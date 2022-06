Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax dürfte am Donnerstag wieder mit Verlusten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,4 Prozent tiefer auf 13 096 Punkte. Am Dienstag war er mit 12 965 Punkten auf den tiefsten Stand seit März abgesackt, bevor er sich letztlich wieder etwas stabilisierte. Die Kraft für einen neuen Erholungsversuch fehlt aber angesichts mauer Anlegerstimmung. Auch die Wall Street kann sich nicht von ihrem niedrigen Niveau absetzen. Der US-Notenbankchef hat mit seiner Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats nicht wirklich zu besserer Stimmung beigetragen. Zwar bezeichnete er die US-Wirtschaft als "sehr stark", und sie könne die Erhöhungen des Leitzinses wegstecken. Er musste jedoch auf Nachfrage eingestehen, dass eine Rezession infolge höherer Zinsen "sicherlich eine Möglichkeit" ist.

USA: - MINIMALE VERLUSTE - Nach ihrer Vortageserholung haben sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte knapp behauptet. Konjunktursorgen lasten insgesamt aber weiter auf der Stimmung. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem knappen Minus von 0,15 Prozent bei 30 483,13 Punkten. Zum Handelsstart war der Leitindex um 1,2 Prozent ins Minus abgerutscht, hatte sich aber rasch erholt und bis kurz vor Handelsende in positivem Territorium verbracht. Der marktbreite S&P 500 sank letztlich um 0,13 Prozent auf 3759,89 Zähler. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 verlor 0,16 Prozent auf 11 527,71 Punkte.

ASIEN: - CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS, NIKKEI 225 IM MINUS - In Asien haben am Donnerstag die Kurse an den wichtigsten Aktienmärkten grösstenteils angezogen. So stieg der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands im späten Handel rund 0,7 Prozent. der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt fast eineinhalb Prozent. In Japan gab der Nikkei 225 kurz vor Handelsende dagegen leicht nach.

DAX 13144,28 -1,11% XDAX 13127,33 -0,95% EuroSTOXX 50 3464,64 -0,84% Stoxx50 3396,65 -0,54% DJIA 30483,13 -0,15% S&P 500 3759,89 -0,13% NASDAQ 100 11527,71 -0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 145,15 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0568 0,02% USD/Yen 135,40 -0,62% Euro/Yen 143,10 -0,59%

ROHÖL:

Brent 109,89 -1,85 USD WTI 104,22 -1,97 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Umfrage: Mehrheit sieht Verhältnis zu Russland dauerhaft beschädigt, Zeitschrift Internationale Politik

- Kultusminister wollen Kampf gegen Lehrermangel verstärken, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Nach mehr als zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen fordert Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, eine bundesweite Erfassung des Lernstands in den Schulen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 5.00 Uhr

- Die Union geht mit Bahnchef Richard Lutz hart ins Gericht, Interview mit Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU), Rheinische Post

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europa-Parlamentes, David McAllister, fordert den an diesem Donnerstag beginnenden EU-Gipfel zu umfassenden Reformen auf, Interview, Rheinische Post

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europa-Parlamentes, David McAllister, fordert "harte Kante gegen das Regime im Kreml", Interview, Rheinische Post

- Der langjährige Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, warnt vor unrealistischen Erwartungen an Energiewende und erneuerbare Energien und hält die bisherige Umweltpolitik für gescheitert, Gastbeitrag, Bild

- Deutschland werden laut Prognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft bis 2031 fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen, Bild

bis 23.45 Uhr

- Der Accenture-Strategy-Berater Sven Kromer lehnt pauschale Gebühren für Retouren im Online-Modehandel ab und favorisiert differenzierte Modelle, Interview, BöZ

- Der Vorstandsvorsitzende von Continental, Nikolai Setzer, ist zuversichtlich, dass das Produktportfolio des Dax-Konzerns für den Elektro-Wandel der Autoindustrie geeignet ist. Neue Anforderungen an Reifen und Schläuche böten die Möglichkeit, sich zu differenzieren, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr

- NBC Universal von Comvast und Google von Alphabet sind die beiden Top-Kandidaten für eine Partnerschaft mit dem Streamdienst Netflix, der einen werbeunterstützten Bereich aufbauen möchte, WSJ

- Stadtwerke warnen angesichts steigender Gaspreise vor Zahlungsausfällen und einer Insolvenzwelle, Interview mit Ingbert Liebing, Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen, FAZ

- Lithium-Mangel wird zum Risiko für den geplanten E-Auto-Boom laut Berechnungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, HB

- Die FDP unterstützt den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Einschränkung der kostenlosen Bürgertests, hält anlassbezogene Tests aber weiterhin für sinnvoll, Interview mit Fraktionschef Christian Dürr, Welt

- Mit Evelyn Palla soll eine dritte Frau in den Bahn-Vorstand einziehen. Die bisherige Finanzchefin der Fernverkehrssparte soll künftig das neu geschaffene Ressort Regio verantworten, Wiwo

- Laut Berechnungen des Pflegeexperten Heinz Rothgang für die Krankenkasse DAK-Gesundheit ist die Finanzierungslücke in der sozialen Pflegeversicherung 2022 wohl noch höher als bisher veranschlagt, HB

- Der Personalsoftware-Spezialist Personio strebt auf längere Sicht einen Börsengang an, Interview mit Gründer Hanno Renner, HB

- Die Niederlande wollen trotz der Gaskrise die heimische Förderung aus dem grossen Gasfeld Groningen lediglich als letztes Mittel verlängern und setzen erst einmal auf Kohle, Interview mit Wirtschafts- und Klimaministerin Micky Adriaansens, FAZ

- Bernhard Langer, Stratege bei der amerikanischen Fondsgesellschaft Invesco, hält eine Fortsetzung des Abschwungs am Aktienmarkt für möglich, Interview FAZ

