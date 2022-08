Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax kommt im international angeschlagenen Börsenumfeld auch am Mittwoch vorerst nicht auf die Beine. Nach den Verlusten der vergangenen Tage taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt nochmals ein halbes Prozent tiefer auf 13 132 Punkte. Vor einer Woche beschäftigten sich die Anleger noch mit der 14 000er Marke, nun aber müssen sie dies eher eine Etage tiefer mit den 13 000 Punkten tun. Über Nacht habe die mangelnde Risikobereitschaft der Anleger angehalten, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial niedriger und auch etwas unter seinem Stand zum Xetra-Schluss. Im Zusammenhang stehe die Schwäche weiter mit Wirtschaftsdaten: Einkaufsmanagerindizes aus den USA und der Eurozone deuteten auf eine synchrone globale Verlangsamung hin, so die Commerzbank. Schwache Wirtschaftsdaten unterstrichen den schwierigen Pfad für die Notenbanker, gleichzeitig die unter anderem von Energiepreisen getriebene Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft zu schonen, hiess es am Markt. Gespannt wird deshalb seit Tagen darauf gewartet, welche Aussagen es ab Donnerstag auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole geben wird. Weitere Eindrücke für das Wirtschaftsbild in den USA könnte es am Mittwoch von Auftragsdaten aus der Industrie geben.

USA: - VERLUSTE - Ein zaghafter Erholungsversuch der US-Aktienmärkte nach der jüngsten Talfahrt ist am Dienstag gescheitert. Schwache heimische Konjunkturdaten konnten die Angst vor weiter steigenden Zinsen im frühen Handel nur kurzzeitig mindern. Nach einem moderat freundlichen Start drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus - am Ende verlor er 0,47 Prozent auf 32 909,59 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,22 Prozent auf 4128,73 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 12 881,79 Zähler nur wenig besser.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien auch am Mittwoch geschwächelt. Nach wie vor bestimmen Konjunktursorgen das Bild. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,3 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 1,4 Prozent nach. Moderate Gewinne gab es hingegen in Südkorea.

DAX 13194,23 -0,27% XDAX 13150,64 -0,38% EuroSTOXX 50 3652,52 -0,16% Stoxx50 3637,06 -0,50% DJIA 32909,59 -0,47% S&P 500 4128,73 -0,22% NASDAQ 100 12881,79 -0,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 150,74 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9952 -0,18% USD/Yen 136,61 -0,12% Euro/Yen 135,95 -0,29%

ROHÖL:

Brent 99,72 -0,50 USD WTI 93,40 -0,34 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Nach der Whistleblower-Beschwerde zu Sicherheitslücken bei Twitter des ehemaligen Konzern-Sicherheitsbeauftragten, Peiter Zatko, werden die US-Behörden voraussichtlich Untersuchungen einleiten, WSJ

- Bundesfinanzministerium will die Bekämpfung von Finanzkriminalität forcieren und bündeln, neue Bundesbehörde geplant, Welt

- Estnischer Aussenminister Urmas Reinsalu weist Behauptungen Moskaus zurück, die mutmassliche Mörderin von Darja Dugina, der Tochter des russischen rechtsextremen Chefideologen Alexander Dugin, sei nach Estland geflohen, Welt

- Japan zieht den Bau von Atomkraftwerken der nächsten Generation in Erwägung, Nikkei

- Südkorea will Prämien für den Kauf von Elektroautos einführen, deren Höhe sich nach der Anzahl der Servicezentren de Herstellers richten soll, Korea Economic Daily

- Der Einzelhandelskonzern Bed Bath & Beyond hat einen Kreditgeber gefunden. Der Konzern war auf der Suche nach einem Liquiditätsvolumen von rund 375 Millionen Dollar, um Schulden tilgen zu können, WSJ

- Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, ruft die Mineralölkonzerne dazu auf, die Preise nach Auslaufen des Tankrabatts nicht zu erhöhen, Bild

- Jens Südekum, Berater von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) fordert Bundesregierung zur Nachbesserung bei Gasumlage auf. Aktuelll gebe es keine Auflagen, die verhindern, dass das Geld auch an gutverdienende Konzerne überwiesen wird, Bild

- Prüferaufsicht findet Pflichtverletzungen bei EY-Mitarbeitern - Jetzt drohen harte Sanktionen, HB

bis 23.45 Uhr:

- Allianz-Tochter AGI sucht Partner in China, HB

- Stefanie Drews, seit April Präsidentin von Nikko Asset Management

, setzt auf "integriertes Wachstum und ESG", um den drittgrössten japanischen Vermögensverwalter hinter Nomura und Daiwa zu einem Global Player zu schmieden, Gespräch, BöZ

