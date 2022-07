Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 13 214 Punkten. An der Wall Street reagierten die Anleger positiv auf die Fortsetzung der Zinswende und Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Die Fed erhöhte die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte. In der Pressekonferenz habe Powell eine "perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung sowie den Übergang zu einer Betrachtung 'von Sitzung zu Sitzung' avisiert", erklärten die Analysten Elmar Völker und Thomas Meissner von der Landesbank LBBW. Die Finanzmarktakteure hätten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl der Fed gewertet.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Mit einer Erleichterungs-Rally haben die US-Börsen am Mittwoch auf Aussagen des Fed-Chefs nach einer weiteren deutlichen Zinserhöhung reagiert. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,37 Prozent auf 32 197,59 Punkte. Andere grosse Indizes legten noch stärker zu. Zwar erhöhte die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte, der US-Leitzins liegt nunmehr in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Einige Aussagen von Jerome Powell machten den Anlegern aber Mut.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FREUNDLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte nach den Zinssignalen der US-Notenbank stützten auch in Asien die Kurse. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,6 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent sank. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,2 Prozent.

DAX 13166,38 0,53 XDAX 13231,63 1,12 EuroSTOXX 50 3607,78 0,91 Stoxx50 3610,75 0,36 DJIA 32197,59 1,37 S&P 500 4023,61 2,62 NASDAQ 100 12601,47 4,26

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 155,35 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0207 0,12 USD/Yen 135,4135 -0,85 Euro/Yen 138,2235 -0,77

ROHÖL:

Brent 107,20 0,58 USD WTI 98,16 0,90 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Ramona Pop, Vorständin der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse abschaffen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Etwa 75 000 Russen in Ukraine-Krieg getötet oder verletzt, CNN

- Geplante Acker-Stilllegung: Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats fordert Aussetzung von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne), Neue Osnabrücker Zeitung

- Chinesische Regierung setzt darauf, dass Banken Immobilienentwicklern mit Krediten über umgerechnet rund 150 Milliarden Dollar zur Fertigstellung von Objekten unterstützen, FT

bis 23.45 Uhr:

- Fresenius sucht Partner für Helios-Expansion, Gespräch mit Wolfgang Hofmann, Leiter Strategie und M&A, HB

- "Corona war nur eine Sonderkonjunktur", Gespräch mit Eurofins-Chef Gilles Martin, FAZ

- Die Bundesregierung hat seit Pandemiebeginn insgesamt 677,4 Millionen Covid-19-Impfdosen bestellt, Welt

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat den betroffenen Bundesändern im Kampf gegen die Waldbrände seine Unterstützung zugesagt, Gespräch, Rheinische Post

- Putins Krieg zeigt, dass unser Kontinent bei kritischen Rohstoffen strategische Unabhängigkeit erreichen muss, Gastbeitrag von EIB-Präsident Werner Hoyer, HB

- Lokalwährungsanleihen zeigen sich robust, Gastbeitrag von Yasmine Ravai, Senior Portfolio Manager EM Debt, Eurizon SLJ Capital, BöZ

- "Für Banken haben die Risiken zugenommen", Gespräch mit Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet angesichts anhaltender personeller Engpässe nicht mit einer Entspannung am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt, Gespräch mit Firmenchef Stefan Schulte, Börse Online

- Angesichts der Waldbrände in Deutschland will die SPD die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Katastrophenschutz weiter verbessern, Gespräch mit Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese, Rheinische Post

- Zum Schutz vor Waldbränden mahnt die deutsche Holzindustrie eine bessere Gefahrenabwehr an, Gespräch mit HDH-Hauptgeschäftsführer Denny Ohnesorge, Rheinische Post

- Bundestag und Bundesregierung faxen immer noch, Rheinische Post

- Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) fordert die Gewerkschaft Verdi und die Fluglinie Lufthansa auf, den aktuellen Tarifkampf beim Bodenpersonal schnell zu lösen, Gespräch, Bild

- Führende Unionspolitiker verlangen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), sich in den Tarifkampf bei der Lufthansa einzuschalten und ein schnelles Ende der Auseinandersetzung herbeiführen, Bild

/jha/jb

(AWP)