Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax steuert am Freitag mit einem wohl negativen Start auf einen Wochenverlust zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 13 641 Punkte. Nach einem guten Lauf bis Dienstag wird damit die mittlerweile durchwachsene Wochenbilanz noch weiter getrübt: Bislang hat er in den vergangenen Tagen insgesamt schon 0,7 Prozent verloren. Allerdings hatte er in den vergangenen vier Wochen auch jeweils zugelegt und sich damit deutlich erholt. "Das Hauptthema über Nacht war einmal mehr Konsolidierung und ein Markt in der Schwebe, der auf einen neuen Impuls und eine neue Richtung wartet", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Dabei bleibt wohl die Geldpolitik ein brisantes Thema. "Gestern gab es auch viele Fed-Redner, die immer noch restriktiv klangen", hiess es hierzu von den Experten des Frankfurter Geldhauses.

USA: - WENIG BEWEGT - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag keine grossen Sprünge gemacht. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial schloss einen Hauch unter der viel beachteten Marke von 34 000 Punkten mit einem Gewinn von 0,06 Prozent bei 33 999,04 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,23 Prozent auf 4283,74 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 gewann 0,26 Prozent auf 13 505,99 Zähler.

ASIEN: - VERHALTEN - Die Investoren an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Freitag insgesamt zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war kurz vor dem Handelsende mit minus 0,04 Prozent fast unverändert. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,4 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands 0,1 Prozent einbüsste.

DAX 13697,41 +0,52% XDAX 13704,04 +0,32% EuroSTOXX 50 3777,38 +0,57% Stoxx50 3683,50 +0,44% DJIA 33999,04 +0,06% S&P 500 4283,74 +0,23% NASDAQ 100 13505,99 +0,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,37 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0076 -0,11% USD/Yen 136,27 +0,28% Euro/Yen 137,31 +0,17%

ROHÖL:

Brent 96,14 -0,36 USD WTI 90,19 -0,40 USD

PRESSESCHAU

bis 07:00 Uhr:

- Die Kölner Staatsanwaltschaft hält sich Ermittlungen gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen des Cum-Ex-Skandals noch offen, Welt

- "Wir erleben gerade global das Ende der Atomenergie", sagt der Aussenpolitiker der Grünen, Jürgen Trittin, und bezeichnet die Forderungen über eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken als "Kampagne", Interview, FAZ

- Die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem offenen Brief auf, alle Sanktionen gegen Russland zu stoppen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Trotz Fortschritten beim Befüllen der deutschen Gasspeicher ruft der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, dazu auf, dringend weiter Gas zu sparen, Gespräch, ZDF-Sendung "Maybrit Illner"

- Zur Verbesserung der Gasversorgung spricht sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki für die Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 aus, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält ein drittes Entlastungspaket im "unteren zweistelligen Milliardenbetrag für erreichbar", Interview, Rheinische Post

- Kampfpanzer "Panther" soll laut Rheinmetall-Chef Armin Papperger reges Interesse geweckt haben, Interview, HB

bis 23.45 Uhr:

- EnBW startet Bieterverfahren für Transnet BW-Anteil am Freitag, FAZ

- ZEW-Studie: Der von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante höhere Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenversicherung wird die Versicherten aller Voraussicht nach nur moderat belasten, HB

- "Ich glaube dem Kanzler kein Wort", Gespräch mit CDU-Chef Friedrich Merz, HB

- "Dass es Gewinner und Verlierer geben wird, ist unvermeidlich", Gespräch mit Ifo-Chef Clemens Fuest über die Neuerungen bei der Grundsteuer, HB

- Unterschiedliche Betriebssysteme im Auto bedeuten mehr Kosten und weniger Apps, Gastbeitrag von Consileon-Chef Joachim Schü, Etas-Chef Christoph Hartung und Heiko Huettel, Senior Director und Leiter von Automotive, Mobilität und Transport für Europa, Naher Osten und Afrika bei Microsoft, HB

- Günstiges Geld für "grüne" Geschäftsmodelle, Gastbeitrag von Christoph Betz

KPMG-Partner im Bereich Financial Service, BöZ

- "Familienkonzerne denken in Generationen", Gespräch mit Investors Daniel Kamenetzky, BöZ

- "Es kann nie genug Awareness-Trainings geben", Gespräch mit PwC-Cybersecurity-Experten Lorenz Kuhlee, BöZ

- Europa braucht eine Stabilitätskultur, Gastbeitrag von Unions-Politikern Thorsten Frei und Mathias Middelberg, FAZ

- Ukraine bittet Bundesregierung seit zweieinhalb Monaten regelmässig um Zusagen für weitere Waffenlieferungen, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Der Vizevorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, hat vor dem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Freitag vor dem Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss dessen Angaben zur Affäre als unglaubwürdig moniert, Gespräch, Rheinische Post

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft an diesem Freitag seine eigene Rolle in dem Skandal transparent zu machen, Gespräch, Rheinische Post

- Sozialverbände sehen die von der Bundesregierung angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Gas kritisch, Rheinische Post

- Der Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), das Robert-Koch-Institut (RKI) künftig mit der Kontrolle möglicher Betrugsfälle bei Corona-Schnelltestzentren zu beauftragen, ist auf Kritik beim Koalitionspartner FDP gestossen, Gespräch mit Karsten Klein, Obmann im Haushaltsausschuss, Welt

- Kurz vor der Sitzung des Untersuchungsausschusses in der Hamburger Cum-Ex-Affäre, in der Olaf Scholz am Freitag befragt wird, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dem Bundeskanzler den Rücken gestärkt, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will keine Übergewinnsteuer einführen, hat aber eine Schieflage bei den Gewinnen von Stromproduzenten eingeräumt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Obmann der CDU im Hamburger Untersuchungsausschuss zum Warburg-Bank-Steuerskandal, Richard Seelmaecker, hat vor der Zeugenaussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) konsequente Beweissicherungen der Staatsanwälte angemahnt, Gespräch, Bild

- Die Unionsfraktion im Bundestag hat die geplante Mehrwertsteuer-Senkung für Gas scharf kritisiert, Gespräch mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU), Bild

- Um Energie zu sparen, plant die Bundesregierung, Einzelhändlern zu untersagen, ihre Ladentüren dauerhaft offenzuhalten, Bild

- Die immer neuen Probleme im Luftverkehr hat jetzt auch ein prominenter Vielflieger zu spüren bekommen: Nach mehreren Negativ-Erlebnissen mit der Airline kritisiert Weltärzte-Chef Frank Ulrich Montgomery die Lufthansa scharf, Gespräch, Rheinische Post