- Apas-Berufsverfahren gegen Ey wegen Wirecard kurz vor dem Abschluss, HB

- "Die Gesellschaft ist noch immer im Überlebensmodus", Gespräch mit Soziologin Natalia Otrischtschenko über den Krieg in der Ukraine, HB

- Deutschland braucht mehr Tempo, Gastbeitrag von Lutz Goebel, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats, HB

- "Einen neuen Neoliberalismus formulieren", Gespräch mit Ökonom Stefan Kolev, FAZ

- Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk mahnt zu zügiger Waffenlieferung, Gespräch, ZDF

- Nach der Aufregung um einen Regierungsflug mit Passagieren ohne Corona-Masken hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr angekündigt, die Maskenpflicht in Flugzeugen auf den Prüfstand zu stellen, Gespräch, Spiegel

bis 21.00 Uhr:

- Der Technologievorstand des Kunststoffkonzerns Covestro, Klaus Schäfer, hat die von der Bundesregierung beschlossene Umlage zur Stützung von Gasimporteuren scharf kritisiert, Gespräch, Kölner Stadt-Anzeiger

- Die Fraktionen von FDP und Grünen sehen Änderungsbedarf am Corona-Schutzkonzept von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP), Welt

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm und Umweltbundesamt für Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, HB

- Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat angesichts der hohen Energiepreise eine gezielte Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, Rentnern sowie Studierenden gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef der Bürgerbewegung Finanzwende, Gerhard Schick, hat die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für ein neues Bundesfinanzkriminalamt als nicht weitreichend genug kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

- Anwerbung türkischer Arbeitskräfte für Flughäfen gescheitert - nur 32 Visa erteilt, Rheinische Post

- Die Oppositionsparteien im Bundestag unterstützen die Bundesratsinitiative des Landes Niedersachsens zur Abschaffung der Vorkasse beim Kauf von Flugtickets, Welt

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für ein neues Bundesfinanzkriminalamt zur effektiveren Geldwäsche-Bekämpfung begrüsst, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, hat die Bundesregierung und die Länder aufgefordert, für eine leicht verständliche und einheitliche Maskenpflicht in Innenräumen bei hohen Inzidenzen zu sorgen, Gespräch, Rheinische Post

- Die Union fordert die Bundesregierung auf, mögliche neue Erkenntnisse zum Tragen von Masken in Flugzeugen und Zügen offenzulegen, Gespräch mit rechtspolitischen Sprecher der Fraktion, Günter Krings (CDU), Rheinische Post

- Die Städte in Deutschland befürchten, dass sich die Sprachförderung in Kitas "dramatisch verschlechtern" könnte, Gespräch mit Städtetagspräsident Markus Lewe, Rheinische Post

- Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, betont angesichts der zögerlichen Nutzung des Corona-Medikaments Paxlovid, dass die Verschreibung des Mittels im Einzelfall abgewogen werden muss, Gespräch, Rheinische Post

- Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für die Ausrichtung Olympischer Spiele in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post

- Luftfahrtverband BDL gegen schärfere Maskenregeln auf Flügen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow, Bild

- Bundesregierung verhandelt Entschädigung für Angehörige des Olympia-Attentats neu, Bild

- Die Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, warnt die Mineralölkonzerne vor höheren Kraftstoffpreisen nach Auslaufen des Tankrabatts am 1. September, Gespräch, Bild

- Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat sich vor dem Hintergrund stark steigender Lebenshaltungskosten für eine Anhebung des Hartz-IV-Satzes und des Kinderzuschlags ausgesprochen, Gespräch, Business Insider

- Die Staatsminister Reem Alabali-Radovan und Carsten Schneider (beide SPD) haben dazu aufgerufen, die richtigen Lehren aus den rechtsextremen Anschlägen in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren zu ziehen, Gespräch, T-Online

- Israels neuer Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, warnt die USA und Europa davor, sich bei den Verhandlungen mit dem Iran über ein neues Atomabkommen über den Tisch ziehen zu lassen, Gespräch, Bild

- Israels neuer Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, fordert die EU auf, die Finanzierung von palästinensischen Organisationen, die Hass und Gewalt fördern, sofort zu stoppen, Gespräch, Bild

- Sechs Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges drängt Nato-Chef Jens Stoltenberg die Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnisses zu mehr Waffenlieferungen an Kiew, Gespräch, Welt

----------

/mis/jb

(AWP)