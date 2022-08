----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem schwachen Vortag zeigt der Dax am Mittwoch wohl zunächst noch keine Reaktion. Der Broker IG taxierte den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn 0,1 Prozent tiefer auf 13 517 Punkte. Zuletzt war der Dax mehrfach an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst worden, die aktuell bei 13 719 Punkten notiert. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Auch die US-Erholung stockt, in den von Technologiewerten geprägten Nasdaq-Indizes ging es nach der Umsatzwarnung von Micron Technology sogar etwas deutlicher abwärts.

USA: - VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag nach dem durchwachsenen Wochenstart weiter zurückhaltend agiert. Insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte gerieten am Tag vor der Veröffentlichung viel beachteter US-Verbraucherpreisdaten nochmals unter Druck. Vorsichtigere Äusserungen vom Chipkonzern Micron zur weiteren Umsatzentwicklung drückten zusätzlich auf die Stimmung. So verlor der Tech-Index Nasdaq 100 1,15 Prozent auf 13 008,17 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor Handelsschluss um 0,75 rozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um rund zwei Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste etwas mehr als ein Prozent ein.

DAX 13534,97 -1,12% XDAX 13532,19 -0,81% EuroSTOXX 50 3715,37 -1,11% Stoxx50 3651,22 -0,31% DJIA 32774,41 -0,18% S&P 500 4122,47 -0,42% NASDAQ 100 13008,16 -1,15%

Bund-Future 156,22 +0,03%

Euro/USD 1,0216 +0,20% USD/Yen 135,10 +0,08% Euro/Yen 138,04 +0,27%

Brent 96,02 -0,29 USD WTI 90,13 -0,37 USD

- Taiwanische Regierung will den Auftragsfertiger Foxconn dazu bringen, eine 800 Millionen Dollar hohe Investition in die chinesischen Chiphersteller Tsinghua Unigroup fallen zu lassen, FT

- Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), will Korrekturen an Corona-Schutzplänen, Rheinische Post

- Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Habe vierte Impfung nie allen Jüngeren empfohlen, ZDF-Heute Journal

- FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann warnte die Länder davor, den Gesetzentwurf der rot-grün-gelben Bundesregierung noch einmal aufzuschnüren, Augsburger Allgemeine

- Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte mit Blick auf Kritik der vergangenen Tage klar, dass mit der Möglichkeit der Ausnahme von der Maskenpflicht keineswegs eine Empfehlung für eine Auffrischung der Impfung alle drei Monate zu verstehen sei, ARD-Tagesthemen

- DKB setzt mit Visa DPS auf Einkartenstrategie, Gespräch mit DKB-Vorstand Tilo Hacke und Albrecht Kiel, Regional Managing Director für Zentraleuropa bei Visa, BöZ

- Jedes zweite Unternehmen im Dax hat 2021 mehr Kohlendioxid ausgestossen

als im Jahr zuvor, HB

- Eine digitale Abhängigkeit von ausländischen Plattformbetreibern

ist noch gefährlicher als die Abhängigkeit von ausländischen

Energielieferungen, Gastbeitrag von OSB Alliance-Chef Peter Ganten, HB

- Digitalisierung im Treasury: Wie Unternehmen die Vorteile für sich nutzen, Gastbeitrag von Marc Joppeck, Head of Sales bei StoneX Financial GmbH, BöZ

- Green Fintech - Europas Chance, sich zu positionieren, Gastbeitrag von Oliver Wyman-Managern Thomas Schnarr und Philipp Mettenheimer, BöZ

- Gesundheitsaktien: Alte Vorzüge und neue Chancen, Gastbeitrag von Vinay Thapar, Portfoliomanager Global Healthcare bei Alliance-Bernstein, BöZ

- "Die DSGVO war sinnlos", Gespräch mit Freshfields-Partnern Boris Feldman und Lars Meyer, FAZ

- Explosionen auf Krim Folge eines ukrainischen Angriffs, NYT

- Lungenarzt Thomas Voshaar kritisiert strenge Isolationsregeln für Corona-Infizierte als "gesundheitsschädlich", Gespräch, Bild

- Sozialverbands-Chef Adolf Bauer fürchtet Massen-Diebstahl in Supermärkten, Gespräch, Bild

- "Vierte Impfung jetzt für Risikopatienten", Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, ZDF

- Microsoft bittet Teams um Kosteneinsparungen, WSJ

- Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat ihren Besuch in Taiwan trotz der massiven Spannungen mit China verteidigt. "Ja, es hat sich gelohnt", Interview mit NBC

- Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, hat die Kritik der Länder an den Plänen der Ampel-Koalition für ein neues Infektionsschutzgesetz zurückgewiesen, Gespräch, HB

- Die Grünen im Bundestag lehnen eine Finanzierung der geplanten Gasumlage aus Steuermitteln ab, wie sie aus der SPD gefordert wird, Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten und Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer, Welt

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisierte nach der Gesundheitsminister-Konferenz das Festhalten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an den Ausnahmen bei der Maskenpflicht, Interview, Rheinische Post

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, CSU, ist enttäuscht von der Bund-Länder-Konferenz der Gesundheitsminister, Welt Fernsehen

- Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, fordert Nachbesserungen am geplanten Infektionsschutzgesetz, Gespräch, Rheinische Post

