Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Der Dax kann seine Stabilisierung zu Wochenbeginn wohl fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 12 912 Punkte. Damit läuft der zweite Erholungsversuch vom Tief seit November 2020 bei 12 390 Punkten, auf das der Dax Anfang Juli abgerutscht war. Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und niedrigere mittelfristige Inflationserwartungen in der Umfrage der Uni Michigan hätten die Risikofreude der Anleger wieder belebt, hiess es bei der Commerzbank. Entsprechend war die Wall Street deutlich erholt ins Wochenende gegangen. Die Erwartungen an den Zinsschritt der US-Notenbank Ende Juli sind laut der Commerzbank zuletzt deutlich milder geworden. Fest gerechnet werde zwar mit 0,75 Prozent, die Wahrscheinlichkeit eines 1-Prozent-Schritts sei aber deutlich gesunken. Zunächst steht an diesem Donnerstag erst einmal die weitere Geldpolitik der Europäer im Fokus. Es wird erwartet, dass die EZB die geldpolitische Wende vollziehen und den Leitzins anheben wird.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Freitag einen Erholungskurs eingeschlagen. Verantwortlich dafür waren in erster Linie robuste Konjunkturdaten. So steigerte der Einzelhandel seine Umsätze im Juni stärker als erwartet. Ferner verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im Juli überraschend und deutlich. Zudem schwächte sich der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern im Juni erneut ab. Darüber hinaus nahm die Furcht vor einem zu straffen Vorgehen der Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation etwas ab. Der Dow Jones Industrial zog nach fünf Verlusttagen in Folge nun um 2,15 Prozent auf 31 288,26 Punkte an. Auf Wochensicht gab der Leitindex damit um 0,16 Prozent nach. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,92 Prozent auf 3863,16 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 11 983,62 Punkte nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind mit Gewinnen in die Woche gestartet. Rückenwind kommt von der Wall Street, wo am Freitag Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und niedrigere mittelfristige Inflationserwartungen bessere Stimmung gesorgt hatten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um gut ein Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann mehr als zweieinhalb Prozent. Auch an den Börsen in Südkorea und Australien ging es nach oben. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.

DAX 12864,72 +2,76% XDAX 12854,78 +2,01% EuroSTOXX 50 3477,20 +2,37% Stoxx50 3495,81 +2,07% DJIA 31288,26 +2,15% S&P 500 3863,16 +1,92% NASDAQ 100 11983,62 +1,83%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,15 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0090 +0,02% USD/Yen 138,31 -0,14% Euro/Yen 139,55 -0,12%

ROHÖL:

Brent 101,89 +0,73 USD WTI 98,01 +0,42 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Regierung rechnet mit regionalen Gas-Notlagen im Winter. Interne Bund-Länder-Gespräche im Kanzleramt, MPK bei Gas-Stopp aus Russland geplant, Bild

- Oyun-Erdene Luvsannamsrai, Premierminister der Mongolei, rechnet mit Baustart er zweiten Gas-Pipeline zwischen China und Russland im Jahr 2024, FT

- Boeing-Chef Dave Calhoun ist zuversichtlich, dass Flugzeuge des Typs 787 Dreamliner bald wieder ausgeliefert werden können. Kein konkreter Zeitplan, FT

- Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi): Für Ältere womöglich fünfte Impfung sinnvoll, Augsburger Allgemeine

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführers des Städte- und Gemeindebunds, sieht 365-Euro-Jahresticket positiv; Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU) nicht, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU) kritisiert Corona-"Panikmache", Neue Osnabrücker Zeitung

- Bauernpräsident Joachim Rukwied fürchtet Ernteeinbussen wegen trockenen Hitzewetters, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Anthony Robert Lee, Sprecher der Protestbewegung "Landwirtschaft verbindet Deutschland": Bald wieder massive Landwirte-Demos in Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang fordert Moratorien für Energiesperren und Wohnungskündigungen, ARD-Sendung Anne Will

- CSU: Bundeswehr muss wieder zu Abschreckung beitragen können, Münchner Merkur

- Klimaforscher Mojib Latif befürchtet drei Grad Erderwärmung, Mediengruppe Bayern

- Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, warnt vor verschärften Querdenker-Demos im Herbst, HB

bis 20.30 Uhr:

- Nach einem starken Personalabbau in der Pandemie geht die Lufthansa nun wieder verstärkt auf die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gespräch mit Personalvorstand Michael Niggemann, HB

- "Restrukturieren heisst nicht nur Kosten drücken", Gespräch mit Underberg-Vorstand Michael Soehlke, HB

- Deutsche Unternehmen im Ausland bemängeln hiesige Energiewende-Strategie, Welt

- Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine fordert Bundeskanzler Olaf Scholz eine "geopolitische Europäische Union", Gastbeitrag, FAZ

- IW-Studie: In mehr als der Hälfte der 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands liegt auf dem Tankstellenmarkt eine beherrschende Stellung der grossen Mineralölkonzerne vor, Rheinische Post

- Die Bundeswehr ist nach Ansicht des obersten Heeresgenerals nicht ausreichend für die Landes- und Bündnisverteidigung gerüstet, Gespräch mit Alfons Mais, HB

- Qonto steht vor Übernahme von Penta, HB

- Zwanghafter Öko-Anbau ist verantwortungslos, Gastbeitrag von Copenhagen Consensus Centers,Präsident Björn Lomborg, HB

- In der SPD wächst angesichts zunehmender Spannungen in der Ampel-Koalition die Sorge um die Handlungsfähigkeit des Regierungsbündnisses, Gespräch mit Fraktionsvize Detlef Müller, Welt

- Nach Massnahmen zur Stützung einkommensschwacher Haushalte angesichts stark steigender Energiepreise fordert die CDU, dass auch die Mittelschicht stärker entlastet wird, Gespräch mit Fraktionsvize Andreas Jung, Welt

- Die AfD rechnet im Herbst als Folge steigender Energiepreise mit mehr Zustimmung für ihre Forderung nach einem Ende der Sanktionen gegen Russland, Gespräch mit dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla, ZDF

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat an die FDP appelliert, sich einem Moratorium für Strom- und Gassperren wegen nicht bezahlter Rechnungen nicht zu verschliessen, Gespräch, RTL/NTV

- Inflationsbekämpfung ist langwierig, Gastbeitrag von Deka-Bank-Chefvolkswirt Ulrich Kater, FAZ

- "Wir hatten zum guten Zeitpunkt kein Geld", Gespräch mit Clark-Gründer Christopher Oster, FAZ

(AWP)