirekt (Giropay) und Euro Kartensysteme (Girocard) zumindest teilweise zusammengeführt werden, HB

- Union und FDP für Kurswechsel bei der Atomkraft angesichts drohenden Gasengpasses, Interview u.a. mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), HB

- Commerzbank-Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk favorisiert die österreichische Juristin und Personalvorständin der Erste Group Bank Sabine Mlnarsky als Nachfolgerin der zum Jahresende ausscheidenden Personalvorständin Sabine Schmittroth, FAZ

- Entgegen Befürchtungen von Reisenden und Warnungen von Fluggesellschaften kommt eine Untersuchung von Strategy&, der Strategieberatung von PWC, zu dem Schluss, dass Aufschläge für Sustainable Aviation Fuel (SAF) - also Kerosinalternativen, die Airlines künftig beimengen müssen - nicht zum grossen Hemmnis für Flugbuchungen werden, FAZ

- Simon Klein, Leiter Passive Sales bei der ETF-Sparte Xtrackers des Vermögensverwalters DWS rechnet mit einem weiterhin schnellen Wachstum des Gesamtmarktes, vor allem in Europa, Interview, BöZ

tv/

(AWP)