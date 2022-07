Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - WEITER KURSGEWINNE - Am Freitag zeichnen sich im Dax weitere Kursgewinne ab. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 13 370 Punkte. Nachdem er tags zuvor aus Wochensicht leicht ins Plus gedreht war, würde der Wochengewinn so auf knapp ein Prozent wachsen. Sein jüngstes Zwischenhoch seit Mitte Juni lag bei 13 399 Punkten. Bei aktuell 13 441 Punkten wartet zudem die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer. Vor allem für Technologiewerte zeichnet sich ein guter Tag ab - der Nasdaq 100 wird von IG nach einer guten Woche aktuell nochmals 1,3 Prozent höher erwartet. Aktien von Amazon schossen nachbörslich um fast 14 Prozent nach oben und Apple gewannen immerhin 3 Prozent.

USA: - KURSGEWINNE - Nach einem holprigen Start vor dem Hintergrund schwacher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch um 0,7 Prozent gefallen war, drehte ins Plus und stieg am Ende um 1,03 Prozent auf 32 529,63 Punkte. Damit erreichte er erneut den höchsten Stand seit sieben Wochen. Unterstützung erhielten die Aktien aus dem Anleihehandel, wo die Kapitalmarktzinsen nach den schwachen Wachstumsdaten fielen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nicht von der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten profitiert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste zuletzt rund ein Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab sogar um 2,3 Prozent nach und in Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,3 Prozent. Eine mögliche Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosis hat unterdessen ein Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping überschattet.

- Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) ist wegen Krisen für "temporäre" Vermögensabgabe, T-Online

- Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Debatte um Laufzeitverlängerung soll Grünen schaden, T-Online

- Sri Lanka hofft auf baldige Finanzhilfe aus China, Nikkei Asia

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, warnt vor dauerhaften Bildungsrückständen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Christiane Schönefeld, Finanzchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA): 100 Millionen Euro Personalkosten für Abrechnung der Kurzarbeit, HB

- Nach Amazon-Kauf von US-Gesundheitsfirma: Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), warnt vor "Überschwappen" der Privatisierung auf Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung

- Das Berliner Fintech Kontist wird an die dänische Ageras Group verkauft, HB

- "Spitze, aber nicht einsame Spitze", Gespräch mit BMW-Grossaktionärin Susanne Klatten über das Start-Up-Hub München und dessen Ausdehnung nach ganz Europa, HB

- Gewinnt China Lateinamerika für sich?, Gastbeitrag von Ex-Weltbankvizepräsidentin Ana Palacio, HB

- Der russische Geschäftsmann und Kreml-Kenner Oleg Wjugin rechnet nicht mit einem kompletten Stopp der Gaslieferungen aus Russland, Gespräch, BöZ

- Kein Strafverfahren um KfW Ipex-Bank wegen Wirecard, BöZ

- Candriam setzt beim Wachstum auch auf Zukäufe, Gespräch mit Firmenchef Naim Abou-Jaoude, BöZ

- "Botschaft an die grosse Masse bringen", Gespräch mit Doconomy-Gründer Mathias Wikström, BöZ

- Der Start-up-Boom ist vorbei - Venture Capital nicht, Gastbeitrag von Liquid-Chef Christian Schneider-Sickert, BöZ

- Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat seine Forderung nach einer Wiederinbetriebnahme von bereits stillgelegten Atomkraftwerken bekräftigt, Gespräch, Welt

- Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schliesst eine Verlängerung der Laufzeiten für alle drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland aus, Gespräch, T-Online

- Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale, Nemir Ali, plädiert für nachhaltige Entlastungen in der Gas- und Inflationskrise, Gespräch, Watson

- Juso-Vorstand Philipp Türmer kritisiert CDU-Vorschlag zu einem Atomkraft-Tempolimit-Deal, Gespräch, Watson

- Grüne-Jugend-Sprecherin Sarah-Lee Heinrich sorgt sich vor dem kommenden Corona-Herbst und -Winter, Gespräch, Watson

- Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, kritisiert die Kassen-Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef der AOK Rheinland/Hamburg, Günter Wältermann, kritisiert die Kassen-Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Gespräch, Rheinische Post

- UKSH-Chef Jens Scholz fordert von Regierung Ende der Corona-Quarantäne, Gespräch, Bild

- Die Reaktor-Sicherheitskommission der Bundesregierung war in die Prüfung des möglichen Weiterbetriebs der Kernkraftwerke bisher nicht eingebunden, Bild

