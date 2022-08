----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Anleger dürften am Montag weiter nur mit Vorsicht an den deutschen Aktienmarkt herangehen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 13 493 Punkte. Damit bleibt die Stimmung gedämpft: Wegen Inflations- und Zinsängsten hatte der Dax in der Vorwoche nach einer vierwöchigen Erholungsrally wieder Verluste verbucht. Die internationalen Vorgaben sind zu Wochenbeginn durchwachsen.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag aufgrund wieder entfachter Zins- und Rezessionsängste in die Knie gegangen. Die Anleger zögen vor dem Wochenende Geld aus Aktien ab, um vor dem internationalen Notenbanker-Treffen kommende Woche möglicherweise nicht auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, hiess es. Zudem belasteten Aussagen von US-Notenbankern, die nicht auf ein gemässigteres Tempo bei den Zinsanhebungen hoffen liessen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,86 Prozent bei 33 706,74 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von 0,2 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende 0,55 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen leicht um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,7 Prozent zu. Chinas Notenbank will mit niedrigeren Zinsen die Wirtschaft stützen.

DAX 13544,52 -1,12% XDAX 13526,08 -1,30% EuroSTOXX 50 3730,32 -1,25% Stoxx50 3671,95 -0,31% DJIA 33706,74 -0,86% S&P 500 4228,48 -1,29% NASDAQ 100 13242,90 -1,95%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 152,26 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0038 -0,01% USD/Yen 137,1970 0,20% Euro/Yen 137,7205 0,19%

ROHÖL:

Brent 95,51 -1,21 USD WTI 89,53 -1,24 USD

PRESSESCHAU

- Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert nach der Zeugenaussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Hamburger Untersuchungsausschuss eine Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestags zur weiteren Aufklärung der Cum-Ex-Affäre, Bild - Nach Ansicht des Verbraucherzentrale-Bundesverbands (VZBV) sollten Urlauber künftig beim Buchen von Flügen oder Reisen nicht mehr vorab zu Kasse gebeten werden, Interview mit VZBV-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth, HB - Amazon gehört zu den Bietern für Signify Health, ein Verkauf, der das Gesundheitsunternehmen mit mehr als 8 Milliarden Dollar bewerten könnte, WSJ - Aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht eine Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 nicht zur Debatte, ZDF-heute-journal - Den Trend zum Homeoffice sieht Telekom-Chef Timotheus Höttges inzwischen kritisch: "Durch das Homeoffice ist ein hohes Mass an Vitalität in unserer Konzernzentrale verloren gegangen", Interview, Augsburger Allgemeine - Twitter teilt Mitarbeitern mit, dass Boni wegen der Geschäftsentwicklung halbiert werden können, New York Times - Mehr als 15 russische Banken sind in Gesprächen mit indischen Kreditgebern über Zahlungen in Rubel und indischen Rupien und Schaffung eines Referenzwechselkursrahmens, Economic Times - Kanada-Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne): Wirtschaft drängt auf schnelle Abkommen, Interview mit dem Präsidenten des Bundesverbands Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, Rheinische Post - Führende Unionspolitiker wollen Vergabe von Schengen-Visa an Staatsangehörige der Russischen Föderation verbieten, Interview mit der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz, Bild - Die Inflation lässt Banken laut einer Umfrage bei Baufinanzierungen vorsichtiger werden. Das bestätigt auch die Finanzaufsicht, HB - Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar haben deutsche Unternehmen mehr als zehn Milliarden Euro im Zusammenhang mit ihren Geschäften in Russland abgeschrieben, HB

jha/mk

(AWP)