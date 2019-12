Morning Briefing - International Teil

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag zu Handelsbeginn erneut keine grossen Sprünge machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn mit 13 154 Punkten nur knapp mit 0,05 Prozent im Plus. Die US-Notenbank hatte am Vorabend wie erwartet die Füsse still gehalten, was ihre Zinspolitik betrifft, und zugleich eine anhaltende Zinspause signalisiert. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets blicken Anleger nun nach Frankfurt, wo die Währungswächter der Eurozone ihre erste Zinssitzung unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde abhalten. In Grossbritannien findet an diesem Donnerstag mit der Parlamentswahl das zweite grosse Ereignis für Anleger statt.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine weiterhin eher lockere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) hat die Wall Street am Mittwoch gestützt. Nach zwei eher verhaltenen Handelstagen schlossen die wichtigsten Aktienindizes moderat im Plus. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 1,50 Prozent bis 1,75 Prozent belassen und eine Zinspause signalisiert. Erst bei einem "signifikanten" Anstieg der Teuerung werde eine Zinserhöhung notwendig, sagte der Präsident der Fed, Jerome Powell. Ausserdem sollte der Preisanstieg anhaltend sein. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,11 Prozent höher bei 27 911,30 Punkten.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz gefunden. Nach dem Zinsentscheid am Vorabend in den USA und dem nach wie vor ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt Zurückhaltung Trumpf. An diesem Sonntag drohen neue Zölle in den USA auf Einfuhren aus China. In Japan ging es für den Nikkei um 0,1 Prozent aufwärts. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank hingegen um 0,28 Prozent. In Hongkong gewann der Hang Seng unterdessen 1,42 Prozent hinzu. Der Hongkong-Dollar hatte deutlich zugelegt.

DAX 13.146,74 0,58% XDAX 13.136,90 0,50% EuroSTOXX 50 3.687,45 0,43% Stoxx50 3.330,21 0,22% DJIA 27.911,30 0,11% S&P 500 3.141,63 0,29% NASDAQ 100 8.402,61 0,58%

---------- ?

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,82 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1140 0,01% USD/Yen 108,60 0,05% Euro/Yen 120,98 0,06%

ROHÖL:

Brent 64,01 +0,29 USD WTI 58,88 +0,12 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - CSU-Chef Markus Söder fordert grosse Hightech-Agenda für Deutschland, um technologisch auf Augenhöhe mit den USA und China zu kommen, Interview, Bild - FDP-Chef Christian Lindner warnt CDU und CSU vor weiteren Zugeständnissen an die SPD in der Grossen Koalition, HB - Finanzaufsicht Bafin bereitet Reform des aufsichtlichen Meldewesens vor, BöZ - CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn dringt auf bessere Steuerung der Zuwanderung, Neue Osnabrücker Zeitung - Israels Botschafter Jeremy Issacharoff ruft Bundesregierung zu härterem Iran-Kurs auf, Welt - SPD-Chef Norberg Walter-Borjans verteidigt Kassengesetz und Bonpflicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Japanische Finanzholding Nomura kauft Boutique Investmentbank Greentech Capital, Nikkei - Grünen-Aussenpolitiker Jürgen Trittin kritisiert mögliche US-Sanktionen gegen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als "beispiellose Einmischung" in europäische Energieversorgung, Neue Osnabrücker Zeitung - Cathay Pacific will Piloten der angeschlagenen Hongkong Airlines einstellen, South China Morning Post - Entscheidung über Engie-Vorstandschef soll bis spätestens Ende Februar fallen, Les Echos

bis 23.45 Uhr: - Wirtschaft drängt nach Vorstellung der EU-Klimaschutzpläne auf mehr politische Unterstützung für die Unternehmen, Funke - CSU-Chef Markus Söder kritisiert den Entwurf für eine Finanztransaktionssteuer von Bundesfinanzminister Scholz (SPD), Funke - Der Bund der Steuerzahler hat vor einer "Überforderung" Deutschlands durch stark steigende Milliardenbeiträge an den EU-Haushalt gewarnt, Funke - Altmaier lobt EU-Klimaschutzprogramm als "grosse Chance, um Arbeitsplätze zu sichern", Funke - Vorstandschef der Hamburger Sparkasse Harald Vogelsang: "Enttäuscht von der Politik", BöZ

bis 21.00 Uhr: - Rheinmetall zurück im Bieterrennen um Renk, FAZ - Im Zuge der Veränderungen beim Salzkonzern K+S hat der Leiter der im Blickpunkt stehenden amerikanischen Einheit Morton Salt, Christian Herrmann, das Unternehmen verlassen, FAZ - Kraftfahrt-Bundesamt prüft neue Abgas-Funktionen bei Daimler, Wiwo - Osram-Chef Olaf Berlien sieht Risiken bei der Übernahme des Lichtkonzerns durch den österreichischen Sensorikspezialisten AMS, HB - Regierung plant Fonds für Start-ups, HB - FDP-Chef Christian Lindner: "Die Grünen haben kein Verständnis für Gründer", HB - FDP kritisiert Thomas-Cook-Entscheidung der Regierung, Interview mit der verbraucherpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Katharina Willkomm, Funke - Sport-Scheck-Chef Markus Rech: "Wir wollen das Booking.com für den Sport werden", HB - Verbraucherschützer fordern für Reiseunternehmen Haftungshöchstgrenze von einer Milliarde Euro, HB - Im Streit um die Einführung der Bon-Ausgabepflicht ab dem 1. Januar lenkt das Bundesfinanzministerium (BMF) ein, Wiwo - SPD will Pauschalreisen künftig mit Geldern aus einem Fonds decken, Funke Mediengruppe - CDU-Rechtspolitiker Sebastian Steineke begründet Finanzhilfen für Thomas-Cook-Kunden mit Staatshaftungsrisiko, Interview, HB - Wirtschaft übt scharfe Kritik an neuem Aussensteuergesetz, HB - BMW will Elektroauto i3 noch bis 2024 weiterbauen, Leipziger Volkszeitung

jha/

(AWP)