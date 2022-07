----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Dreh ins Plus am Vortag dürfte der Dax am Mittwoch vor den US-Inflationsdaten wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent tiefer auf 12 845 Punkte. Die US-Aktienmärkte hatten nach anfänglichen Gewinnen schwächer geschlossen. Dem dürfte der Dax folgen. Zurückhaltung prägt vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA das Geschehen. Laut dem Marktbeobachter Michel Hewson vom Broker CMC werden diese noch nicht die erhofften Entspannungssignale senden. Er erwartet die Inflation auf einem erneuten 40-Jahreshoch. Dies würde den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhalten. Laut Hewson waren daher im New Yorker Späthandel wieder Sorgen über ein verlangsamtes Wachstum und schnelle geldpolitische Straffungen in den Mittelpunkt gerückt.

USA: - VERLUSTE - Die Anleger an den US-Börsen haben vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten doch noch kalte Füsse bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Dienstag um 0,62 Prozent auf 30 981,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,92 Prozent auf 3818,80 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,97 Prozent auf 11 744,99 Punkte. Damit weiteten die US-Börsen ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste etwas aus.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag leicht zugelegt. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,8 Prozent. Vor US-Inflationszahlen am Nachmittag prägt allerdings Zurückhaltung das Geschehen an den Märkten.

DAX 12905,48 0,57 XDAX 12808,14 -0,19 EuroSTOXX 50 3487,05 0,44 Stoxx50 3512,02 0,36 DJIA 30981,33 -0,62 S&P 500 3818,80 -0,92 NASDAQ 100 11744,99 -0,97

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 152,66 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0036 -0,03 USD/Yen 137,0570 0,13 Euro/Yen 137,5460 0,12

ROHÖL:

Brent 99,48 -0,01 USD WTI 95,66 -0,18 USD

PRESSESCHAU

- Digitalminister Volker Wissing (FDP) will mit seiner Strategie insbesondere in den dünn besiedelten Regionen den Glasfaserausbau oberirdisch schneller vorantreiben/Branchenverbände äussern Kritik, Welt - Nur 22 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland sind weiblich, ergibt der Global Gender Report des Weltwirtschaftsforums, Welt - Fintech-Party ist nach dem Einbruch der Kapitalmärkte erst einmal vorbei. Investoren stellen harte Bedingungen bei Finanzierungsrunden, erklärt David Kuczek vom Berliner Start-up-Finanzierer HV Capital, Welt - Netflix will mit grossen Filmstudios die Verträge neu verhandeln, um Inhalte auf eine werbefinanzierte Version des Dienstes stellen zu können, WSJ - Neuer britischer Finanzminister Nadhim Zahawi will in der kommenden Woche einige Reformen vorstellen, mit denen börsennotierten Unternehmen die Finanzierung in Grossbritannien erleichtert werden soll, FT - Snap will seinen Nutzern erlauben, ihr Design von Krypto-Tokens im Augmented-Reality-Filter zu zeigen, FT - Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht keine Chance auf Verhandlungen mit Russland, Stern - FDP-Fraktionsgeschäftsführer Johannes Vogel ruft nach AKW-Inventur und "Kernkraftgipfel", Redaktionsnetzwerk Deutschland - Han Steutel, Präsident des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller: Solidarabgabe für Krankenkassen verfassungswidrig, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Der Energie-Branchenverband BDEW lehnt die Verlängerung der Laufzeiten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland ab, Interview mit Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Kerstin Andreae, Rheinische Post - In der Debatte um die Priorisierung im Falle einer Gasnotlage betont SPD-Vorsitzende Saskia Esken den Vorrang von Privathaushalten vor der Industrie, Interview, Rheinische Post - DIHK-Chef Adrian sendet Energiespar-Appell an Verbraucher und Unternehmen: "Es drohen echte Versorgungsengpässe und unserer gesamten Wirtschaft eine Krise in unbekanntem Ausmass", Interview, Rheinische Post - In der Diskussion um die Priorisierung im Falle eines Versorgungsengpasses mit Gas betont der Aussenhandel die Systemrelevanz von Kühlketten, Interview mit dem Präsidenten des Aussenhandelsverbandes, Dirk Jandura, Rheinische Post - Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop hat Überlegungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zurückgewiesen, den Vorrang privater Haushalte bei der Zuteilung von Gas im Falle eines dramatischen Energiemangels zu überdenken, Interview, HB - Auch der Anleihemarkt steht in diesem Jahr unter Druck. Bei Staatsanleihen liegt nun das Schlimmste hinter uns, meint Holger Mertens von Nikko Asset Management. In der Eurozone bevorzugt er italienische Staatsanleihen gegenüber Bunds, Interview, BöZ - Union und Liberale verstärken den Druck auf SPD und Grüne, einer Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zuzustimmen. "Es darf keine Kilowattstunde leichtfertig verschenkt werden, wenn wir im Winter in eine Notlage kommen sollten.", Interview mit dem energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, Welt - Grossteil der Patienten mit Long-Covid-Symptomen war laut Datenauswertung des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung vor der Infektion bereits wegen Vorerkrankungen in ärztlicher Behandlung, Bild - Das Bundesumweltministerium (BMUV) weist die Forderung von FDP und CDU nach einer Laufzeitverlängerung der noch bestehenden Atomkraftwerke scharf zurück, HB - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht sich angesichts der aktuellen Herausforderungen bei der Energieversorgung für längere Laufzeiten der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke (AKW) aus, Gespräch, HB - Nach politischem Streit um Ringtausch: Deutschland und Polen kurz vor Einigung über Panzerlieferung, Business Insider - Euro-Gruppen-Chef Paschal Donohoe erwartet keine Rezession in diesem Jahr. Er ist zuversichtlich, dass die Währungsunion gegen eine neue Krise gewappnet ist, Interview, HB - Ann Lipton, Rechtsprofessorin an der Tulane University in New Orleans, sieht auf aktueller Datenbasis keinen rechtlich nachvollziehbaren Grund für den Rückzug von Elon Musk vom Twitter-Kauf, Interview, FAZ

